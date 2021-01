SPECIAL: NAD 16-Kanal Endstufe CI 16-60 DSP

Professionelle Custom-Installationen sorgen in Smarthome-Systemen, umfang- reicheren Heimkino-Setups oder bei der Beschallung von Verkaufsräumen, Arzt- praxen und Restaurants für den guten Ton. Neben der Klangqualität spielen hier- bei eine möglichst problemlose Installation und Konfiguration, ein zuverlässiger Betrieb der verwendeten Komponenten sowie eine komfortable Bedienung eine entscheidende Rolle. Der kanadische Audio-Spezialist NAD, unter HiFi-Fans für seine besonders klangvollen und bedienungsfreundlichen Komponenten ge- schätzt, hat mit seiner Custom Install Serie auch ein umfangreiches Portfolio pro- fessioneller Geräte im Angebot.

Aktueller Neuzugang in NADs CI-Segment ist die äußerst vielseitige 16-Kanal- Endstufe CI 16-60 DSP. Der Verstärker liefert eine Dauerausgangsleistung von 16 x 60 Watt an 8 Ohm, wobei sich jedes bei Kanalpaar bei Bedarf in Brückenschal- tung betreiben lässt und dann eine Dauerausgangsleistung von 140 Watt bereit- stellt. Dabei mobilisiert die kompakte, nur zwei Rack-Höheneinheiten umfassende hybride digitale Verstärkerplattform einen für NAD typischen hohen Ausgangs- strom von bis zu 15 Ampere.

In der überaus robusten CI 16-60 DSP kommt eine modifizierte Version der bewährten Hypex UcD Endstufe zum Einsatz. Diese ist für ihren verlässlichen Betrieb auch unter schwierigen Lasten und bei langen Kabelwegen sowie ihre extrem ge- ringen Verzerrungen und Rauschanteile im hörbaren Bereich bekannt. Die NAD CI 16-60 DSP verfügt einerseits über analoge kanalübergreifende Stereo-Cinch- Ein- und Ausgänge („Global“) sowie für jeden Kanal über einen separaten Cinch Ein- und Ausgang.

Mit dem Durchschleifen des Audiosignals zu allen Eingängen lassen sich problemlos mehrere Verstärker in größeren Installationen ansteuern. Die 16-Kanal-Endstufe wird per LAN-Anschluss ins Netzwerk eingebunden und auch über dieses gesteuert. Zur Konfiguration und Kalibrierung des Verstärkers steht dem Installateur eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Verfügung. Sie ermöglicht einen Zugriff auf die digitale Mehrkanal-Signalverarbeitung (DSP) und somit eine detaillierte Steuerung aller wichtigen Parameter.

Ein virtuelles Patchfeld erlaubt es, jeden Eingang auf einem oder mehrere Ausgänge zu routen, ohne dass physische Kabelverbindungen hergestellt werden müssen. Darüber informiert die Benutzeroberfläche über die Betriebstemperatur und den Stromversorgungsstatus und bietet einige grundlegende Fehlerbehebungsfunktionen wie Ausschalten, Zurücksetzen auf Werkseinstel- lungen und Firmware-Aktualisierungen. Das kompakte Kraftwerk NAD CI 16-60 DSP ist ab Frühjahr 2021 zu einem UVP von voraussichtlich um 3.000 € im Fach- handel erhältlich und wird für flexible und anspruchsvolle Custom Installations eine leistungsstarke Lösung sein.

