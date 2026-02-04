SPECIAL: Live-Bilder von der ISE 2026 zum Auftritt von Audio Reference und Velodyne Acoustics

Auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 präsentiert Audio Reference in Barcelona ein sorgfältig kuratiertes Portfolio aktueller High-End-Komponenten. Der Hamburger Vertrieb nutzt den Messeauftritt, um Neuheiten und etablierte Referenzprodukte praxisnah erlebbar zu machen und die Vielfalt seiner Marken zu demonstrieren. Unsere Bildergalerie vermittelt Eindrücke vom Stand und den ausgestellten Audiokomponenten, darunter die Subwoofer von Velodyne Acoustics, Perlisten Audio-Lautsprecher sowie High-Tech von Meridian Audio und Magnetar.

Bildergalerie

Großzügige Ausstellungsfläche auf der ISE in Barcelona

Erfahrungsgemäß nehmen die Aktiv-Subwoofer von Velodyne Acoustics auf der ISE einen hohen Stellenwert ein

Praktisch das komplette Subwoofer-Portfolio ist vor Ort

Darunter auch die großen SPL-X-Modelle

Die Flaggschiff-Modelle mit hochbelastbaren Carbon-Treibern gibt es in 10 Zoll (2.999 EUR), 12 Zoll (3.999 EUR), 15 Zoll (4.999 EUR) und auch im XXL-Format in 18 Zoll für 6.999 EUR Verstärker mit bis zu 1,8 kW RMS sorgen für massiven Vortrieb. Für Furore sorgt auch die DSP-gesteuerte AutoEQ-Funktion mit Mikrofon für die exakte Anpassung an den Hörraum. Die umfangreiche App-Steuerung umfasst einenn 6-Band-EQ, einen Subsonic-Filter, einen High Pass-Filter sowie vom Anwender erstellbare Presets.

Anzeige



Hier ein Turm aus extrem kompakten MicroVee-Xin unterschiedlichen Gehäusefarben

Der MicroVee X (1.399 EUR)bietet einen aktiv angetriebenen Treiber in Kombination mit zwei seitlich untergebrachten passiven Radiatoren für einen nachdrücklichen Bass mit erstaunlichem Tiefganf. Die Peak-Leistung von 800 Watt ist enorm, und das System DDCS reduziert störende Verzerrungen auf 1/6 der sonst üblichen Werte.

Der ebensfalls kompakte MiniVee X darf ebenfalls nicht fehlen

Den etwas größeren, aber immer noch sehr kompakten MicroVee gibt es, je nach Gehäuseausführung, ab 1.299 EUR. Er präsentiert sich mit bis zu 800 Watt Maximalleistung und kann mittels der AutoEQ App automatisch eingemessen werden - auch die Steuerung, die Anpassung an individuelle Klangvorlieben und die restliche Konfiguration können über die App erfolgen. Das sehr hochwertige MDF-Gehäuse weist exakt platztierte interne Verstrebungen auf, zudem sind wirklich alle relevanten Anaschlüsse inklusive XLR vorhanden.

Subs der Vi-Q-Serie

Diese kraftvoll & präzise agierenden aktiven Hochleistungs-Subwoofer gibt es in den Größen 10, 12 und 15 Zoll. Bis zu 650 Watt Watt RMS und bis zu 1,2 kW Peak sind möglich. Ein extrem effizientes Schaltnetzteil mit 2 x 25 A/650 Watt MOSFET-Transistoren stellt eine stabile Stromzufuhr auch unter hoher Belastung sicher. Die Kraft bringt eine enorm leichte und zugleich enorm belastbare Kohlefaser-Membran in den Hörraum. Für Stabilität sorgt die 21-lagige Multiplex-Frontplatte. Die Anschlussbestückung inklusive XLR ist auch hier Velodyne-typisch und getreu der Firmenphilosophie komplett.

Anzeige



Velodyne Acoustics SC 1500 (rechts)

Den Velodyne Acoustics SC 1500 hatten wir auch uns im Test. Bis zu 1500 Watt Maximalleistung werden bereitgestellt. An diesen Hochleistungsendverstärker können aufgrund der Tatsache, dass die Technik 2-Ohm-stabil ist, passive Subwoofer parallel angeschlossen werden. Die SC-1500 ist beispielsweise geeignet für die Zusammenarbeit mit den passiven InWall-Lautsprechern Velodyne SC-800X oder Velodyne SC-600X.

Spezieller Treiber im Detail

Vorne mittig links der hochwertige Magnetar Universalplayer

Von Magnetar gibt es mit dem UDP900 MK II (3.790 EUR) und dem UDP800 MK II (2.000 EUR) zwei exzellente Universalplayer. CD-Audio, DVD-Audio, DVD-Video, SACD, Bau-ray sowie Ultra HD Blu-ray werden wiedergegeben. Ebenso können die beiden Multiplayer Audio-Dateien, inklusive HiRes-Formaten, und Videodateien aus dem Netzwerk und von USB abspielen. Die MK II-Modelle sind in Bezug auf ein nochmals höheres Qualitätsniveau z.B. mit neuen, gerade für die Audio-Qualität relevanten Bauteilen ausgestattet worden.Der Preisunterschied zwischen beiden Modellen resultiert beispielsweise aus einer deutlich hochwertigen Audiosektion und einem spürbar aufwändigeren, massiveren Gehäuse.

Im Bild rechts Perlisten Audio-Lautsprecher der X-Serie und links kompetente Ansprechpartner am Stand in Barcelona

Anzeige



Fazit

Wer den Weg zur ISE 2026 nach Barcelona findet, sollte einen Abstecher zum Stand von Audio Reference fest einplanen. Auf dem sehr gelungen gestalteten Stand finden sich hochinteressante, exklusive Audiokomponenten und mit der Beratung vor Ort wird der Besuch zu einer lohnenden Station für jeden, der sich für ambitionierte Audio- und Heimkinolösungen begeistert.

Special: Philipp Kind, Carsten Rampacher

Bilder: Audio Reference

Datum: