SPECIAL: Nach den spannenden Demos bei Schlegelmilch highend - Die Canton Reference Serie im großen Überblick

Am letzten Wochenende fanden bei Schlegelmilch highend in Haßfurt die Canton Reference Days statt. In ebenso gemütlicher wie audiophiler Umgebung und Atmosphäre wurden von Cantons Dirk Halfmann verschiedene Lautsprecher der Reference Serie in bester Manier vorgeführt und vorgestellt.

An hochwertigster Elektronik von Accuphase, McIntosh und T+A konnten Besucher die mächtige Canton Reference Alpha 2 sowie die Canton Reference 3 und die Canton Reference 5 ausgiebig probehören und besichtigen. Dabei waren die unterschiedlichen Ausrichtungen und Auslegungen der Stereo-Aufbauten, die sich auch akustisch eklatant bemerkbar gemacht haben, besonders spannend. Jedes Setup war für sich enorm gut, gleichzeitig waren wir und auch die Besucher doch überrascht, wie eklatant die Unterschiede doch bemerkbar waren. Wer sich dafür näher interessiert, findet hier unseren ausführlichen Bericht dazu:

In den HiFi-Studios von Schlegelmilch highend spielen aber nicht nur die "großen Kaliber" der Reference Serie. Der renommierte und passionierte Händler aus Unterfranken – bei unserem Besuch konnten wir das Herzblut und die Leidenschaft zu gutem Klang und exklusivem HiFi von Thomas Dressel und seinem kompetenten Beraterteam regelrecht spüren – hält auch die anderen Reference Modelle parat. In der Vorführung im Laden stehen, abseits von Events wie den Canton Reference Days, die Modelle Reference 3, Reference 5 und Reference 7 bereit. Aber auch sonst sind alle Reference Lautsprecher verfügbar: Vom Standlautsprecher-Flaggschiff Reference 1 bis hin zur kompakten Reference 9 und dem Reference Center mit passenden Standstativen sowie auch der Reference Sub. Außerdem die exklusiven Modelle Reference Alpha, Reference Alpha 2 und Reference 5 GS.

Spannende Vorführungen bei den Canton Reference Days

Neben der Canton Reference 3 zusammen mit McIntosh gab es auch die Reference Alpha 2 mit Accuphase Elektronik zu hören

Außerdem die Reference 5 in Kombination mit T+A Elektronik aus der HV Serie bei Schlegelmilch highend

Das umfassende Portfolio, und allem voran auch die wiederum beeindruckende Demo der Canton Reference Komponenten am letzten Wochenende, hat uns dazu veranlasst, uns die Canton Reference Lautsprecher nochmal sehr genau anzusehen und zu erläutern, was die Komponenten auszeichnet und was eigentlich für die hohe akustische Performance konkret verantwortlich ist.

Canton setzt dabei auf teils bewährte, teils hochmoderne und innovative Technologien in Kombination und setzt diese in allen Lautsprechern der gesamten Baureihe ein. Das bedeutet, dass man nicht nur eine einheitliche Klangsignatur, einen Familienklang, erhält, sondern auch, dass vom Topmodell bis hin zum Kompaktlautsprecher eine, der Form und Größe entsprechend, exzellente Leistungsfähigkeit geboten wird.

Zunächst die wichtigsten Technologie-Highlights und Merkmale in der Übersicht:

Gehäuse

Die Canton Reference 3 in Weiß seidenmatt

Bugform mit gerundeten Kanten

Unterer Bereich mit Bass-Guide

Nicht nur akustische Vorteile, auch von Eleganz ist die Formensprache geprägt

Blick von hinten

Beginnen wir mit dem Boxenkorpus, dem der Hersteller aus dem Taunus aus gutem Grund besonders viel Aufmwerksamkeit gewidmet hat. Die elegante Formensprache mit großen Kantenradien ist eine komplette Überarbeitung der früheren Serien und maßgeblich für die Klangperformance der Canton Reference Lautsprecher verantwortlich. Darüber hinaus natürlich für eine hohe Wohnraumkompatibilität. Selbst die großen Modelle wirken durch die geschwungene, praktisch kantenfreie Form unaufdringlich und edel. Nicht nur im dedizierteren Hörraum, sondern auch im Wohnzimmer.

