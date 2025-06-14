SPECIAL: HiFi, Heimkino, Smart Home und Sicherheit - Gesamtkonzept "Unsichtbare High-End-Wohnrauminstallation" vom HiFi Forum Baiersdorf

Das HiFi Forum in Baiersdorf bei Nürnberg hat sich in den letzten Jahren von einem gut sortierten HiFi-Laden mit kompetentem Experten-Team zur ersten Anlaufstelle für sämtliche Themenbereiche rund um Klanggenuss, ganzheitliche Entertainment-Erlebnisse sowie auch Netzwerk- und Smart Home entwickelt.

Ganz gleich, ob audiophiles HiFi, hochklassiges Heimkino, Streaming oder Vinyl, Tageslichtprojektion, Gartenbeschallung oder Home Office. Von der Planung über detaillierte Beratung und Produktauswahl bis hin zur Installation und vollständigen Umsetzung deckt der Fachhändler alles ab und greift dabei auf erfahrene Spezialisten in allen Kategorien zurück.

Hier wird Kompetenz in jeder Situation geboten. Ein Beispiel, an dem sich das geballte Können des mittelfränkischen Unternehmens in bester Manier zeigt, ist eine kürzlich realisierte, moderne Wohnrauminstallation einem Privathaus, die wir in diesem Artikel ausführlich vorstellen möchten.

Letztendlich steht die hohe Qualität in Klang und Bild an erster Stelle. Die elegante und moderne Wohnraumeinrichtung sollte aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Daher setzt das HiFi Forum hier auf erstklassige High-End-AV-Technik, die weitgehend "unsichtbar" bleibt und dennoch für ein ebenso mitreißendes wie authentisches Klang- und Bilderlebnis sorgt.

Im Ergebnis wurde ein ganzheitlich vernetztes Wohnhaus mit vollintegrierter Gebäudeautomation, High-End-HiFi- und Heimkino-Technik sowie audiophile Multiroom-Beschallung gestaltet. Garten, Wellness-Bereich und Home-Office wurden ebenfalls konsequent bedacht. Im Dachgeschoss gibt es zusätzlich einen modernen Konferenzraum mit durchdachter Medientechnik und hochwertiger Ausstattung.

High-End-Kino im Wohnzimmer mit "unsichtbarer" Leinwand

Die Leinwand verschwindet im maßgefertigten Metallrahmen in der Decke

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Den Anfang macht das Wohnzimmer. Hier wurde besonders großer Wert darauf gelegt, dass die Audio-Video-Technik im Alltag praktisch nicht sichtbar ist. Das ist natürlich eine nicht unerhebliche Herausforderung, der sich das HiFi Forum Spezialistenteam aber gerne stellt. Ein zentrales Element ist die motorisierte Stewart Custom Screen Leinwand. Das Modell Stealth kommt hier mit einer Tuchgröße von 1.275 x 2.270 mm im Format 1.78:1 zum Einsatz. Beim Tuch hat man sich für das FireHawk G5 entschieden. Auch bei Umgebungslicht und generell schwierigen Lichtbedingungen, es handelt sich hier ja um eine Projektion im Wohnzimmer, verhilft die Leinwand dem Projektor zu hohem Kontrast, sehr gutem Schwarzwert und ein authentisches, dynamisches Bilderlebnis.

Damit die exklusive Stewart Custom Screen bei Nichtbetrieb aus dem Sichtfeld verschwindet, war hoher Aufwand nötig. Das HiFi Forum hat die Leinwand in einem maßgefertigten Metallrahmen mit Klappe direkt in die Decke integriert. Die Einpassung und fachgerechte Eingipsung erforderte hohe Präzision, damit der Rahmen auch wirklich bündig mit der Decke abschließt - hier ist nach dem Einfahren der Leinwand wirklich nichts mehr zu sehen. Dabei wurde auch an eine optimale Positionierung für entspannten Kino-Genuss von der Sitzposition aus gedacht.

Keine Störgeräusche beim Filmgenuss

Sony Projektor im Nebenraum - Der passgenaue Sockel aus Holz zur Verlängerung kam direkt vom Schreiner

Exakt dimensionierter Mauerdurchbruch

Damit der verwendete Projektor sein volles visuelles Potential ausspielen kann, gleichzeitig bei hoher Lichtleistung aber nicht mit störenden Lüftergeräuschen das Entertainmenterlebnis belastet, hat man den Projektor in den Nebenraum verfrachtet.

