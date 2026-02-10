SPECIAL: Live-Bilder und -Eindrücke vom großen Audio Reference Stereo-Setup auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Am Wochenende des 31.01/01.02 spielte Audio Reference bei den Nordeutschen HiFi-Tagen groß auf: Das galt ganz besonders für ein mächtiges Stereo-Setup, das mit High End-Komponenten zum Beispiel von Wilson Audio, VTL und SME betrieben wurde. Die Verkabelung stammte von Nordost. In diesem Bericht möchten wir Ihnen noch zahlreiche Live-Bilder der sorgfältig zusammengestellten Anlage präsentieren.

Wilson Audio Alexx V

Ab 220.000 EUR pro Paar gibt es die exklusive Wilson Audiio Alexx V- ein ganz besonderer Schallwandler, der mit modernster, hochentwickelter Technologie ausgestattet ist und damit kaum mit anderen Lautsprechern zu vergleichen ist.

Zwei unterschiedlich große Basstreiber

Bestückt ist der Alexx V zunächst mit zwei Basstreibern (einer misst 26,67 cm, der andere 31,75 cm) für eine beeindruckende, extrem strukturierte und bis tief nach unten reichende Basswiedergabe.

Oberer Mitteltöner

25 mm Hochtöner

Anzeige



Hinzu kommen ebenfalls zwei Mitteltöner, der eine misst 17,78 cm, der andere 14,61 cm. Die beiden Mitteltonchassis umschließen den 2,54 cm-Hochtöner. Die Empfindlichkeit liegt bei sehr guten 92 dB (1W/1m/1 kHz), und die Nominalimpedanz beträgt 4 Ohm.

Hier geht es zur Wilson Audio Alexx V bei Audio Reference

Die Minimalimpedanz liegt bei 2 Ohm (@250 Hz). Minimal 50 Watt sollte laut Wilson Audio der verwendete Verstärker mindestens haben - wir raten zu deutlich mehr, möchte man die enorme Dynamik und Belastbarkeit der Alexx 5 auch wirklich ausnutzen. Der Frequenzgang wird bei +/- 3 dB mit 20 Hz - 32 kHz angegeben.

"Open Gantry" Gehäusearchitektur

Der mächtige Lautsprecher ist 161 cm hoch, 40 cm breit und 68 cmm tief - das Gewicht ist noch beeindruckender: 226,8 kg pro Box. Besonders an der Alexx V ist, typisch Wilson Audio, der modulare Aufbau, der durch den Einsatz modernster Materialien aus der Luft- und Raumfahrtindustrie noch besser genutzt werden kann. Hinzu kommt natürlich eine über jeden Zweifel erhabene Verarbeitung. Beeindruckend ist die Souveränität, mit der die Ausnahme-Lautsprecher, die in Handarbeit in den USA hergestellt werden, mit jedem Audio-Material umgehen. Eine räumllich ungemein dichte Präsentation, Weite und Tiefe sind sehr ausgeprägt, zugleich aber immer realistisch, und ein bei Bedarf machtvoller, extrem präziser und bis tief nach unten reichender Bass sind Merkmale des Luxus-Lautsprechers.

Bis ins Detail einzigartige und modernste Technik

Anzeige



Stimmen, ganz gleich, ob weibliche oder männliche, präsentiert der Alexx V mit großartiger Fein- und Grobdynamik und verteilt sie mit absolut passender Balance auch im großen Hörraum. Das perfekte Timing, also die zeitliche Richtigkeit aller Signale, liegt Wilson Audio besonders am Herzen - und tatsächlich: Wirklich alle Signale kommen absolut zeitgleich beim Hörer an. Um dies zu erreichen, kann man den Alexx V Lautsprecher perfekt feinjustieren.

Mono-Endstufe VTL Lohengrin

Den brandneue Lohengrin Monoblock als überaus kraftvoller, aber auch dynamischer Röhren-Leistungsverstärker steuerte VTL zum Setup bei. Es dürfte kaum einen anderen Hersteller außer den US-Spezialisten geben, die derartige Leistungsreserven mit Röhren realisieren. Zugleich präsentiert sich der Klang als überraschend dynamisch und lebendig - hier merkt man kaum noch, dass Röhren am Werk sind.

Hier geht es zum Lohengrin Monoblock bei Audio Reference

Der Lohengrin Monoverstärker ist äußerst hochwertig verarbeitet und ist mit vielen Ausstattungsmerkmalen, die typisch für VTL sind, versehen worden. Die hauseigenen Referenztechnologien wie Auto-Bias, Fehlererkennung und eine mit höchstmöglicher Präzision geregelte Stromversorgung sind für das hervorragende Leistungsvermögen mit verantwortlich. 2 x Lohnegrin befeuert ohne jede Schwierigkeit auch große Hörräume, und die Dynamik sowie das Auflösungsvermögen brechen auch bei hohem Pegel nicht im geringsten ein.

