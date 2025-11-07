SPECIAL: Das gibt es nur bis zum 11.11. - 11% auf ALLES bei beyerdynamic

11% auf ALLES! So lautet das Motto bei den beyerdynamic Singles' Days 2025. Und der Kopfhörer-, Headset-, Mikrofon- und Zubehörspezialist aus Heilbronn meint damit wirklich nahezu alles – ausgenommen sind lediglich einige Neuprodukte, die erst kürzlich vorgestellt wurden. Das bedeutet, dass die 11% Preisvorteil auch auf bereits stark reduzierte Ware gelten. Auch im Outlet! Wer also dort vielleicht schon einen Blick auf ein bestimmtes Produkt geworfen hat, für den lohnt es sich jetzt doppelt.

Allerdings muss man jetzt schnell sein. Die Aktion läuft bereits ab heute und endet am Dienstag, den 11.11., und bei den rabattierten Angeboten gibt es stets nur begrenzte Stückzahlen.

RABATT-CODE: SINGLE11

11% auf alles – Das gibt es bei beyerdynamic nur einmal im Jahr. Nur die ganz neuen Produkte sind ausgenommen und selbst die lassen sich an einer Hand abzählen. Der Code: SINGLE11 wird beim Checkout eingegeben und der Rabatt dann direkt abgezogen.

Alle Fakten in der Übersicht:

Auch bereits reduzierte Ware rabattiert

Outlet inbegriffen – auch 11% auf B-Ware-Artikel

Limitierte/begrenzte Stückzahl

Nur noch bis zum 11.11.

CODE: SINGLE11 → Beim Checkout eingeben und sparen!

Hier geht es direkt zur Singles Days' Aktion bei beyerdynamic

Wir haben uns Produkt-Highlights in verschiedenen Kategorien herausgepickt und stellen die Top-Angebote in einer kurzen Übersicht vor.

Kategorie 1: Consumer

AVENTHO 300 - UVP: 399 Euro // Aktuell: 299 Euro // Singles Days: 266,11 Euro

AVENTHO 300 im beyerdynamic Online-Shop

Mit dem AVENTHO 300 haben wir direkt ein vergleichsweise neues Produkt im Sortiment von beyerdynamic, welches trotzdem Teil der Singles' Days Rabattaktion und aktuell zu besonders attraktiven Konditionen erhältlich ist. Erst im März diesen Jahres hatten wir den fortschrittlichen Overhead-Kopfhörer mit ANC und Dolby Head Tracking-Technologie im Test. Mit Dolby Atmos-Zertifikat sorgt er bei den 3D-Audioinhalten für ein besonders immersives Erlebnis und versetzt den Zuhörer mitten ins akustische Geschehen. Aber auch generell gibt er bei der Wiedergabe sämtlicher Musikstile eine ausgesprochen gute Figur ab und überzeugt mit einer kompromisslosen Performance in der Headphone-Liga zwischen 300 und 500 Euro.

Dolby Atmos-Support und Dolby Head Tracking-Technologie

Mit ausgezeichneter Pegelfestigkeit, unerschütterlicher Souveränität, ausgeprägter Räumlichkeit und einem Maximum an Dynamik glänzt er zusätzlich mit einer nahezu optimalen Aufbereitung von Titeln, die in Dolby Atmos vorliegen. Das leistungsstarke adaptive Noise Cancelling mit sehr gutem Transparenz-Modus und die intuitive App-Steuerung runden das exzellente Ergebnis ab. Der beyerdynamic AVENTHO 300 ist in zwei Farbvarianten zum reduzierten Preis verfügbar:

Amiron wireless - UVP: 599 Euro // Aktuell: 599 Euro // Singles Days: 533,11 Euro

beyerdynamic Amiron wireless

Der Amiron wireless als echter Topseller im Portfolio darf in einer Aufzählung der beyerdynamic Produkt-Highlights nicht fehlen. Mit exzellenter Verarbeitungsqualität und hohem Tragekomfort wartet der in Deutschland handgefertigte Kopfhörer auf. Außerdem mit intuitiver Touch-Bedienung, Bluetooth mit aptX HD, aptX Low Latency und AAC-Support sowie mit einer satten Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden.

