SPECIAL: Neue Smart Micro HiFi-Systeme von Kenwood

M-7000S und M-9000S sind die neuen Smart HiFi-Systeme von Kenwood, die mit DAB+/UKW, Internetradio, Bluetooth, Spotify, USB und integriertem CD-Laufwerk als echte Allround-Talente gelten können. Bei beiden handelt es sich um komplette Micro HiFi-Anlagen mit integrierter Verstärkung und Bassreflex-Lautsprechern inklusive.

Die Bedienung soll sehr komfortabel über ein großes und dimmbares TFT-Farbdisplay erfolgen, dass bei beiden Geräten an der Vorderseite verbaut ist. Sämtliche Audioquellen werden angezeigt, Lieblingssender können direkt angewählt werden und fünf vorprogrammierte EQ-Einstellungen sind an Bord. Auch eine Infrarot-Fernbedienung mit überarbeiteter Bedienstruktur befindet sich im Lieferumfang und wer die Komponenten gerne mit dem Smartphone bedienen will, kann laut Kenwood die kostenfreie UNDOK App nutzen. Für die Favoriten stehen jeweils 20 Speicherplätze für DAB+/UKW-Sender sowie 40 Speicherplätze für Internetradio- und Podcast-Anbieter bereit.

Die Kenwood M-7000S liefert eine Ausgangsleistung von 2 x 30 Watt und bringt zwei besonders kompakte Zweiwege-Lautsprecher mit. Wie erwähnt verfügen die Micro-Systeme über die genannten DAB+/UKW-Empfangsmöglichkeiten sowie Internetradio, Bluetooth, USB und einen CD-Player. Auch ein AUX-Eingang und ein Kopfhörerausgang (jeweils als Miniklinke ausgeführt) sind integriert. Das Display misst jeweils 7,1 Zoll, darauf kann auch die Uhrzeit angezeigt werden und eine Dual Alarm Weckfunktion kann ebenfalls genutzt werden. Die Abmessungen betragen 200 x 115 x 260 mm, die Lautsprecher 135 x 200 220 mm.

Das Hauptgerät des M-9000S ist 6 cm breiter als die Einheit des M-7000S, bei beiden handelt es sich um Metallgehäuse. Hier sind CD-Schublade und Display zentral zwischen den Drehreglern für Lautstärke und Tuning/Select angeordnet. Hier werden 2 x 50 Watt Leistung realisiert. Die Bassreflex-Lautsprecher sind mit 173 x 263 x 240 mm (BxHxT) größer.

Beide Systeme sind in schwarz und silber ab August 2021 im Fachhandel zu haben. Das M-7000S kostet 229 Euro UVP und das größere M-9000S 279 Euro UVP.

Special: Philipp Kind

Datum: 15.07.2021