Ansicht von oben

Die beiden Mono-Leistungsverstärker bringen Dynamik, Räumlichkeit und Klangkultur auf einem enorm hohen Level zusammen und eignen sich daher auch fürs Ansteuern der Premium-Box Wilson Audio Alexx V. Hier gibt es keinerlei Berührungsängste, ganz im Gegenteil: Man fühlt sich von präzisem Klang umgeben, und gerade bei höheren Lautstärken ist man emotional von der ersten Sekunde an gefesselt.

Anzeige



Fenster vorne mit gut sichtbaren Röhren

Der Lohengrin-Verstärker bringt eine aus acht Röhren bestehende Konfiguration mit und bietet satte 400 Watt Ausgangsleistung. Ab März ist der VTL Lohengrin im Fachhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 125.000 Euro pro Paar erhältlich.

VTL Vorverstärker VTL 7.5 Serie III

Die beiden Komponenten der Vorstufe

Die enorm feinnervig, klar und detailreich aufspielende VTL TL7.5 Serie III (schwarz oder silbern, Preis 50.000 EUR) Vorverstärker arbeitete in Hamburg als Partner der Lohnegrin. Das System besteht aus zwei Komponenten: Der Audioeinheit und dem Steuernetzteil. Der gesamte Aufbau der, wie es sich für ein VTL-Produkt gehört, rein analogen Vorstufe mit hochpräziser Lautstärkeregelung ist sehr gediengen: Ein komplett symmetrisches Differentialdesign und einer Hybridschaltung. Die Röhren in der Verstärkungsstufe für Spannungslinearität (weniger als 2dB NFB) wurden mit einem MOSFET-Puffer für höhere Stromkapazität kombiniert.

Hier geht es zum VTL Vorverstärker 7.5 Serie III

Anzeige



Für die Serie III haben die US-Amerikaner das Netzteil grundlegend optimiert. Es fußt auf der stromgeführten Shunt-Regulator-Technologie, die durch Eliminierung der Hochspannungsverstärkung die Auswirkungen auf das Audiosignal minimiert. Eine nochmals exakter arbeitende Leistungsregelung garantiert eine deutlich verbesserte Unterdrückung von Rauschen sowie Wechselstromschwankungen.

Setup - oben die Phonovorstufe, unten die zwei Geräte, die zur Vorstufe gehören

Die vollständig überarbeitete Hochstromverstärkungsstufe greift auf moderne FET-Technologie zurück. Sie wurde für Produkte wie Solarpaneele und Elektroautos entwickelt, die einen normal eingeschalteten Zustand benötigen. Die Hochstromverstärkungsstufe wurde von VTL VTL-Ingenieure weiter auf Linearität ohne globale Gegenkopplung in der Schaltung ausgelegt. Die Serie III-Spezifikation bietet darüber hinaus speziell ausgewählte Kondensatoren in audiophiler Qualität sowie eine bidirektionale RS-232-Steuerschnittstelle fürKompatibilität zu Haussteuerungs- und Hemkinosystemen.

VTL Phono-Vorstufe TP-6.5 Series II

Kommen wir zur Phonovorstufe. Für die Zusammenarbeit mit dem Plattenspieler kommt die VTL T P-6.5 Series II Phonostufe (schwarz oder slbern, 25.000 EUR inklusive zweitem MC-Step-Up-Übertrager) mit hybrider JFET/Röhren-Schaltung für besonders geräuscharmen Betrieb zum Einsatz.

#verschiedene rauscharme kaskadierte Regler sowie abgeschirmte Netzteile im Sinne exzellenter Dynamik. Hinzu kommen eine präzise passive 4-Ecken-RIAA-Entzerrung und eine 68 dB-Verstärkung der symmetrischen Ausgänge, und alles in einem einzigen Chassis. Eine umfangreiche Auswahl hinsichtlich Last- und Verstärkungseinstellungen sind sowohl über die Frontplatte als auch über die Fernbedienung leicht zugänglich.

Hier geht es zur VTL Phono-Vorstufe 6.5 direkt bei Audio Reference

Eine Besonderheit beim TP-6.5 II ist der Shunt-Regler in der Stromversorgung, der eine hervorragende Regelung sowie Welligkeitsunterdrückung bietet. Dadurch werden die klanglichen Auswirkungen auf das Audiosignal wegen der herabgesetzten Verstärkung im Regler fast vollumfänglich entfernt. Die hörbaren Folgen: Praktisch kein Hintergrundrauschen mehr und ein detailreicherer, sauberer Klang.