Akustisch ist er eine absolute Bank und brilliert mit dem von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber mit maximaler Detaillierung, hoher Ausgewogenheit und Homogenität sowie absoluter Pegelfestigkeit. Zu keinem Zeitpunkt gibt er sich die Blöße und weiß zudem, mit jedem Musikstil perfekt umzugehen. In Kombination mit der MOSAYC Klangpersonalisierung, die man in wenigen Minuten selbst mit der MIY App durchführen kann, holt man dann das letzte Quäntchen Authentizität aus dem Quellmaterial und erhält ein perfekt auf die persönlichen Anforderungen abgestimmtes Klangbild.

Achtung: Vielleicht die letzte Chance – der Amiron wireless ist nur noch in sehr begrenzter Stückzahl verfügbar!

AVENTHO 100 - UVP: 199 Euro // Aktuell: 199 Euro // Singles Days: 177,11 Euro

beyerdynamic AVENTHO 100

Noch jünger als der AVENTHO 300 und trotzdem im Preis reduziert: Der exzellent verarbeitete und ausgesprochen gut klingende beyerdynamic AVENTHO 100 ist ein moderner On-Ear-Kopfhörer, der zu einem überdurchschnittlich fairen Preis ein umfangreiches Ausstattungspaket mitbringt. Neben äußerst soliden Materialien verfügt er über Qualcomms cVc-Technologie für exzellente Sprachqualität. Das konnten wir auch während des Testbetriebes in der Redaktion selbst feststellen und waren vom Freisprechen mit dem AVENTHO 100 absolut überzeugt.

Darüber hinaus kann er mit einer hohen Akkulaufzeit von 60 Stunden ohne ANC (40 Stunden mit ANC), einer Schnellladefunktion und Bluetooth 5.4 inklusive Multipoint-Verbindung punkten. Kompatibel ist der extrem komfortabel sitzende AVENTHO100 zudem mit der beyerdynamic App. Hier kann man verschiedene ANC-Stufen und einen Transparenz-Modus auswählen, aber auch unterschiedliche Equalizer-Einstellungen treffen und individuelle Tastenbelegungen zur Steuerung festlegen. Aus akustischer Sicht ist das On-Ear-Headphone mit hoher Klarheit, ausgeprägter Räumlichkeit und einem insgesamt sehr angenehmen, ausgewogenen Sound ein echter Volltreffer in seiner Preisklasse.

T5 - UVP: 799 Euro // Aktuell: 799 Euro // Singles Days: 711,11 Euro

beyerdynamic T5

Selbst High-End-Komponenten sind von der, das ganze Sortiment umfassenden, Singles' Days Rabattaktion nicht ausgeschlossen. Der beyerdynamic T5 ist ein HiRes-Audio-zertifizierter Over-Ear-Kopfhörer mit überragenden Leistungswerten. Mittels schräg angeordneter Tesla-Treiber erzeugt er ein weitläufiges, immersives Klangbild, das in jeder Situation mit hoher Klarheit, Natürlichkeit und einer durchweg originalgetreuen Abbildung überzeugt. Die feine Differenzierung einzelner Instrumente, eine klar definierte Bühnenstruktur und seine enorme Transparenz sorgen dafür, dass selbst bei komplexem Geschehen jedes einzelne akustische Element sorgfältig zur Geltung kommt. Dabei arbeitet der beyerdynamic T5 mit Kopfhörerverstärkern unterschiedlicher Preisklassen harmonisch zusammen und ist auch mit Komponenten kompatibel, die nicht über extreme Leistungsdaten verfügen. Zweifellos profitiert er aber nochmals vom Zusammenspiel mit hochklassigen Geräten.

Am Firmenstandort in Heilbronn von Hand gefertigt, weist das Flaggschiff auch eine tadellose Verarbeitungs- und Materialqualität vor. Wichtige Elemente bestehen aus robustem, edel gebürstetem und lackiertem Aluminium. Hochwertige Kopfhörerpolster mit Füllung aus Memory Foam und dem Bezug aus atmungsaktivem, weichem Velours-Deckmaterial sowie das Kopfband aus Alcantara garantieren perfekten Tragekomfort, auch über längere Zeiträume.

