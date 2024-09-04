SPECIAL: Metz OLED Primus in 77 Zoll - technologisch überragendes Spitzenmodell des deutschen Traditionsherstellers

Vom 6. bis 10. September öffnet die Messe Berlin wieder ihre Tore für die IFA, die in diesem Jahr ihr hundertjähriges (!) Jubiläum feiert. Als eines der deutschen Unternehmen der Unterhaltungselektronik, das auf eine besonders lange Tradition zurückblicken kann, legt Metz viel Wert darauf, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein und präsentiert mit dem Metz Classic PRIMUS sein neuestes Flaggschiff-Modell - aber das ist noch nicht alles, denn es handelt sich um den ersten Metz Classic OLED-TV in der beeindruckenden Größe 77 Zoll überhaupt.

Passend zum großen Jubiläum der IFA hat Metz seinen Stand 201 in Halle 23b gegenüber dem Vorjahr nochmals ordentlich vergrößert. So offeriert die legendäre deutsche Marke aus dem fränkischen Zirndorf mit 85 Jahren Geschichte seinen Besuchern einen optimalen Überblick über die Errungenschaften von Metz, welche man überall im aktuellen Portfolio findet und welche die Brand so erfolgreich und bekannt gemacht haben.

Natürlich finden sich auch interessante Neuerungen, so ein neues Metz Gerätechassis, verbunden mit dem Motto: "Mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten!"

Die brandaktuelle Plattform überzeugt weiterhin mit einem zuverlässigen Metz-eigenem Betriebssystem und bringt zahlreiche verbesserte Funktionen wie HDMI 2.1, HbbTV 2.0.3, Dolby AC-4-Unterstützung, CI+ 1.4.4 mit ECP und zahlreiche weitere Features. Auch führt das Unternehmen auf der IFA bereits die ersten Serienmodelle ein, die mit der neuen Plattform ausgestattet sind.

Metz Classic PRIMUS in 77 Zoll

Um einen Ausblick auf die Zukunft der Metz Premium-TVs Made in Germany zu geben, feiert der legendäre Metz PRIMUS auf der diesjährigen IFA sein Comeback in komplett neuer Gestalt. Anlässlich des 100-jährigen IFA-Jubiläums präsentiert Metz mit dem Primus den ersten Metz Classic TV in der beeindruckenden Größe 77 Zoll überhaupt. Zum Konzept dieses Spitzenmodells gehört auch ein 120 W-Audiosystem in Manufakturqualität.

Soundsystem

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In puristischem und ästhetischem Design gehalten und mit hochwertigen Materialien veredelt, dokumentiert der Metz PRIMUS mit einem erstklassigen UHD META-OLED-Display der neuesten Generation mit 77 Zoll / 195 cm Bildschirmdiagonale seine Sonderstellung. Er unterstützt sämtliche modernen HDR-Standards für perfekten Seh-Genuss bei Filmen, Serien oder Sport. Neben der vollständigen Metz Premium-Ausstattung für vielseitiges TV-Vergnügen wartet der PRIMUS auch mit einem neuen, außerordentlich klangstarken Soundsystem in hochwertiger Ausführung mit 120 W-Musikleistung auf, das über sein nach vorn gerichtetes Lautsprechersystem eine weit überdurchschnittlich gute Audioqualität bietet - versprechen die Zirndorfer Experten.

Unterer Bereich im Detail

Die gesamte Metz-Expertise in einem Gerät - so kann man den PRIMUS in aller Kürze umschreiben. Die vollständige Metz Premium-Ausstattung umfasst zum Beispiel das beliebte Metz-eigene Tri-Star-Bediensystem sowie ein Twin-Multi-Tuner mit Digitalrekorder für vollen TV-Komfort auf sämtlichen Empfangswegen. Damit bündelt Metz seine gesamte Expertise in einem einzigen Gerät und macht den Metz PRIMUS zu einem OLED-TV Made in Germany, der diesen Namen wirklich verdient. Wie alle Metz Classic TV-Geräte wird der Metz Classic PRIMUS 77 komplett in Deutschland entwickelt und produziert und steht somit für höchste Qualität und Nachhaltigkeit Made in Germany. Die Auslieferung des neuen Metz Classic-Flaggschiffs ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Edler Standfuß

Kommen wir zur Zusammenfassung der Top 5 Ausstattungsmerkmale:

UHD META-OLED-Display der neuesten Generation mit 77 Zoll / 195 cm Bildschirmdiagonale

Unterstützt alle aktuellen HDR-Standards für brillante Farbdarstellung und beeindruckende Kontraste

Audiophiles nach vorn gerichtetes 120 W-Soundsystem in Manufakturqualität

Twin-Multi-Tuner mit Digitalrekorder für vollen TV-Komfort auf allen Empfangswegen

Metz-eigenes Tri-Star-Bediensystem

Wir sind gespannt auf den neuen PRIMUS und werden natürlich versuchen, auch einen Test anzubieten.

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Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Fotos: Metz Presse

Datum: 04. September 2024