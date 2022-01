SPECIAL: Erster Wireless-Kopfhörer mit adaptivem Noise Cancelling von Mark Levinson

Mit dem drahtlosen ANC-Kopfhörer No. 5909 präsentiert Mark Levinson den ersten Wireless Lifestyle-Kopfhörer. Das erste portable Audioprodukt der Marke, die sonst für erstklassige Premium-Heim- und Automotive-Audiosysteme bekannt ist, soll Musikliebhaber mit einer Leidenschaft für High-Fidelity-Audio ein erstklassiges Klangerlebnis unterwegs bieten.

Sicht auf die Hörerschale

Der No. 5909 seit für leidenschaftliche Enthusiasten entwickelt worden, die höchste Ansprüche an die Audioqualität haben. Im Fokus standen außerdem luxuriöser Komfort und ein schönes Design. Der Hörer besteht aus hochwertigen Materialien wie Aluminiumkomponenten, ein Kopfbügel mit Leder und austauschbare Leder-Ohrpolster, die ein jahrelang angenehmes Hörerlebnis garantieren sollen. Bis zu 34 Stunden Wiedergabezeit bzw. 30 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung ermöglicht der integrierte Akku. Zudem soll er leicht und robust sein und sich auf Reisen leicht in der mitgelieferten Hartschalentasche verstauen lassen. Hier finden auch Kabel und ein Flugzeugadapter diskret Platz.

weitere Farbvariante

5909 in Radiant Red

Seitenansicht

No. 5909

Ausgestattet ist der Mark Levinson No. 5909 mit einem 40 mm großen Treiber mit Berylliumbeschichtung. Er wurde von denselben Klangingenieuren entwickelt, die auch hinter den renommierten Verstärkern, Plattenspielern und Streaming-Playern von Mark Levinson stehen. Der ANC-Kopfhörer entspricht den Standards der Hi-Res-Audio-Zertifizierung und unterstützt LDAC, bietet digitale Schaltkreise mit 96 kHz/24-Bit-Verarbeitung und eine obere Grenzfrequenz von 40 kHz.

Darüber hinaus bringt er auch flexible Funktionen mit. Bluetooth 5.1 mit LDAC-, aptX- und AAC-Support sind integriert. Ein Array aus vier Mikrofonen mit Smart-Wind-Adaption soll für kristallklare Kommunikation via Telefon sorgen. Die adaptive Geräuschunterdrückung bietet drei Modi und einen wählbaren Ambient-Aware-Modus.

Vorbereitet für den Transport

Mark Levinson 5909 im Case mit Zubehör

Im Lieferumfang ist neben der Hartschalentasche ein komplettes Sortiment an Kabeln und Zubehör enthalten. Darunter ein 1,25m langes USB-C-Ladekabel, ein USB-C-auf-USB-A-Adapter, 1,25m und 4m lange USB-C-auf-3,5-mm-Audiokabel, ein 3,5-mm-auf-6,33-mm-Audioadapter, ein Audioadapter für Flugzeuge und ein Mikrofaser-Poliertuch.

Innenaufbau

„Der No. 5909 Kopfhörer ist das erste Produkt von Mark Levinson, das für den luxuriösen Lebensstil unterwegs entwickelt wurde“, sagt Jim Garrett, Senior Director, Product Strategy and Planning, HARMAN Luxury Audio. „Die Kombination aus Mark Levinson Referenzklang, erstklassigen Funktionen, luxuriöser Verarbeitung und Komfort sowie schickes Design setzen neue Maßstäbe in der Kategorie der kabellosen Kopfhörer.“

Beim Kauf des Kopfhörers bietet Mark Levinson eine 90-tägige Testversion des hochauflösenden Streamingdienstes Qobuz zusammen mit einer ausgewählten Playlist mit Songs an, die die Klangqualität des neuen Kopfhörers besonders hervorheben soll.

Mark Levinson no. 5909 in Ice Pewter

weitere Ansicht

Technische Eigenschaften:

Bluetooth 5.1 mit LDAC, AAC und aptX

Adaptive aktive Geräuschunterdrückung mit drei Modi

Ambient-Aware-Modi für situative Geräuschwahrnehmung unterwegs

Vier integrierte Mikrofone mit Smart-Wind-Adaption

Hochwertiger Lederkopfbügel und austauschbare Lederohrpolster

Eloxierter Aluminiumrahmen und metallisch lackierte Ohrmuscheln

Bis zu 34 Stunden Akkulaufzeit; 30 Stunden Spielzeit mit ANC

Bis zu 6 Stunden Spielzeit mit einer 15-minütigen Aufladung

Steuerung über Android- und iOS-AppWith

Der Mark Levinson No 5909 Kopfhörer ist Januar 2022 in den Farben Pearl

Black, Ice Pewter oder Radiant Red bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.000 EUR.

Special: Philipp Kind

Bilder: Mark Levinson / Harman Luxury

Datum: 22.01.2022