Kategorie 2: Gaming

MMX 200 wireless - UVP: 199 Euro // Aktuell: 199 Euro // Singles Days: 177,11 Euro

beyerdynamic MMX 200 wireless

Mit dem MMX 200 wireless bietet beyerdynamic ein leistungsstarkes geschlossenes Gaming-Headset für präzisen, dynamischen Sound und ein immersives Spielerlebnis. Der 40-mm-Treiber realisiert detailreiche Akustik mit klarem Raumgefühl. Das abnehmbare META VOICE-Mikrofon hingegen ist mit seiner 9,9mm-Kapsel für eine natürliche Sprachübertragung zuständig. Gleichzeitig wird eine effektive Geräuschunterdrückung von störenden Umgebungsgeräuschen geboten. Aber auch wenn man den Kopfhörer ohne Mikrofon verwendet und das META VOICE-Mikro abnimmt, kann man im Bedarfsfall kurzfristig über die integrierten Mikrofone, die dann die Freisprechfunktion übernehmen, kommunizieren.

Im MMX 200 wireless integriert beyerdynamic für die perfekte Erreichbarkeit in jeder Situation physische Bedientasten. Über das praktische Kontrollrad lassen sich Lautstärke, Mute-Funktion und der Augmented Mode steuern, der Umgebungssound und In-Game-Audio kombiniert. Mit dem META LINK SWITCH kann man den schnellen Wechsel zwischen Bluetooth-, Low-Latency- und Hybrid-Modus realisieren, um zu jeder Zeit die optimale Drahtlosverbindung wählen zu können.

Achtung: Das MMX 200 wireless Gaming-Headset befindet sich im Abverkauf und ist nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar!

MMX 330 PRO - UVP: 299 Euro // Aktuell: 279 Euro // Singles Days: 248,31 Euro

beyerdynamic MMX 330 PRO

Die beiden Gaming-Headsets MMX 300 PRO und MMX 330 PRO gelten in Kennerkreisen als beste Komponenten ihrer Produktkategorie. Die Ausstattung ist praktisch identisch, lediglich bei der Bauweise gibt es Unterschiede. Das MMX 330 PRO ist eine offene Konstruktion und liefert so ein besonders räumliches und natürliches Klangerlebnis. Akustische Ereignisse, selbst bei schnellen und komplexen Spielverläufen, kann man direkt und unmittelbar lokalisieren und erkennen. Zusätzlich nimmt man durch die offene Bauweise auch Umgebungsgeräusche wahr und kann, auf Wunsch, mit dem direkten Umfeld problemlos interagieren.

Akustisch wird auf äußerst hohem Niveau gearbeitet. Mit STELLAR.45-Treiber für einen direkten, sehr dynamischen und impulstreuen Sound, der zusätzlich mit harmonischer Ausgewogenheit einer akkuraten, natürlichen Darstellung begeistert. Mit dem hochwertigen Kondensatormikrofon gelingt die Sprachübertragung kristallklar und stets verständlich, selbst wenn es im Teamchat einmal heiß hergeht. Komfortable und langlebige Materialien sorgen in Verbindung mit der tadellosen Verarbeitung für hohen Tragekomfort über viele Stunden.

Der MMX 330 PRO hat erstmals einen Aktionspreis von 279 Euro (UVP 299 Euro) und darauf gibt es die 11% Rabatt im Rahmen der Singles' Days Aktion. Damit liegt der MMX 330 PRO unter 250 Euro!

MMX 300 PRO Manufaktur - UVP: ab 279 Euro // Aktuell: ab 299 Euro // Singles Days: ab 248,31 Euro

beyerdynamic MMX 300 PRO Manufaktur

Für den MMX 300 PRO als Gaming-Headset-Topmodell gilt natürlich exakt das Gleiche wie für das MMX 330 PRO, nur dass die Konstruktion hier geschlossen ausgeführt ist. Das MMX 300 PRO ist also eher für diejenigen, die sich von der Umgebung mehr abschotten und sich vollständig auf das Spielgeschehen konzentrieren möchten. Wir konnten das neue Gaming-Flaggschiff im letzten Jahr in einem Test unter die Lupe nehmen und es hat sich dort als perfekter Spielpartner für akustisch anspruchsvolle Anwender entpuppt. Mit absolut sauber durchhörbarer, fein ausdetaillierter Abbildung der Spielumgebung mit maximaler Präzision lässt sich der Ursprung jedes Klangeffektes in der sehr räumlichen Kulisse unmittelbar nachvollziehen. Bei einer kurzen Zockerpause kann man sich zudem auch an einer exzellenten Musikwiedergabe erfreuen.