Canton nimmt dabei erstmals runde Schallwände her, die auf einer nur dafür vorhandenen CNC-Fräse gefertigt werden. Zusätzlich zu den Seitenwänden, dem Boden und Deckel, die allesamt keine geraden Linien aufweisen, setzt Canton im Inneren aufwändige Versteifungen ein. Diese sind nicht einfach so im Gehäuse platziert, sondern wurden für jeden einzelnen Reference-Lautsprecher konkret berechnet und computeroptimiert. In Kombination mit der Form und einer speziellen Vlies-Bedämpfung im Inneren werden stehende Wellen nahezu vollständig eliminiert. Das Boxengehäuse "verschwindet" damit sozusagen akustisch, was den Optimalfall darstellt, und man hört nur noch den von den Schallwandlern erzeugten Klang. Ein sehr homogenes Abstrahlverhalten wird ebenfalls durch die besondere Bugform und der gebogenen Schallwand erzielt.

Die Canton Reference 5 von oben

Unterer Bereich der Reference 5 in Piano Schwarz

Nicht vollständig neu, aber nochmals verbessert wurde das innovative Bass-Guide System der Reference Serie. Diese spezielle Form der Bassreflex-Konstruktion, die auch eine vergleichsweise sehr nahe Positionierung an einer Wand ermöglicht, kommt vom Stand- bis zum Kompaktlautsprecher in allen Reference Modellen zum Zug. Die tiefen Bassanteile werden gleichmäßig nach vorne und hinten abgegeben. Die Folge ist eine hohe Effizienz und praktisch keine wahrnehmbaren Strömungsgeräusche.

Makellose Verarbeitung und Oberflächenqualität

Makellose Oberfläche

Auch bei Piano Schwarz an der Canton Reference 5

Das Nussbaum-Finish der Canton Reference 7 wirkt ebenfalls nobel und hochwertig

Ohne diversen Marktbegleitern auf die Füße treten zu wollen, konnten wir in den Showrooms von Schlegelmilch highend erneut die wirklich exzellente Oberflächenqualität und Detailverarbeitung der Canton Reference Lautsprecher bestaunen. Natürlich gibt es Konkurrenten, die hier mit ähnlich viel Bedacht zur Sache gehen und mit ähnlicher Qualität aufwarten, andere wiederum bieten eine signifikant schwächere Beschaffenheit bei gleichem oder gar höherem Preis.

Canton gewährleistet durch das gesamte Portfolio eine erstaunlich hohe Lack-Qualität und die Reference Lautsprecher sind hier natürlich ganz besonders edel. Bei Weiß Seidenmatt werden zwei Schichten UV-beständiger Seidenmattlack zusätzlich aufgetragen. Beim schwarzen Pianolack-Finish setzt auf eine Versiegelung, die insgesamt 12 Arbeitsschritte benötigt. Inklusive auftragen, schleifen und polieren. Aber auch das Nussbaum-Furnier gefällt uns außerordentlich gut und begeistert mit feinporiger Oberfläche. Darüber wird eine Mattlackveredelung aufgebracht.

Sehr gute Treiberintegration in der gebogenen Schallwand

Die Töner sind sehr sauber ins Gehäuse integriert und auch die Anschlüsse wirken äußerst hochwertig. Ebenso die feinen Details, die zusätzlich die Boxen zieren. Das goldene Canton-Logo vorne sowie das Reference-Logo auf der Rückseite. Von oben bis unten und von vorne bis hinten legt der Hersteller ein identisch hohes Maß an Qualität an. Die typischen A-, B- und C-Seiten eines Lautsprechers gibt es hier nicht. Selbst die Lautsprecherstandfüße sind "Made in Germany" und bestehen aus solidem Stahl mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. In Kombination mit einem gummierten Pad gelingt eine hohe Stabilität in Verbindung mit konsequenter Entkopplung. Dass Canton viel Wert aufs Detail legt, bestätigen auch die neu entwickelten und beflockten Dichtungsringe um die Lautsprechertreiber, die ebenfalls für eine effektive Entkopplung sorgen.

