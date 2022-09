SPECIAL: Die Philips Sound-Neuheiten Herbst 2022 - Fidelio Audio-Produkte, Soundbars, Kopfhörer

Neben neuen TV-Geräten präsentiert TP Vision zeitgleich mit der IFA in Berlin zahlreiche neue Kopfhörer, Soundbars und Philips Fidelio Home Sound Produkte. Leider, dies möchten wir gleich vorweg nehmen, fehlen zu einigen Produkten noch die Bilder. Nun haben wir zunächst die neuen Produkte und deren Schwerpunkte in der Übersicht:

Hochwertige Wireless Produkte mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten

Home Sound Made Easy bedeutet die einfache Installation und den mühelosen Aufbau eines AV-Systems mit verschiedensten Produkten aus dem Philips AV- und TV-Sortiment - basierend auf DTS Play-Fi 24-bit/192kHz Multiroom-Konnektivität mit der Steuerung über die komfortable Philips Sound App.

Die neuen Fidelio FS1 Lautsprecher dienen nach Wunsch als Mono-Lautsprecher, durch Pairing als Stereopaar oder auch als Dolby Atmos Satelliten. Sie ergänzen die Fidelio FB1 Soundbar sowie den Fidelio FW1 Subwoofer. Beide Komponenten stellen wir weiter unten auch noch kurz vor.

Die Fidelio FS1 können auch als linker und rechter TV - Audiolautsprecher eingesetzt werden. Ein kompatibler Ambilight-TV dient dann als Center-Lautsprecher.

Durch die integrierte LED-Beleuchtung trägt der Fidelio FS1 die intensive Wirkung von Ambilight noch weiter in den Raum hinein.

Die vier neuen Philips Soundbars TAB8907/8507/7807 und 7207 überzeugen durch ihre Leistung und Ausstattung für eine Vielzahl von Anwendungsoptionen.

A7607

Der Knochenschallkopfhörer A7607 ist das zweite spezielle Sportmodell, das mit dem Input der Profis des Teams Jumbo Visma entwickelt wurde.

Die Knochenschalltechnologie (Bone Conduction) wird jetzt auch in einem Kinderkopfhörer angeboten. Der K4607 gibt Kindern die Möglichkeit, Lerninhalte zu hören und gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrzunehmen.

Die hochwertigen Kopfhörer H8507 bieten hervorragende Qualität für Arbeit und Freizeit.

Gehen wir nun detaillierter auf die neuen Produkte ein.

Philips Fidelio

Fidelio Soundbar mit Top Firing-Modulen

Das Fidelio Home Sound System mit der bereits bekannten 7.1.2- Soundbar Fidelio FB1 und der aktive drahtlose Subwoofer FW1 können nun um die neuen FS1 Lautsprecher ergänzt werden - das ist aber beileibe nicht der einzige denkbare Einsatzzweck.

Hochwertige Materialien, hier bei der Soundbar

Natürlich passen die FS1 optimal zu Soundbar und Subwoofer, denn alle drei Produkte zeigen dabei die gleiche Kombination aus hochwertigem Design, Materialien und Leistung mit einfacher Installation und vollständiger Flexibilität im Aufbau und Anschluss des Systems. Man kann die Lautsprecher aber auch als eigenständige Lösung im Mono- oder Stereobetrieb verwenden und sie auch, zusammen mit dem Subwoofer, als leistungsstarkes Soundsystem für einen Philips TV verwenden.

Elegant und schlicht

Mit Dolby Atmos

Starten wir mit der bereits bekannten Soundbar. Bei der Fidelio FB1 handelt es sich um eine schlanke Soundbar in 7.1.2-Konfiguration, die ideal zum rahmenlosen Design von hochwertigen TV-Geräten passen soll. Insgesamt 15 Treiber und 310 Watt RMS Leistung sollen auch größere Räume mit immersivem Sound beschallen. Die Soundbar ist akustisch in drei Sektionen unterteilt, um, so Philips, eine enorme Klarheit und Auflösung beim Klang zu erzielen und Crosstalk zu vermeiden. Jeder der drei Frontkanäle ist mit einem Paar Midrange-Treiber ausgestattet, die links und rechts des Hochtöners in D'Appolito Anordnung platziert sind.

Seitlich ist ebenfalls zusätzlich jeweils ein Treiber vorhanden, um noch mehr Räumlichkeit zu generieren. Auf der Oberseite sitzen zwei dedizierte Dolby Atmos Elevation Treiber, daneben befindet sich jeweils eine Basseinheit, die beide als Subwoofer dienen.

Abgeschrägte Kanten und die Verarbeitung von Muirhead-Leder sowie da akustisch transparente Metallgewebe ordnet die Soundbar klar dem Fidelio-Portfolio zu und macht die FB1 zum optisch perfekten Partner eines hochwertigen Philips-Fernsehers.

Subwoofer

Schauen wir kurz auf den aktiven Wireless-Basslautsprecher. Der Fidelio FW1 Wireless Subwoofer ist ein Downfire-Woofer und kommt mit einem 8 Zoll Treiber der, der von zwei seitlich platzierten passiven Radiatoren unterstützt wird.

Oberfläche

Chassis

200 Watt RMS Leistung liefert der Sub. An Materialien kommt hier eine Kombination aus Muirhead-Leder, Holz und einem Finish aus gebürstetem Aluminium zum Einsatz.

Nun gilt unsere Aufmerksamkeit dem jüngsten Sproß dieser DTS Play-Fi-basierten Familie. Die Fidelio FS1 Lautsprecher verfügen über einen 1-Zoll-Hochtöner, einen oben integrierten, angewinkelten 2,5-Zoll-Treiber, einen 3,5-Zoll-Tieftöner mit zwei passiven Radiatoren sowie LED- Beleuchtung für Ambilight – alles in einem kompakten Gehäuse.

Besonders ist, dass die FS1 dank der Hoch-, Mittel- und Tieftöner als hochwertige Drei-Wege- Lautsprecher verwendet werden können – entweder solo oder als Stereopaar. Alternativ – nach automatischer Umschaltung – arbeiten sie als Zwei-Wege-Lautsprecher und nutzen dann den dedizierten Treiber für die Wiedergabe von Dolby Atmos. Letzteres ist interessant beim Einsatz der FS1 als Satelliten in einem AV -System.

Die Fidelio FS1 können auch als erweiterter linker und rechter Audiokanal verwendet werden, wenn sie mit einem kompatiblen Ambilight TV gekoppelt sind. Dieser dient dann als Center-Kanal und nimmt sich nicht nur der Dialoge an, sondern auch den Effekten, die aus der Bildschirmmitte kommen. Die beiden FS1 sorgen für eine räumlich weite und authentische Klangkulisse, sodass insgesamt eine nahtlose Klangfront vorne für Zufriedenheit beim Anhören aller Inhalte sorgt.

Basierend auf der DTS Play-Fi Multiroom-Technologie bietet das Fidelio AV-System zahlreiche Variationen für die Aufstellung und Nutzung der Soundbar FB1, des Subwoofers FW1 und des Lautsprechers FS1. Möglich ist auch eine Kombination von bis zu 7.2.4-Kanal. Ein großer Vorteil ist, dass das System die verwendeten Komponenten automatisch erkennt und die Einstellungen entsprechend anpasst.

