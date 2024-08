SPECIAL: Neuer Kenwood All-in-one-Receiver KR-W8000SCD für 399 EUR

Der All-in-one-Receiver Kenwood KR-W8000SCD für schmale 399 EUR ist eine faire Okkasion inklusive Smart-Radio, WLAN- und Bluetooth®-Audio sowie zahlreichen Anschlussmöglichkeiten und eignet sich somit problemlos als flexible Stereo-Schaltzentrale. Für den fairen Kaufpreis hat es Kenwood sogar geschaft, der Neuheit eine hochwertige Aluminium-Frontblende mit auf den Weg zu geben.

Rückseite

Als analoge Zuspieler agieren der integrierte UKW-Tuner sowie externe Komponenten inklusive Plattenspieler, die ihre Signale über einen universellen Hochpegel-Cinch- sowie einen Phono MM-Eingang anliefern können. Die umfassende digitale Sektion des Kenwood versteht sich zum einen auf das Streamen von Internetradio, Podcasts, Spotify und Deezer per WLAN sowie von Smartphones oder Tablets über Bluetooth®, zum anderen aber auch auf die Wiedergabe von CDs im integrierten, komfortabel per Slot-In-Mechanismus zu handhabenden CD-Spieler, den Empfang von DAB+ Radioprogrammen und die Datenverarbeitung externer Quellen wie TV-Geräten, Sat-Receivern, USB-Speichern oder Music-Playern.

Viele Einsatzmöglichkeiten

Für eine übersichtliche Bedienung sämtlicher Funktionen stehen der Navigations-Drehregler und ein acht Zentimeter großes Farbdisplay an der Gerätefront bereit. Die Anzeige informiert über die verfügbaren UKW-, DAB+ und Internetradio-Sender, zeigt Interpreten, Album und Titel des jeweils laufenden Songs an und führt durch die für alle Funktionen angebotenen Menüs und Einstellungen. Die Handhabung kann entweder direkt am Gerät oder über den mitgelieferten IR-Geber erfolgen.

Ansicht von oben

Dritte Option sind die kostenlosen Smartphone-Apps UNDOK oder OKTIV. Mit einer Ausgangsleistung von 2 x 30 Watt kann der Kenwood viele Lautsprecher zuverlässig ansteuern, zudem lassen sich ein aktiver Subwoofer und ein Kopfhörer anschließen, was die Flexibilität weiter erhöht. Der All-in-one Receiver Kenwood KR-W8000SCD ist ab Juni 2024 fim Fachhandel erhältlich.

Technische Daten in der Übersicht:

All-in-one-Receiver mit WLAN, Bluetooth®, Smart-Radio-Funktionen u. Slot In CD-Spieler

Internetradio und Podcasts per WLAN

Direktzugriff auf Streamingdienste Spotify Connect und Deezer, vorbereitet für Spotify HiFi • integrierte DAB+ und UKW-RDS-Empfänger

80 Senderspeicher (40 x Internetradio, 20 x DAB+, 20 x UKW)

Bluetooth® Audio-Streaming (A2DP)

Eingänge: Cinch analog, Phono MM, 2 x digital (jeweils koaxial/optisch), USB (FAT16/32; Datenformat MP3)

Ausgänge: Cinch analog, Subwoofer, 2 x digital (koaxial/optisch), 3,5 mm ø Kopfhörer, massive Lautsprecherklemmen L/R

8 cm großes TFT-Farbdisplay; Aluminium-Frontblende

2 x 30 Watt Ausgangsleistung (RMS)

integrierte Uhr mit Zeitanzeige im Standby, Einschlaf-Timer und Weckfunktion

Fernbedienbar über mitgelieferte Infrarot-FB oder Smartphone-Apps UNDOK + OKTIV • abnehmbare Stabantenne und Anschluss für UKW/DAB-Außenantenne

Antenne für WLAN/Bluetooth® und separates Netzkabel im Lieferumfang

Abmessungen (BxHxT): 430 x 68 x 303 mm

Special: Carsten Rampacher, Kenwood PR

Fotos: Kenwood PR