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Hinter einem präzise durchgeführten Mauerdurchbruch sitzt der Sony VPL-VW570ES im angrenzenden Garderobenbereich. Das Wohnzimmer bleibt optisch und akustisch unberührt.

Der Sony Projektor wartet mit nativer 4K-Auflösung (4.096 x 2.160 Pixel) auf und garantiert enorme Bildschärfe, feine Detaillierung und ausgezeichnete Kontrastwerte. Die Helligkeit von 1.800 Lumen bietet mehr als ausreichende Reserven für die verwendete Leinwandgröße. Neben exklusiven Bildtechnologien zeigt sich der Sony auch sehr komfortabel und bringt motorisierten Zoom, Fokus und Lens Shift für Flexibilität bei der Installation und Handhabung mit.

Wo sind die Lautsprecher?

Triad InCeiling-Lautsprecher vorne über der Leinwand

Deckenlautsprecher im hinteren Bereich über der Couch

Vom verwendeten Lautsprechersystem ist ebenfalls kaum etwas zu sehen. Dezente Optik und akustische Leistungsfähigkeit gehen hier Hand in Hand. Fünf Lautsprecher des Typs Triad InCeiling Silver/6 Monitor sind in die Decke bündig eingelassen. Drei im vorderen Bereich vor der Leinwand, die Center-Kanal sowie Links und Rechts abdecken. Zwei weitere im hinteren Bereich über dem Sofa für die Rear-Kanäle.

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Rahmenlose Abdeckungen mit magnetischer Befestigung sind an allen Lautsprechern montiert, was für eine absolut harmonische und saubere Integration in die Decke sorgt. Die Hochtöner lassen sich entsprechend präzise ausrichten und strahlen für maximale Detaillierung und authentischen Klanggenuss direkt auf den Hörplatz ab.

Perfekt an den Raum angepasst

Elektronik im Wohnzimmer

Die tiefsten Frequenzregionen übernimmt der Triad InWall Bronze Sub mit eigenem Verstärker, der auch über einen DSP verfügt, der RackAmp 700 DSP. Verantwortlich für die gesamte Audiosignalverarbeitung ist ein Anthem MRX 720 AV-Receiver. Dieser passt nicht nur akustisch perfekt zu den verwendeten Lautsprechereinheiten, sondern verständigt sich nahtlos mit dem Steuerungskonzept im Wohnzimmer-Kino.

Der Anthem hat den weiteren Vorteil, dass er die Anthem Room Correction (ARC) mitbringt, die hier eine wichtige Rolle spielt. Wie viele sich bereits gedacht haben werden, ist grundsätzlich die Einbauposition der Deckenlautsprecher akustisch nicht optimal. Zusammen mit der sehr potenten Einmessung und Raumkorrektur wurde hier ein außergewöhnlich gutes Ergebnis möglich.

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Guter Klang überall

Die Bauherren wollten den Musik- und Entertainment-Genuss nicht auf das Wohnzimmer beschränken. Das HiFi Forum hat also ein performantes und einfach bedienbares Gesamtkonzept für ein Multiroom-Audio-System entwickelt, das Musik in nahezu jeden Bereich des Hauses bringt. Dazu zählen auch der Garten, die Terrasse, Wellnessbereiche und Kinderzimmer.

Satellit des Triad Garden Array Systems

Triad GA10-Subwoofer (unterirdisch installiert)

Im Außenbereich bleibt man bei Triad und verwendet mit dem Garden Array Underground System ein wetterfestes, gleichzeitig hochwertiges Lautsprechersystem, welches direkt für die Verwendung im Garten konzipiert ist. Das Set besteht aus acht GA4-Satellitenlautsprechern und einem GA10-Subwoofer. Der Subwoofer ist dabei, bis auf den kleinen "Schnorchel", nicht sichtbar, da er unterirdisch installiert wird.

Die Satelliten sind mit einem innovativen UBD-Treiber bestückt. Die extrem breite Abstrahlung und Klangabdeckung von 150° ermöglichen größere Abstände zwischen den Lautsprechern und sorgen dafür, dass man auch in der eher schwierigen Außenumgebung an jeder Position ein klanglich ansprechendes akustisches Ergebnis erzielt.