Dazu kommt eine tadellose Mikrofonqualität und exzellente Sprachübertragung sowie ein überdurchschnittlich hoher Tragekomfort. Ein perfekt austarierter Anpressdruck, das vergleichsweise geringe Gewicht und die hochwertigen Materialien sorgen im Zusammenspiel dafür, dass man selbst nach Stunden kaum merkt, dass man das MMX 300 PRO auf dem Kopf trägt.

Das MMX 300 PRO ist "Made in Germany" und kann zusätzlich in der beyerdynamic Manufaktur individuell konfiguriert und mit eigenen Designs versehen werden. Mehrere Farbvarianten lassen sich bei den Ohrpolstern und dem Alu-Ring auf der Hörerschale auswählen. Die Hörerschalen können mit verschiedenen Motiven bedruckt werden. Dabei sind auch eigene Motive möglich, die man auf der Website selbst hochladen kann. Zusätzlich ist auch eine Gravur auf den Bügeln möglich.

Auch der MMX 300 PRO Manufaktur hat erstmals einen Aktionspreis von 279 Euro (UVP 299 Euro) und liegt mit den 11% Singles' Days Rabatt unter 250 Euro!

TYGR 300 R - UVP: 159 Euro // Aktuell: 159 Euro // Singles Days: 141,51 Euro

beyerdynamic TYGR 300 R

Der offene Gaming-Kopfhörer aus dem TEAM TYGR setzt den Schlussakzent in der Gaming-Kategorie bei den beyerdynamic Singles' Days 2025. Der TYGR 300 R liefert zum attraktiven Preispunkt ein erstaunlich präzises, räumlich weites Gaming-Erlebnis mit authentischem und detailreichem Sound. Dabei gelingt bereits bei geringem Pegel eine spürbar mitreißende Dynamik. Gleichzeitig zeigt er sich bei hoher Lautstärke pegelfest und lässt auch bei komplexer Kulisse ein klar strukturiertes, fein differenziertes Klangbild entstehen, in dem kaum ein Detail unberücksichtigt bleibt. Mit seinem geringen Gewicht, in Kombination mit den komfortablen Materialien an Kopfband und Ohrpolster, ist auch ein optimaler Sitz und hoher Tragekomfort gesichert.

Auch die sonst preisstabilen PRO Kopfhörer profitieren von den 11% Rabatt

Kategorie 3: PRO

DT 770 PRO - UVP: 159 Euro / Aktuell: 149 Euro // Singles Days: 132,61 Euro

beyerdynamic DT 770 PRO

Hier müssen wir nicht weit ausholen, denn der DT 770 PRO ist eine echte Legende im Kopfhörer-Sortiment aus Heilbronn. Mit professioneller Klangabstimmung wird in jeder Situation eine maximal authentische Klangcharakteristik realisiert. Dabei zeigt er sich stets gelassen und souverän, jedes erdenkliche Genre setzt er praktisch in Perfektion um und eignet sich ideal zum Abhören. Daher ist er auch Benchmark-Headphone und in Profi-Studios auf der ganzen Welt zuhause. Sein Auftritt wird durch den exzellenten Tragekomfort komplettiert, denn beim ausgiebigen Mixing und Mastering wird der Kopfhörer oft stundenlang getragen. Da kann man sich unangenehme Druckstellen am Schädel oder "heiße Ohren" schlichtweg nicht leisten. Die robusten Ohrpolster bieten dabei nicht nur einen angenehmen Sitz, sondern auch hohe Robustheit für lange Nutzungszeiten. Bei Bedarf kann man sie dann mühelos austauschen und erhält Ersatz bei beyerdynamic.

DT 990 PRO - UVP: 169 Euro // Aktuell: 149 Euro // Singles Days: 132,61 Euro

beyerdynamic DT 990 PRO

Abmischen, Mastern, Editieren – Das sind Paradedisziplinen für den offenen Studiokopfhörer DT 990 PRO von beyerdynamic. Seit jeher überzeugt er mit absoluter Zuverlässigkeit selbst bei intensiven Einsätzen und lässt dabei akustisch keine Wünsche offen: Eine weitläufige, breite Bühne mit authentischer Stereokulisse, klarer Struktur und feiner Detaillierung wird hier unabhängig des Genres geboten. Währenddessen bieten die weichen, ohrumschließenden und atmungsaktiven Velours-Ohrpolster eine perfekte Umgebung und enormen Tragekomfort. Das gelingt dem DT 990 PRO auch über einen langen Zeitraum und, unter anderem dank der wertigen Federstahl-Bügelkonstruktion, weist der Kopfhörer auch eine überdurchschnittlich hohe Langzeitstabilität auf. Zusammen mit dem praktischen Spiralkabel und einer Impedanz von 250 Ohm eignet er sich ideal für den Studio-Einsatz. Zusätzlich ist er in einer Variante mit 80 Ohm erhältlich.