Töner

Großer Mitteltöner mit innovativer Membrantechnologie

Identisch großer Mitteltöner (174mm) auch in der Canton Reference 5

Der 25mm BC-Hochtöner

Die integrierten Treiber sind freilich das Herzstück eines jeden Lautsprechers und der stets groß dimensionierte Mitteltöner übernimmt hier die wichtigsten Aufgabe überhaupt. Dirk Halfmann hat während der Vorführungen im Rahmen der Canton Reference Days bei Schlegelmilch highend erneut darauf hingewiesen: Je nach Material spielen sich 60 bis 80 Prozent des gesamten Musikgeschehens im Mitteltonbereich ab, natürlich sorgt er für die authentische und extrem wichtige Abbildung der Vokalstimme.

In den Canton Reference Lautsprechern verwenden die Akustikexperten aus dem Taunus die neue BCT-Membran für den Mittel- und auch den Tieftonbereich. Der neu entwickelte Verbundstoff ist zum ersten Mal im Einsatz und kein anderes Material soll dem Ideal der perfekten Membraneigenschaften je nähergekommen sein. Steifigkeit und Gewicht stehen hier im perfekten Verhältnis, zudem ist die Membran unheimlich stark belastbar.

Die sogenannte BCT-Membran (Black Ceramic Tungsten) ist vom Grundaufbau ein Aluminium-Konus. Dieser wird allerdings durch ein spezielles Verfahren in seiner Molekularstruktur zu 25% in Keramik umgewandelt. In einem weiteren Prozess wird das neu gewonnene Material mit Partikeln von Wolfram und weiteren Metallen veredelt. Neben einer enormen Stabilität werden auch Resonanzen drastisch reduziert. Den Antrieb hat man mit einer Polkernbohrung weiter verbessert und die Spule findet ein homogenes induktives Feld vor. Der Korb besteht aus glasfaserverstärktem Polycarbonat.

BC-Hochtöner in der Reference 7 im Detail

Doppelte Sicke, hier am Tieftöner der Reference 5

Die Töner sind mit neuen doppelten Sicken versehen, die die Belastbarkeit nochmals auf ein höheres Niveau hieven und eine ausgezeichnete Kräftebalance bieten. Ein Grund, weshalb auch hohe Pegel mit den Canton Reference Lautsprechern derart viel Spaß bereiten. Bis in den Extrembereich wird ein gleichmäßiges Ein- und Ausschwingverhalten erreicht.

Im Hochtonbereich setzt Canton auf den BC-Hochtöner (Black Ceramic), der sich nahtlos dem Mittel- und Tieftonbereich anschließt und für sehr klare, reich detaillierte, brillante Höhen sorgt. Gleichzeitig wird ein enorm angenehmes Klangbild realisiert. Diese Kombination wird durch die extrem leichte, aber sehr steife BC-Kalotte erst möglich. Hinzu kommt eine spezielle neue Form des asymmetrischen Waveguides, der das Abstrahlverhalten konsequent verbessert. Sowohl im kritischen Übernahmebereich vom Mittelton als auch in Regionen, die über 15 kHz hinausgehen.