Phonovorstufe

Die Phonovorstufe der TP-6.5 Serie II ist mit einem massiven niederohmigen Stromversorgungsspeicher in der aktiven MC-Stufe ausgestattet, der mit verschiedenen kaskadierten Reglern sowie Kapazitätsvervielfacherschaltungen kooperiert. Das wirkt sich in Form starrer Stromversorgungen mit niedriger Impedanz aus. So kann vermieden werden, dass sich Schwächen der Stromversorgung sowie andere Störungen aufs sensible MC-Signal auswirken. Die spezielle Gelkondensator-Technologie, die eine merklich gewachsene Kapazität in deutlich kompakterer Bauform offeriert, kommt ebenfalls zum Einsatz.

Der TP-6.5II wurde darüber hinaus mit einer hochwertigen Transformator-Moving-Coil-Aufwärtsstufe versehen, die eine rauscharme MC-Aufwärtsstufe sowie eine zweite MC-Stufe beinhaltet. Der zweite MC-Eingang wird anstelle des zuvor verwendeten Hochpegeleingangs integriert und ist für die Verbindung mit einer zweiten Plattenspielerquelle gedacht. Ein rückseitiger USB-Anschluss kommt bei zukünftigen Updates der Software zum Einsatz.

SME Model 35

Der SME Model 35 (Preis umgerechnet rund 41.800 EUR) besitzt ein hochentwickeltes Drei-Säulen-Design, das dem SME-Flaggschiff Model 60 folgt und mit höchster Präzision gefertigt wird. Das akustisch optimierte Chassis in Verbindung mit entkoppelten Füßen für die Isolation an mehreren Punkten steht für eine effektive Resonanzkontrolle, was der Reinheit des Klangs zuträglich ist.

Hier geht es zum SME Model 35

Ausgestattet ist der SME Model 35 mit einem optimierten Series-Vi-Tonarm, wobei mit „i“ für Improvement (Verbesserung) gemeint ist. Der Series-Vi-Tonarm wird aus hochdichtem Polymermaterial mittels CNC-Verfahren gefertigt, was zu einer enormen Präzision führt. Die einteilige Konstruktion mit engsten Fertigungstoleranzen erfüllt daher die strengen Qualitätsstandards von SME souverän. Das Tonarmrohr weist einen kreisförmigem Querschnitt auf und minimiert Resonanzen deutlich.

dCS Rossini APEX Player mit dCS Rossini Master Clock

dCS Rossini APEX Player, darunter die dCS Rossini Master Clock

Der dCS Rossini APEX Player (in schwarz oder silbern, 40.380 EUR) vereint CD/SACD-Laufwerk, High-End DAC und Netzwerkstreamer in einem Gerät. Er nutzt die Ring DAC™ APEX-Technologie von dCS, um ein Höchstmaß an Transparenz, Musikalität und Detailauflösung zu realisieren. Der Rossini APEX Player unterstützt zahlreiche Streaming-Dienste sowie hochauflösende digitale Formate und ist für anspruchsvollste Audiophile konzipiert.

Hier geht es zum dCS Rossini APEX Player bei Audio Reference

Ein CD/SACD-Laufwerk wurde integriert, die hauseigene dCS Ring DAC™ APEX Technologie sorgt für eine maximal präzise D/A-Wandlung. Netzwerk-Streaming, inklusive Roon Ready, Tidal, und Spotify Connect, gehört auch zum Ausstattungsumfang, ebenso wie der Support für DSD, PCM, und MQA.

dCS Mosic App, Quellwahl (Screenshot aus unserem dCS Lina-Bericht)

Die Steuerung ist auch über die dCS Mosaic App möglich. Das extrem solide Gehäuse sorgt für optimale Schirmung und mechanische Stabilität, ideal für hochwertige High-End-Anlagen.

Für maximale Präzision und perfektes Timing ergänzt die dCS Rossini Master Clock das Setup. Die Master Clock wurde entwickelt, damit digitale Audiokomponenten mit einem äußerst stabilen Referenztakt versorgt werden können. Im Fokus stehen zwei extrem exakt arbeitende Quarzoszillatoren (seperate Taktgeber für 44,1 und 48 kHz) - natürlich speziell für den Audiobereich vorgesehen. Die Clock optimiert Timing sowie Transparenz des Musiksignals durch das Eliminieren von Jitter - das Klangbild wird präziser und natürlicher.

Unser Fazit

Das Audio Reference Stereo-Setup sorgt für viel Begeisterung auf den Nordeutschen HiFi-Tagen. Jede der Vorführungen, für die man im Voraus oder vor Ort per QR-Code ein Ticket buchen konnte, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war auch ein Erlebnis, das man nur selten geboten bekommt: Ein extrem facettenreicher, sehr reiner Klang, mit viel Dynamik, dichter Räumlichkeit und einem enorm hohen Maß an Musikalität.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 10. Februar 2026