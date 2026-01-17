SPECIAL: Luxsin X8 - Hightech-Kopfhörerverstärker-/DAC-/Vorverstärker für 699 EUR

Für 699 EUR kommt mit dem Luxsin X8 der zweite intelligente DAC- und Kopfhörerverstärker des Herstellers auf den Markt und baut auf dem Erfolg des Luxsin X9 auf, von dem es bei uns auch ein großes Preview gibt. Der Luxsin X8 vervollständigt das Portfolio in einer günstigeren Preisklasse und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine hervorragende Klangqualität mit innovativen KI-Funktionen und umfassender DSP-Verarbeitung zu kombinieren.Man kann das elegante Gerät zudem auch als Vorverstärker verwenden, entsprechende Anschlüsse, um aktive Lautsprecher oder Endstufen anzuschließen, befinden sich auf der Rückseite. In diesem Special haben wir alle relevanten Eigenschaften des neuen Multitalents zusammengetragen.

Einführung

Sechs Monate nach dem Launch des X9 präsentiert Luxsin den X8 als intelligentes DAC-Headphone-Amplifier-System. Die Entwicklung baute auf dem Feedback von Anwendern auf und beinhaltet weiter optimierte Features sowie neue Hardware- und Software-Architekturen. Der Fokus liegt laut dem Hersteller auf Stabilität, Zuverlässigkeit und auf hochwertiger Klangwiedergabe.

Paralleler DAC-Aufbau

Der Luxsin X8 setzt auf acht Cirrus Logic CS43198 DAC-Chips in einer aufwändigen Dual-Mono-Parallelarchitektur mit jeweils vier Chips pro Kanal. Der linke und der rechte Kanal sind zudem vollständig unabhängig voneinander hinsichtlich der Stromversorgung, im Layout und im Signalweg, um Übersprechen möglichst klein zu halten. Die parallelen analogen Ausgänge werden exakt summiert, was das Rauschen herabsetzt und die Dynamik, den Signal-Rausch-Abstand sowie die Detailwiedergabe optimiert.

KI-gestützte EQ-Tuning

Mit KI-gestütztem EQ-Tuning

Die weltweit erste KI-unterstützte EQ-Anpassung steht für personalisierte Klangprofile per Sprach- oder Textbefehl über App oder Web-UI. Das HP-EQ-System kalibriert die Kopfhörer hardwareseitig an die Harman-Kurve oder im Hinblick auf andere Zielkurven mit über 2.500 Kopfhörermodellen in der umfassenden Datenbank. Das Speichern und Wechseln von Presets eröffnet neue Klangcharaktere für ein Paar Kopfhörer und stellt eine überragende Option zur Anpassung sicher.

Umfassende DSP-Funktionen

Kopfhöreranschlüsse links auf der Front

Aufwändige und leistungsstarke DSP-Verarbeitung

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Die Crossfeed-Funktion simuliert das Hören über Lautsprecher durch Kanalvermischung und reduziert die Ermüdung auch bei langen Hörsessions. Die Stereo-Breite, die Tonanpassung und die Loudness-Funktion kompensieren Frequenzen bei niedriger Lautstärke. Alle Ausgänge (XLR 4-pin, 4,4 mm, 6,35 mm) sind mit automatischer Impedanzerkennung ausgestattet und passen den Gain korrekt an, ohne den Audiosignalweg zu beeinträchtigen.

Kraftvolle Verstärkung

Sehr hochwertige und kraftvolle Verstärkermodule

Die sorgfältig abgestimmte Verstärker mit OPA1612 Ops und TPA6120A2 Treibern liefert 4800 mV pro Kanal bei zugleich enorm niedriger Verzerrung. Eine variable lineare Stromversorgung (12/15 V) trennt den Digitalbereich und den Analogbereich im Sinne eines möglichst sauberen Klangs. Der 4-Zoll-Touchscreen, das CNC-Aluminiumgehäuse und die Speicherung individueller Einstellungen pro Ausgang stehen für die gelungene Kombination einer intuitiven Bedienung mit enormer Hochwertigkeit.

Anschlüsse und Steuerung

Anschlüsse auf der Rückseite

Praxisgerecht ist die Anschlussauswahl. Die Eingänge beinhalten USB-B, Optisch, Koaxial und IIS (bis 8 Konfigurationen), plus 12V-Trigger für die Systemintegration. Die Steuerung erfolgt via Android/iOS-App, Web-UI (Windows/macOS) oder optionale Fernbedienung, mit OTA-Updates. Der Digital Audio Core mit HiFi-5 DSP und ARM ist laut Hersteller auch für zukunftsweisende Erweiterungen offen. Als Ausgänge stehen XLR und RCA/Cinch jeweils als Stereo-Paar bereit. Daher können Endstufen oder aktive Lautsprecher problemlos an den Luxsin X8 angeschlossen werden.

Die Highlights im Überblick

DAC-Architektur: 8× CS43198 Chips im parallelen Dual-Mono-Betrieb (je 4 Chips pro Kanal)

DSP-Modul: HiFi-5 DSP + ARM STAR Dual-Core-Architektur mit großkapazitätem SRAM

DSP-Taktfrequenz: >500MHz

HP-EQ System: Automatische Frequenzgangkorrektur für über 2.500 Kopfhörer-Modelle

Kopfhörer-Impedanzerkennung: Automatische Erkennung und optimale Gain-Einstellung

Unser Fazit

Zum erstaunlichen Preis von unter 700 EUR fährt der Luxsin X8 schwere Geschütze auf. Sein hochwertiges Aluminiumgehäuse beherbergt äußerst moderne Technologie und exzellente Baugruppen. So findet sich KI-gestütztes EQ-Tuning ebenso wie ein echter DAC Dual Mono-Aufbau. An Anschlüssen ist zudem alles Relevante vorhanden, ganz gleich, ob es um die Kopfhöreranschlüsse oder um die weitere Nutzung als DAC geht. Nach unserem ersten Fazit folgen jetzt noch sämtliche tehnische Daten für diejenigen, die es genau wissen wollen.