Frequenzweiche und Anschlüsse

Anschlüsse und Einstellungsmöglichkeiten an der Canton Reference 3

Hier an der Reference 5

Eine sorgfältig aufgebaute und mit hochwertigen Bauteilen ausgestattete Frequenzweiche, bei der die einzelnen Komponenten auch nicht zu nahe beieinander sitzen, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil für eine exzellente Klangqualität. Zusätzlich sitzen hier bei den Canton Reference Lautsprechern ausgeklügelte Technologien, wie die Displacement Control. Damit wird ein unkontrolliertes Auslenken aller Treiber verhindert. Das wiederum maximiert das Frequenzspektrum, ohne dass man ein größeres Gehäuse bauen muss. Zudem steigert es die Pegelfestigkeit für einen präzisen, nachdrücklichen Tieftonbereich, klare Höhen und Präzision im Grundton auch bei sehr hohen Lautstärken.

Bei den Canton Reference Lautsprechern lässt sich unkompliziert an der Rückseite eine akustische Anpassung an die räumliche Umgebung oder auch den persönlichen Geschmack vornehmen. Dafür sind an der Rückseite kleine Brücken angebracht, die man auf Wunsch entsprechend platzieren kann. Damit lassen sich, je nach Modell, der Hochtonbereich oder auch der Hochton- und Mitteltonbereich um 1,5dB anheben oder absenken.

Das selbst produzierte Canto-Link 400 Kabel ist für die Innenverkabelung verantwortlich, die ohnehin auf ein Minimum und kürzeste Wege reduziert wurde. Das Kabel ist mit einem Spezialkern versehen und verfügt über sechs verdrillte Einzelleiter. Bei den Lautsprecherterminals kommen nicht weniger als WBT nextgen-Anschlussklemmen zum Einsatz, die als absolut hochwertig gelten können. Außerdem setzt Canton hier und auch bei anderen Präzisionsteilen erstmals POM ein. Es handelt sich um einen innovativen thermoplastischen Kunststoff, der hohe Steifigkeit mit ausgezeichnetem akustischen Dämpfungsverhalten und Stabilität kombiniert.

Canton gewährt auf die gesamte Reference Lautsprecherserie 10 Jahre Garantie.

Reference Alpha und Reference Alpha 2 (Reference 5 GS)

Bei der Reference Alpha 2 sitzt einer der Tieftöner oben

Hochwertige Konstruktion mit Holzelementen

Seitliche Ansicht des edlen Holzes

Hier im Detail

Unterer Bereich mit Schriftzug und weiterem Tieftöner

Rückseite

Mit der Reference Alpha und der Reference Alpha 2 hat Canton im Nachhinein die Reference Serie noch um zwei High-End-Standlautsprecher erweitert. In Warm Grey und Midnight Blue sind beide Modelle erhältlich, das Flaggschiff zum Stückpreis von 30.000 Euro, das Vize-Topmodell zum Stückpreis von 20.000 Euro.

Identisch zu den anderen Modellen gibt es natürlich auch hier 10 Jahre Garantie. Spezialität ist bei Reference Alpha 2 und Reference Alpha 1 das Diamant-Keramik-Mittel- und Hochtonsystem. Die BCT-Membranen der Reference Serie wurden also nochmal überarbeitet und optimiert, das Resultat ist die diamantbeschichtete Mittel-Hochtoneinheit.

Mittel- und Hochtöner in der Reference Alpha 2

Der Mitteltöner ist nochmals steifer und bietet nochmal mehr Präzision. Auch hier nimmt Canton einen Aluminium-Konus zur Hand, der zu 25 Prozent in Keramik umgewandelt wird. Zudem wird er mit Wolfram-Partikeln verstärkt, und dann, als krönender Abschluss, mit einer zusätzlichen Diamantschicht veredelt. Ein dreifach gekrümmter Membrankegel steht für exzellente Steifigkeit. Die zum ersten Mal verwendete „Point Invers“-Kalotte sichert eine hoch exakte Schallabstrahlung und eine überragende Räumlichkeit. Ergänzt wird das Chassis von der Wave-Sicke 3.0, die über drei Sickenbögen verfügt, was zu einer gleichmäßigen Schwingbewegung führt. Dadurch wird auch eine symmetrische Kraftverteilung bei hohem Pegel sichergestellt.