Volle Kontrolle

Control4-Touchpanel

Schaltzentrale und Herzstück des Multiroom-Audiosystems ist die Triad AMS24 Audio-Matrix. Hier werden sämtliche Audiosignale an die verschiedenen Räume verteilt. Natürlich braucht es auch Verstärkung: Drei Anthem MDX8 Mehrkanal-Endstufen stellen für jede Zone Leistung bereit. Der Subwoofer auf der Terrasse wird separat über einen Triad RackAmp 300 angetrieben.

Die flexible und zuverlässige Control4-Plattform dient der Steuerung des gesamten Systems. Der EA5 Controller zusammen mit dem CA1 wird von in der Wand integrierten sowie Tabletop-Touchpanels komplettiert. Im Wohnzimmer gibt es außerdem die programmierbare SR260-Fernbedienung. Nicht nur die AV-, auch die Smart-Home-Features lassen sich über Control 4 komfortabel steuern. Von der Musikwiedergabe über Licht- und Klima-Steuerung bis hin zum Bereich Sicherheit.

Komponenten in der Übersicht

Für die Multiroom-Audio-Lösung wurden folgende Passiv- und Elektronikkomponenten verwendet:

Triad IC83: in den Zonen Essen, Kochen, Schlafen, Bad, Ruhebereich sowie im Kinderbad

Triad IW83: als flächenbündige Wandintegration in ausgewählten Räumen

Triad OD26: in der Sauna für Feuchtraum-taugliche Klangwiedergabe

Triad Garden Array (Satelliten + Subwoofer): für die Terrasse mit vollem Outdoor-Klangspektrum

TriadOne & Triad SA1: im Kinderzimmer zur aktiven, zonenfähigen Signalverteilung

Bowers & Wilkins 606: als hochwertiger Stereo-Zusatz im Kinderzimmer

Die einzelnen Audiozonen profitieren dabei, identisch zum Wohnzimmer, von der Anthem Room Correction. Jeder Raum wurde individuell analysiert und die Akustik dahingehend optimiert. Die Anthem Raumeinmessung ermöglicht unabhängig der Größe des Raumes, der darin befindlichen Möbel und Boden- sowie Wandbeschaffenheit und der Lautsprecherposition einen sehr ausgewogenen und natürlichen Sound.

An alles gedacht

2N IP Verso Türstation

Luma Bullet 710 IP Kamera

Eingangs erwähnten wir das ganzheitliche Konzept, welches das HiFi Forum hier entwickelt und vollendet hat. Darunter fallen natürlich auch die Kategorien Sicherheit und Infrastruktur, die ebenfalls sorgfältig ausgearbeitet und umgesetzt wurden. Im Eingangsbereich wurden eine 2N IP Verso Türstation, ein Luma NVR510 Kamerarekorder und eine wetterfeste Luma Bullet 710 IP Kamera installiert.

Damit im lokalen Netzwerk alles stabil läuft, kommt professionelle Pakedge-Technik zum Einsatz. Darunter RT3100 Router, MS2424/MS1212 Switches, WA2200/WA4200 APs, 10G SFP+ Fiber-Modul und PE-081 PDU. Alles verwaltet über OvrC mit sicherem Fernzugriff per VPN. Damit ist nicht nur hohe Stabilität und Geschwindigkeit, sondern auch Zukunftssicherheit gewährleistet.

IT-Rack mit Komponenten von Triad, Control4, Luma und Anthem

Sicherheitssysteme, wie die Türstation bzw. Video-Türklingeln und Überwachungskameras lassen sich ebenfalls mit Control4 kombinieren. Dabei wird die Funktionalität erweitert und die Bedienung kann zentral über eine Plattform erfolgen. Die Live-Bilder der Kamera kann man z.B. direkt auf den verwendeten Touchpanels, aber natürlich auch am Smartphone oder gleich am Fernseher angezeigt werden. Besucher kann man dann gleich identifizieren und ggfs. hereinbitten. Das funktioniert sogar, wenn man nicht zuhause ist. Wer bereits über vorhandene Kamerasysteme verfügt, kann auch diese integrieren. Im Endergebnis erhält man ein umfassendes Sicherheitskonzept mit hohem Komfort und voller Kontrolle.