DT 900 PRO X - UVP: 249 Euro // Aktuell: 239 Euro // Singles Days: 212,71 Euro

beyerdynamic DT 900 PRO X

Der DT 900 PRO X zeigt sich ebenfalls sehr hochwertig, mit exzellentem Tragekomfort und praktisch makelloser Verarbeitungsqualität. Er arbeitet nach dem offenen Prinzip und ist prädestiniert für professionelles Abhören, Mixing und Mastering. Im Lieferumfang befinden sich Mini-XLR-Kabel in 1 und 3 Metern Länge, die man im Bedarfsfall mühelos austauschen oder durch alternative Anschlussvarianten ersetzen kann. Das angenehme Tragegefühl rührt vorwiegend von den weichen Velours-Ohrpolstern in Kombination mit Memory-Schaum. Ausgiebigen Sessions im Studio, sei es im Amateur-Bereich oder als Profi, steht nichts im Weg.

Klanglich überzeugt der DT 900 PRO X mit präziser Impulstreue, feiner Detailauflösung und einer beeindruckenden Pegelfestigkeit. Verantwortlich dafür ist der STELLAR.45-Treiber, der dank leistungsstarkem Neodym-Magneten und kupferschichteten Hightech-Kabeln für eine hochakkurate und dynamische Wiedergabe sorgt.

DT 770 PRO X - UVP: 199 Euro // Aktuell: 199 Euro // Singles Days: 177,11 Euro

beyerdynamic DT 770 PRO X

Perfekt vereint: Der DT 770 PRO X kombiniert die überragenden Eigenschaften des DT 770 PRO mit der ausgeprägten Flexibilität und Performance des dynamischen STELLAR.45-Treibers und einem steckbaren Kabel. Akustisch bleibt der Kopfhörer auf Linie und offeriert mit seiner geschlossenen Bauweise kräftige, nachdrückliche und präzise Bässe, charakteristische Mitten und detaillierte Höhen. Auch die überdurchschnittlich hohe Impulstreue ist zu erwähnen. Der neue Treiber ist dafür mit seinem starken Neodym-Magnet und der Schwingspule aus kupferplattierten Präzisionsdrehten auch prädestiniert und agiert besonders flink. Zudem arbeitet er verzerrungsfrei, selbst in außergewöhnlichen Pegel-Sphären.

Mit diesen audiophilen Eigenschaften ist er der perfekte Partner für Profi-Musiker, Produzenten und Toningenieure. Das unterstreicht er auch mit seinem besonders breiten Frequenzspektrum, das sich von 5Hz bis 40kHz erstreckt. Dieses stellt er mit seiner Impedanz von 48 Ohm auch an einer breiten Auswahl von Abspielgeräten bereit. Natürlich fehlt auch hoher Tragekomfort nicht. Die Federstahlbügel-Konstruktion mit Velours-Ohrpolstern und dem Kopfband mit Memory-Schaumstoff und integrierter Fontanellenaussparung garantiert ebenso einen perfekten Sitz wie die akribisch präzise Fertigung mit geringsten Toleranzen. Die Kombination aus hochwertigen und robusten Materialien macht ihn zum perfekten und langlebigen Begleiter im Studioalltag. Nahezu alle Teile des Kopfhörers können bei Bedarf ausgetauscht werden.

Kategorie 4: Outlet

DT 990 PRO Black Edition 250 Ohm (B-Ware) - UVP: 179 Euro // Aktuell: 129 Euro // Singles Days: 114,81 Euro

beyerdynamic DT 990 PRO Limited Black Edition 250 Ohm (B-Ware)

Die Singles' Days Rabattaktion umfasst, wie anfangs bereits erwähnt, auch das beyerdynamic Outlet und sorgt damit für eine nochmalige Preisreduktion bei bereits stark rabattierten Artikeln im Outlet. Der DT 990 PRO ist daher in der speziellen Farbvariante als Limited Black Edition zum besonders günstigen Preis erhältlich. Abseits der Understatement-Optik entspricht die Version komplett dem offenen Studiokopfhörer gleichen Namens und eignet sich perfekt für Mixing und Mastering. Er ist enorm robust, ausgezeichnet verarbeitet und bietet exzellenten Tragekomfort für den ausgiebigen und intensiven Einsatz im Studio.