Der Tweeter ist ebenfalls auf High-End-Niveau. Die Kalotte wurde ebenfalls mit einer speziellen Diamantbeschichtung versehen. Mit der hohen Steifigkeit und optimiertem Schwingungsverhalten wird zusammen mit dem asymmetrisch aufgebauten Waveguide und dem neuen, am Computer perfektionierten Gitterdesign ist das Abstrahlverhalten besonders gut, ganz besonders im Übernahme- und im Hochfrequenzbereich bei über 15 kHz.

Ein Tieftöner oben, die anderen drei befinden sich unten

Untenrum arbeiten gleich vier Basschassis mit Black Ceramic Tungsten Membranen, die bei beiden neuen Modellen für einen kräftigen, präzisen Bassbereich verantwortlich sind. Ein Basschassis ist oben auf der Schallwand angeordnet, die anderen drei unten.

Beim Gehäuse finden alle wichtigen Eigenschaften und Merkmale Verwendung, die auch in den kleineren Reference Modellen integriert sind. Zusätzlich fällt die Gestaltung nochmals aufwändiger aus. Hier kommen lackierte Flächen und noble Nussbaumholz-Elemente in feinster Qualität zusammen. Die luxuriöse Optik sorgt auch für hohen Wiedererkennungswert. Die Lautsprecher sind von Hand in Deutschland gefertigt, das mehrschichtige Holz liefert enorme Stabilität und geringste Resonanzen. Im Inneren stecken aufwändige Versteifungen, antiparallel verlaufende Reflektoreinheiten mit präzise festgelegten Bedämpfungen aus Spezialvlies für eine nahezu komplette Abwesenheit von stehenden Wellen.

Hochtonanpassung

Mitteltonbereich

Bassbereich

Anschlussklemmen an der Reference Alpha 2

Auch die Reference Alpha Modelle sind mit einer Pegelanpassung für einzelne Frequenzbereiche ausgestattet. Hier kann man den Schalldruckpegel nicht nur im Mittel- und Hochtonbereich anpassen, sondern auch im Tieftonbereich in 1,5dB-Schritten anheben oder absenken. Die Frequenzweiche ist aus zwei einzelnen Platinen gefertigt und es kommen Bauteile von Mundorf zum Einsatz. Auch hier ist die Displace Control Technology an Bord.

Den Anschluss übernehmen auch hier WBT nextgen-Anschlussterminals für maximale Kontaktsicherheit. Single-, Bi-Wiring- und Bi-Amping-Betrieb sind möglich. Die nickelfreie Vergoldung der Kontakte garantiert einen erstklassigen Oberflächenschutz. Die Brücken sind hier aus CantoLink 600 Kabeln.

Sehen wir uns nun noch die einzelnen Lautsprecher der gesamten Reference Serie in der Übersicht an:

Reference Alpha

Canton Reference Alpha in Warm Grey

Die Reference Alpha ist eine besonders eindrucksvolle Erscheinung und bringt satte 145kg auf die Waage. Mit Abmessungen von 163 x 46 x 72 cm (HxBxT) ist sie kaum mehr als dezent zu bezeichnen. An Bord sind der 25mm DCC-Hochtöner mit Diamant-Beschichtung, ein 174mm DCC-Mitteltöner und vier Tieftöner (BCT) mit einem Durchmesser von 219mm. Die Musikbelastbarkeit liegt bei 950 Watt und der Frequenzbereich ist mit 18 Hz bis 40 kHz angegeben. Der Wirkungsgrad liegt bei 89dB.

Reference Alpha 2

Canton Reference Alpha 2 in der Vorführung bei Schlegelmilch highend

Mit einer Höhe von 142cm, einer Breite von 41 cm und einer Tiefe von 66cm ist die Reference Alpha 2 zwar spürbar kompakter, aber immer noch eine absolute Erscheinung in jedem Hörraum. Mit 91kg pro Lautsprecher auch immer noch schwer, aber etwas besser im Handling. Wer sich für diesen Luxuslautsprecher entscheidet, der erhält natürlich konsequent Hilfe vom Team bei Schlegelmilch highend. Lieferung, Aufstellung, Raumanpassung, etc. - auf Wunsch wird man hier komplett versorgt.