Homeoffice auf hohem Niveau

Moderner Konferenzraum im Dachgeschoss

JVC Projektor LX-NZ3

Fehlt uns noch das Dachgeschoss des Privathauses in Herzogenaurach. Ganz oben wurde ein moderner und stilvoller Konferenzraum eingerichtet. Voll bestückt mit hochwertiger Technik für entspanntes und produktives Arbeiten. Damit alle Personen am Konferenztisch guten Überblick haben, hängt ein JVC LX-NZ3 Projektor an der Decke und wirft Präsentationen oder Filme in hoher Qualität auf die motorisierte Stewart CIMA ElectriScreen Leinwand (Format 16:9 mit 2.210mm Breite). Der Projektor ist mit einer Deckenhalterung von Chief unauffällig befestigt.

Triad Deckenlautsprecher im Konferenzraum

Der schlanke, aber dennoch leistungsfähige Marantz NR1510 sorgt für die akustische Untermalung des Besprechungsraums. In Kombination mit zwei Deckenlautsprechern von Triad. Identisch zum Wohnzimmer wurden diese mit rahmenlosen Abdeckungen praktisch unsichtbar in der Decke verbaut. Das Audiosystem wird nicht nur für die Musikbegleitung im Büroalltag eingesetzt, sondern kommt auch bei Videokonferenzen oder Präsentationen zum Zug.

Fazit

Das HiFi Forum Baiersdorf hat bei der High-End-Wohnrauminstallation in Herzogenaurach mit vollem Erfolg gezeigt, dass hier nicht nur in den Bereichen audiophiles HiFi und mitreißendes Heimkino geballte Kompetenz vorhanden ist, sondern dass man auch in den Kategorien Netzwerk- und Steuerungstechnik, Multiroom und Sicherheit auf modernstem Stand agiert und gleichzeitig auf sämtliche individuellen Anforderungen und Wünsche der Kunden eingeht und diese berücksichtigt. Entstanden ist ein ganzheitlich stimmiges, visuell und akustisch hochleistungsfähiges Gesamtkonzept mit perfekter Umsetzung, das zudem zukunftstfähig und flexibel sowie einfach zu bedienen ist.

Die Technik im Überblick

Netzwerk (Fernwartung per OvrC und VPN)

Router: Pakedge RT3100

Switch: Pakedge MS 2424 Layer 3 Managed + Pakedge MS 1212 Layer 3 Managed

Access-Points: Pakedge WA2200-O (Outdoor), Pakedge WA4200/WA2200

adPos Mini-J RT Pro II 1000

Fiber Module: 10G SFP+

PDU: Pakedge PE-08I

Sicherheit

Türstation: 2n IP Verso

Kamerarekorder: Luma NVR510 (4 channel 1TB)

Kamera: Luma Bullet 710 IP Outdoor Kamera

Bild

Wohnzimmerkino Beamer: Sony VPL-VW570ES

Wohnzimmerkino: Lumagen RadiancePro 4242-18G

Wohnzimmerkino Leinwand: Stewart Custom Screen, Stealth, 1275x2270mm (1.78:1)

Tuch: FireHawk G5

Steuerung (Control 4)

Controller: EA5, CA1

Fernbedienung Wohnzimmerkino: SR260

Touchpanel: T4 8“ inwall, T4 8“ Tabletop

Audio

Multiroom/Gartenbeschallung/Wohnzimmerkino

Triad AMS24 (Audio Matrix)

3x Anthem MDX8 (Endstufen)

Triad RackAmp 300 (Subwoofer Garten Endstufe)

1x TriadOne (Kinderzimmer)

1x Triad SA1 (Kinderzimmer)

Triad IC83 (Essen, Kochen, Schlafen, Bad, Ruhebereich, Kinderbad)

Triad OD26 (Sauna)

Triad IW83

Triad Garden Array Satellite + Subwoofer (Terrasse)

B&W 606 (Kinderzimmer)

Anthem MRX720 (Wohnzimmerkino)

Triad InWall Bronze Sub mit RackAmp 700 DSP (Wohnzimmerkino)

Triad In Ceiling Silver/6 Monitor (Wohnzimmerkino)

Special: Philipp Kind / HiFi Forum

Fotos: HiFi Forum

Datum: 14.06.2025