Klanglich begeistert er mit seinem offenen, durchhörbaren Klangbild und der klaren Abbildung des gesamten Frequenzspektrums. Detaillierte, präzise Höhen, transparente Mitten und kräftige Bässe garantieren die audiophile Abstimmung. Auch die DT 990 PRO Limited Black Edition wird am Firmensitz in Heilbronn von Hand gefertigt und bietet, u.a., austauschbare Velours-Ohrpolster.

MMX 300 PRO (B-Ware) - UVP: 299 Euro // Aktuell: 250 Euro // Singles Days: 222,50 Euro

beyerdynamic MMX 300 PRO (B-Ware)

Was das Preis-/Leistungsverhältnis betrifft, erhält man vermutlich nirgendwo ein besseres als beim MMX 300 PRO als B-Ware aus dem Outlet. Das Gaming-Headset-Flaggschiff ist im wahrsten Sinne des Wortes der perfekte Spielpartner, wenn es um authentische, höchst präzise und detaillierte Wiedergabe von Gaming-Sound geht. Kein Detail, kein Klangeffekt entgeht dem Kopfhörer, der stets eine sehr räumliche Kulisse mit hoher Impulstreue strukturiert abbildet. Zusätzlich wird mit der harmonischen, audiophilen Gesamtauslegung auch bei der Musikwiedergabe eine erstaunlich hohe akustische Leistungsfähigkeit geboten.

Die Qualität des integrierten Mikrofons ist ebenfalls auf hervorragendem Niveau und erlaubt in jeder Situation eine tadellose Kommunikation mit den Teamkollegen im Discord oder sonstigen Teamchat-Programmen. Der hohe Tragekomfort, robuste und hochwertige Materialien und das solide Kabel im Lieferumfang runden den beyerdynamic MMX 300 PRO ab und machen das Headset zur ersten Wahl anspruchsvoller Gaming-Enthusiasten.

DT 770 PRO 250 Ohm (B-Ware) - UVP: 159 Euro // Aktuell: 125 Euro // Singles Days: 111,25 Euro

beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm (B-Ware)

Der bereits weiter oben beschriebene DT 770 PRO ist auch in einer Variante mit 250 Ohm erhältlich und aktuell im Outlet günstig zu ergattern. Die Profi-Klangabstimmung mit hoher Authentizität und Souveränität bringt natürlich auch diese Version in vollem Umfang mit. Ebenso den überragenden Tragekomfort und die praktisch unerschütterliche Konstruktion. Der geschlossene Referenzkopfhörer überzeugt akustisch mit enormer Präzision, Dynamik und Kraft und isoliert zudem auch ohne aktives Noise-Cancelling gekonnt gegen Außengeräusche.

MMX 200 wireless grau (B-Ware) - UVP: 199 Euro // Aktuell: 165 Euro // Singles Days: 146,85 Euro

beyerdynamic MMX 200 wireless Grau (B-Ware)

In der eleganten Variante in Grau gibt es den MMX 200 wireless auch als B-Ware im Outlet und an den Singles' Days zum besonders günstigen Preis. Das leistungsstarke, geschlossene Gaming-Headset mit drahtloser Audiosignalübertragung sorgt mit dem 40mm großen Treiber für präzisen, dynamischen Sound. Die detailreiche und räumliche Wiedergabe wird durch ein intuitives Handling, hohen Tragekomfort und das abnehmbare META VOICE-Mikrofon komplettiert. Letzteres gewährleistet eine natürliche Stimmenübertragung und eine wirksame Unterdrückung von Störgeräuschen.

Bei der Bedienung setzt beyerdynamic auf greifbare Bedienelemente und nicht auf Touch. Das Kontrollrad übernimmt die Steuerung der Lautstärke, schaltet das Mikro stumm und steuert den Augmented Mode, der Umgebungsgeräusche und Spielesound nach individueller Vorliebe zusammenführt. Der META LINK SWITCH ermöglicht zudem den schnellen Wechsel zwischen Bluetooth-, Low-Latency- und Hybrid-Modus, sodass stets die optimale kabellose Verbindung zur Verfügung steht.

Singles' Days 2025 bei beyerdynamic

Special: Philipp Kind

Fotos/Grafiken: beyerdynamic

Datum: 07.11.2025