Die Tönermaterialien sind natürlich identisch. Die vier Tieftöner hier mit einem Durchmesser von 192mm aber etwas kleiner. Der 174mm DCC-Mitteltöner bleibt und auch die 25mm DCC-Kalotte ist die gleiche wie im Flaggschiff. Auch die Reference Alpha 2 erreicht 18Hz untere Grenzfrequenz und spielt bis 40kHz hinauf, die Belastbarkeit ist mit 820 Watt etwas geringer, aber immer noch außerordentlich hoch. Der Wirkungsgrad bleibt mit 89dB gleich.

Reference 5 GS

Canton Reference Alpha und Reference 5 GS nebeneinander (High End 2025)

Die Sonderedition ist ebenfalls ein sehr eleganter, hochentwickelter 3-Wege-Bassreflexlautsprecher, der unter der Leitung von Firmengründer Günther Seitz entwickelt wurde. "GS" steht hier auch für die Initialen des Gründers.

Die Canton Reference 5 GS ist mit Bauteilen aus den eben beschriebenen Flaggschiff-Lautsprechern Reference Alpha und Reference Alpha 2 bestückt und verbindet die luxuriösen Technologien dieser Modelle mit einem deutlich kompakteren Design. Eine Premium-Frequenzweiche mit Mundorf MKP-Kondensatoren, das an die Alpha-Modelle angelehnte diamantbeschichtete Hochtonsystem zusammen mit der neu entwickelten Schalllinse als zusäzlichen Wave Guide, exklusive BCT-Membranen und natürlich vergoldete, langzeitstabile WBT nextgen Anschlussklemmen sowie die integrierte Room Compensation für den Mittel- und Hochtonbereich.

Preislich liegt man hier bei 4.800 Euro pro Stück für die Oberflächen Schwarz Piano und Weiß Seidenmatt sowie 5.250 für das elegante Nussbaum-Finish. Die Reference 5 GS Edition ist außerdem in der Sonderfarbe "Sand" erhältlich.

Reference 1

Die Canton Reference 1 im Nussbaum-Finish bei Canton

Weiter geht es mit Canton Reference-Modellen und dem Flaggschiff der ursprünglichen Reference Baureihe. In diesem Rahmen ist die Canton Reference 1 ein echter Boliden-Lautsprecher mit einem Stückpreis ab 10.000 Euro. Auch damit lassen sich durchaus große Räume mit hoher Souveränität beschallen. Mit außerordentlichem Tiefgang und einer erstaunlichen räumlichen Präsenz lässt er sich auch im Bereich um 50 Quadratmeter einsetzen.

Hier sind drei Tieftöner mit 219mm Durchmesser verbaut, auch der Mitteltöner ist mit 174mm und der Hochtöner mit 25mm identisch groß wie in den Reference Alpha Flaggschiffen. Der Wirkungsgrad beträgt 88dB.

Die Abmessungen liegen hier bei 39 x 133 x 63 cm (BxHxT) und das Gewicht bei 81kg.

Reference 2

Canton Reference 2 in Piano Schwarz

Die Reference 2 ist eine Nummer kleiner, bietet aber ebenfalls ein atmosphärisch enorm dichtes, ausgeprägt räumliches und weitläufiges Klangbild mit hoher Natürlichkeit. Er ist optisch schon etwas weniger dominant als die Reference 1, aber mit 35 x 116 x 53 cm (BxHxT) und einem Gewicht von 62kg pro Stück immer noch absolut stattlich. Eine praktisch perfekte Stereo-Abbildung auf hohem Niveau ist hier Ziel, aber auch im Mehrkanal-Setup in größeren Räumlichkeiten lässt sich die Reference 2 sehr gut einsetzen.