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Luxsin X8 – Technische Daten

Grundparameter

Farbe: Schwarz

Abmessungen: 236mm (L) × 236,8mm (W) × 64mm (H)

Gewicht: 2.750 g

Display: 4" LCD-Touchscreen (480×960)

Eingangsspannung: AC 100–120V/220–240V~ 50/60Hz

DAC-Chips: Cirrus Logic CS43198 × 8

Stromversorgung: Ultra-rauscharmes lineares Weitbereichs-Netzteil

WLAN: Dualband-Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz

Bluetooth: Qualcomm SXW5125 (BT 5.1)

Firmware: OTA Online Upgrade/Local Upgrade

Steuerungsmöglichkeiten: Touchscreen, Mobile APP (Android/iOS), Webbrowser, IR-Fernbedienung (optional)

Nennleistung: 25W

Digitale Eingänge

USB-A Input: Nur für lokale Firmware-Updates

USB-B Input: PCM bis 768kHz/32bit; DSD512 (nativ)

USB-C Input: PCM bis 768kHz/32bit; DSD512 (nativ)

IIS Input: PCM bis 768kHz/32bit; DSD512 (nativ)

Koaxialer Eingang: PCM bis 192kHz/24bit

Optischer Eingang: PCM bis 192kHz/24bit

Analoge Ausgänge und Trigger

RCA Ausgang: Unsymmetrischer analoger Ausgang

XLR Ausgang: Symmetrischer analoger Ausgang

Kopfhörer-Ausgänge: 6,35mm (unsymmetrisch), 4,4mm (symmetrisch), 4-Pin XLR (symmetrisch)

Trigger IN: Standard-3,5mm-Stecker

Trigger OUT: Standard-3,5mm-Stecker

XLR-Ausgang – Audiocharakteristik

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ≥129,5dB

Gesamtharmonische Verzerrung + Rauschen (THD+N): <-121,8dB @ungewichtet

Übersprechen: ≥133dB (1kHz@200kΩ)

Rauschboden: <1,1µVrms

Ausgangspegel: 4,2Vrms (1kHz@200kΩ)

RCA-Ausgang – Audiocharakteristik

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ≥124,5dB

Gesamtharmonische Verzerrung + Rauschen (THD+N): <-120dB @ungewichtet

Übersprechen: ≥125dB (1kHz@100kΩ)

Rauschboden: <1,3µVrms

Ausgangspegel: 2,1Vrms (1kHz@100kΩ)

Symmetrischer Kopfhörer-Ausgang (4,4mm/XLR4) – Leistung und Parameter

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Low Gain

16Ω: L+R ≥4.840mW+4.840mW (THD+N <1%), 8,8Vrms

32Ω: L+R ≥2.500mW+2.500mW (THD+N <1%), 8,9Vrms

300Ω: L+R ≥270mW+270mW (THD+N <1%), 9Vrms

Medium Gain

16Ω: L+R ≥4.840mW+4.840mW (THD+N <1%), 8,8Vrms

32Ω: L+R ≥3.900mW+3.900mW (THD+N <1%), 11,2Vrms

300Ω: L+R ≥430mW+430mW (THD+N <1%), 11,4Vrms

High Gain

16Ω: L+R ≥4.840mW+4.840mW (THD+N <1%), 8,8Vrms

32Ω: L+R ≥4.300mW+4.300mW (THD+N <1%), 11,8Vrms

300Ω: L+R ≥950mW+950mW (THD+N <1%), 16,9Vrms

Für alle Gainstufen

Ausgangsimpedanz: <1Ω

Gesamtharmonische Verzerrung + Rauschen (THD+N): <-117dB (1kHz/0dB@32Ω)

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ≥123dB

Übersprechung: ≥119dB (1kHz@32Ω)

Unsymmetrischer Kopfhörer-Ausgang (6,35mm) – Leistung und Parameter

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Low Gain

16Ω: L+R ≥1.300mW+1.300mW (THD+N <1%), 4,5Vrms

32Ω: L+R ≥630mW+630mW (THD+N <1%), 4,5Vrms

300Ω: L+R ≥70mW+70mW (THD+N <1%), 4,5Vrms

Medium Gain

16Ω: L+R ≥2.000mW+2.000mW (THD+N <1%), 5,6Vrms

32Ω: L+R ≥1.000mW+1.000mW (THD+N <1%), 5,6Vrms

300Ω: L+R ≥100mW+100mW (THD+N <1%), 5,6Vrms

High Gain

16Ω: L+R ≥2.900mW+2.900mW (THD+N <1%), 6,8Vrms

32Ω: L+R ≥1.750mW+1.750mW (THD+N <1%), 7,5Vrms

300Ω: L+R ≥230mW+230mW (THD+N <1%), 8,4Vrms

Für alle Gainstufen

Ausgangsimpedanz: <1Ω

Gesamtharmonische Verzerrung + Rauschen (THD+N): <-115dB (1kHz/0dB@32Ω)

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ≥121dB

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 17. Januar 2026