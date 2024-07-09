SPECIAL: Ein Blick in die neue Zentrale von Dolby Deutschland

Die Dolby Laboratories, Inc. feierte vor wenigen Tagen die Eröffnung und Einweihung der neuen Deutschland-Zentrale. Mit dem Standort in der Frankenmetropole Nürnberg unterstreicht das Unternehmen das kontinuierliche Engagement für Innovation im Bereich exzellenten Home Entertainments aus Deutschland heraus.

Dolby ist bereits seit vielen Jahren umfangreich in Deutschland tätig und bislang neben Nürnberg auch in München und Berlin präsent. Der neue Standort der Zentrale von Dolby Deutschland, in der rund 100 Mitarbeiter beschäftigt sind, umfasst eine Gesamtfläche von 2.700 Quadratmetern und ist als moderne, attraktive, nachhaltige und exzellent ausgestattete Arbeitsumgebung sowohl idealer Standort für das tagesaktuelle Geschäft als auch die Entwicklung neuer, innovativer Technologien.

Andreas Ehret, Geschäftsführer der Dolby Germany GmbH, betonte die Bedeutung des Teams für diesen Erfolg: „Angefangen haben wir damals mit 40 Beschäftigten, heute arbeiten rund 100 Kollegen aus 14 Nationen hier in Nürnberg, einem unserer weltweit größten und bedeutendsten Standorte außerhalb der USA.“

Zur offiziellen Einweihung der neuen Zentrale waren etwa 150 Gäste geladen. Darunter Dolby Partner sowie Vertreter aus Medien, Wirtschaft und Politik. Während der Eröffnung erhielt man einen Einblick in die Räumlichkeiten des Büros am Campus Marienberg. Mit zahlreichen Bildern wollen wir unseren Lesern ebenfalls einen exklusiven Blick in das Umfeld geben, in dem zukünftig die Weichen der immersiven Unterhaltungserlebnisse in Deutschland gestellt werden.

Dolby wartet in Nürnberg mit zahlreichen Laboren und Entwicklungsbereichen auf, die auf dem neuesten Stand technologischer und auch nachhaltiger Anforderungen gebaut wurden. Das Team in Nürnberg arbeitet dort natürlich mit Dolby-eigenen Technologien wie Dolby Atmos und Dolby Vision. Die Die Besucher der Eröffnungsveranstaltung erhielten unter anderem Einblicke in das Automotive-Lab, den Mixing Room und den Criticial Listening Room.

Um das Geschäftsfeld Dolby Atmos für Autos näher kennenzulernen, stand ein Mercedes Benz E-Klasse sowie ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung. Stand heute haben bereits 13 Autohersteller weltweit Dolby Atmos bereits integriert oder die Integration angekündigt.

Marcus König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, würdigte die Eröffnung mit den Worten: „Dolby in der Frankenmetropole zeigt eindrucksvoll, wie sich aus der Forschung und Wissenschaft heraus Geld verdienen lässt. Was in diesem Fall aus einem kleinen Start-up entstanden ist, ist unfassbar. Diese Entwicklung ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie visionäre Ideen und hartnäckige Arbeit zu außergewöhnlichem Erfolg führen können."

Dr. Tobias von Tucher, Familienbevollmächtigter der Dr. Lorenz Tucher´schen Stiftung, dem Eigentümer der Immobile (Campus Marienberg 98): „Es erfüllt mich mit Stolz, mit Dolby einen Anbieter von Hochtechnologie hier am Campus Marienberg zu haben. Die Dolby Germany GmbH war von Anfang an mein Wunschkandidat.“

Zweifellos ist die Eröffnung des neuen Dolby Standorts in Nürnberg auch ein Bekenntnis zur Frankenmetropole als Zentrum der Kreativität und Innovation. Dolby ist, eigenen Angaben zufolge, stolz darauf, in dieser dynamischen Stadt präsent zu sein und freut sich auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Partnern, Kunden und der lokalen Gesellschaft.

Die Verbindung zu Nürnberg besteht schon sehr lange. Das Nürnberger Dolby Büro ist durch eine Firmenübernahme im Jahr 2007 hervorgegangen. Die Vorgängerfirma „Coding Technologies“ war ein Start-Up aus ehemaligen Fraunhofer Mitarbeitern. Seit 2007 ist der Standort um mehr als 50% gewachsen. Wie bereits erwähnt arbeiten ca. 100 der insgesamt 2.000 Mitarbeiter von Dolby am Standort in Nürnberg. Die Belegschaft aus 14 Nationen und unterschiedlichster Herkunft besteht vornehmlich aus Ingenieuren in Forschung und Entwicklung, aber auch Produktmanagement, Geschäftsentwicklung, Sales, IT, und Administration sind hier vertreten.

Nürnberg ist dabei, als der größte von drei Standorten in Deutschland und einer der größten in Europa, auch innerhalb Dolbys sehr wichtig. Hier sollen Schlüsseltechnologien für die digitale Audio-Übertragung sowie Anwendungen in den Bereichen TV, STB, Home Theatre und Automotive entstehen

Stimmen zur offiziellen Einweihung des neuen Headquarters der Dolby Germany GmbH am Campus Marienberg sowie zahlreiche weitere Bilder und Eindrücke findet man auf Seite 2!

Fotos: Carsten Rössner