Hier sind zwei BCT-Tieftöner mit 219mm Durchmesser verbaut, ebenso der 174mm Mitteltöner und der 25mm Tweeter.

Reference 3

Canton Reference 3 bei Schlegelmilch highend

Ein sehr guter Mix aus Größe und Klangperformance sehen wir in der Canton Reference 3. Immer noch recht massiv auftretend, lassen sich damit aber auch noch Hörräume im Bereich von 30 Quadratmetern oder sogar etwas darüber beschallen.

Wie alle Standlautsprecher der Baureihe handelt es sich um ein 3-Wege-Bassreflexsystem. Die Abmessungen betragen 32 x 109 x 49 cm (BxHxT) und das Gewicht lautet 42kg pro Box. Die Zwei BCT-Tieftöner sind 192mm groß, der Mitteltöner misst 174mm und der Hochtöner natürlich 25mm.

Reference 5

Canton Reference 5 bei Schlegelmilch highend

Die Reference 5 ist schon ein exzellenter Kompromiss zwischen Wohnraumkompatibilität und vertretbaren Abmessungen sowie akustischer Performance. Im mittelgroßen Hörraum völlig souverän und nachdrücklich aufspielend, wie wir es auch während der Canton Reference Days bei Schlegelmilch highend feststellen durften, erweist sie sich als exzellente Lösung für Stereo-Enthusiasten, die einen etwas schlankeren optischen Auftritt bevorzugen.

Ab 4.000 Euro Stückpreis erhältlich gibt es hier zwei 174mm Tieftöner, den großen 174mm Mitteltöner und den 25mm Tweeter in Abmessungen von 30 x 101 x 46 cm (BxHxT).

Reference 7

Canton Reference 7 bei Schlegelmilch highend

Nussbaum-Finish an der Reference 7 in der seitlichen Ansicht

Ansicht der Reference 7 im Nussbaum-Finish von oben

Hier in der Vorführung bei Schlegelmilch highend

Auf die Reference 7 passt nahezu die identische Beschreibung wie auf die Reference 5, nur dass hier nochmals mehr Wohnraumkompatibilität gegeben ist. Mit lediglich 28 cm Breite, 98 cm Höhe und 43 cm Tiefe wirkt die Säule außerordentlich schlank und dezent, spielt aber äußerst erwachsen und kultiviert auf. In mittelgroßen Räumen muss man sich selbst im Bassbereich keinerlei Sorgen machen. Eine hohe Pegelfestigkeit, exzellente Abbildung und breite Bühne überzeugen auch den audiophilen Anwender.

Der kompakteste Standlautsprecher der Serie weist als einziger einen etwas kleineren Mitteltöner mit einem Durchmesser von 154mm auf. Auch die Tieftöner sind 154mm groß. Die Hochtonkalotte bleibt mit 25mm identisch. Der Preis liegt hier bei 3.000 Euro pro Stück für Weiß Seidenmatt und Schwarz Piano, Nussbaum ist mit 3.300 Euro ein wenig teurer.

Reference 9

Die Canton Reference 9 bei uns im Test

Nicht umsonst ist der einzige Kompaktlautsprecher, der Canton Reference 9, ein begehrter Vertreter der Baureihe. Hohe Authentizität, Souveränität und Kraft sorgt für echten Reference-Sound trotz der deutlich geringeren Abmessungen. Spannenderweise fällt hier auch das Preis-/Leistungsverhältnis exzellent aus.

Das 2-Wege-System ist mit einem 174mm BCT-Tiefmitteltöner bestückt und natürlich kommt das 25mm-Hochtonsystem der Reference Serie zum Einsatz. Kleine bis hin zu mittelgroße Räume eignen sich dank des großen Tiefmitteltöners hervorragend für Stereo-Setups mit der Reference 9. Die Abmessungen betragen 26 x 45 x 39 cm (BxHxT). Der Stückpreis beträgt ab 1.800 Euro. Perfekt passende Stative sind für die Kompaktlautsprecher und den Reference Center erhältlich.

Reference Center

Canton Reference Center

Der Center in Weiß Seidenmatt auf dem passenden Ständer

Wer sich für ein Mehrkanal-System der Extraklasse entscheidet und auf die Canton Reference Lautsprecher setzt, kommt am Reference Center nicht vorbei. Ab 2.700 Euro erhält man hier glasklare Dialoge, nachdrückliche, präzise Bässe und einen überragend abgestimmten Mitteltonbereich. Dafür kommt auch der 174mm Mitteltöner zum Einsatz und wird von einem 174mm Tieftöner sowie dem 25mm-Tweeter ergänzt. Der Center ist 70 x 27 x 39 cm (BxHxT) groß und wiegt 26kg.

Reference Sub

Canton Reference Sub

Canton Reference Sub und Reference 9

Auch ein Subwoofer ist Teil des Reference-Sortiments bei Canton. Der leistungsstarke Aktiv-Sub verfügt über eine Digitalendstufe mit 500 Watt Nennleistung und realisiert dank ausgeprägtem Gehäusevolumen satte Bässe bis hinunter auf 18 Hz. Der Reference Sub hat uns im Testbetrieb vollends überzeugt und sich als echter Ausnahme-Subwoofer präsentiert. Die Frontfire-Konstruktion ist 49 x 59 x 53 cm (BxHxT) groß und mit einem 308mm großen Chassis ausgestattet. Die Bug-Gehäuseform mit großen Kantenradien und auch die Oberflächenqualität steht den Stand- und Kompaktlautsprechern der Reference Serie in nichts nach. Der Preis des Canton Reference Sub beträgt hier 3.500 Euro.

Fazit

Canton Reference 5 in einem der Hör-Studios bei Schlegelmilch highend

Wer sich für einen oder mehrere der Canton Reference Lautsprecher interessiert oder gar ein besonders exklusives Mehrkanal-Setup mit den Komponenten aus dem Taunus realisieren möchte, findet bei Schlegelmilch highend den richtigen Fachpartner. Nicht nur an Events wie den Canton Reference Days kann man sich von den hochwertigen Lautsprechern der Serie einen Eindruck verschaffen. Sowohl was die Haptik und Optik als auch die akustische Performance der edlen hessischen Schallwandler betrifft. Die Reference 7, Reference 5 und Reference 3 stehen zum Probehören bereit, aber natürlich bereiten Thomas Dressel und sein Team auch eine Stereo-Kette mit gewünschtem Lautsprecher und Wunsch-Elektronik vor, die man sich dann vor Ort auch mit eigener Musik ausgiebig anhören kann. Hier empfiehlt es sich, einmal kurz vorab bei Schlegelmilch highend anzurufen bzw. sich per Mail zu melden, damit dies entsprechend vorbereitet werden kann.

Ein zufriedener Kunde steht, das haben wir gespürt, ganz klar im Fokus. Und auch wenn das Budget gerade etwas knapp ist, gibt es attraktive Möglichkeiten. Neben Finanzierungsaktionen ist die Inzahlungnahme älterer Komponenten ein wichtiges Thema. Nicht umsonst ist Schlegelmilch highend der Betreiber von www.canton-inzahlungnahme.de. Entscheidet man sich schließlich für ein Modell, erhält man einen zeitlos eleganten, perfekt verarbeiteten Lautsprecher mit außergewöhnlicher akustischer Leistungsfähigkeit und einer hervorragenden Kombination aus einem ausgewogenen, harmonischen und zugleich mitreißend packenden Sound. Das Expertenteam von Schlegelmilch highend steht natürlich stets mit kompetenter Beratung zur Seite und hilft gerne auch, die Lautsprecher perfekt in die heimische Umgebung zu integrieren und an die akustischen Gegebenheiten des Raumes optimal anzupassen.

