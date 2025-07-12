SPECIAL: beyerdynamic AVENTHO 100 - neuer On-ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC und langer Akkulaufzeit

Von beyerdynamic kommt der AVENTHO 100, ein On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, für 199 EUR neu auf den Markt. Die Heilbronner Kopfhörer-Spezialist sieht das neue Familienmitglied als vielseitigen Begleiter für den Alltag mit "ikonischem Look und kompromisslosem Sound".

Der im zeitlos-eleganten Design auftretende, kabellose On-Ear-Kopfhörer besteht aus hochwertigen Materialien und soll sich aufgrund seines faltbaren Gehäuses und der extra langen Akkulaufzeit als zuverlässiger Alltagsbegleiter erweisen. Für die gekonnte Symbiose aus smarten Features und zeitloser Ästhetik wird der Neuzugang aus Heilbronn überdies mit dem bekannten Red Dot Design Award ausgezeichnet.

In bester beyerdyamic-Tradition - aber mit modernsten Zutaten

Leistungsstarke Treiber sind ein wichtiger Bestandteil des AVENTHO 100

Die leistungsstarken, belastbaren Treiber im Inneren des AVENTHO 100 stehen für ein volles, lebendiges und detailreiches Klangbild. Natürlich wurden auch, später mehr dazu, wichtige, relevante Codecs implementiert. Hinzu kommt eine hochentwickelte aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie die Qualcomm cVcTM Technologie. Letztere erleichtert jedes mobile Meeting oder Telefonat, indem sie eine rundherum überzeugende Sprachqualität sicherstellt – ganz gleich, unter welchen lokalen Bedingungen dieses Gespräch stattfindet.

Feines Design, das man unter dem Motto "elegante Zurückhaltung" beschreiben könnte

Der AVENTHO 100, so beyerdynamic, "spiegelt die zeitlose Handschrift von beyerdynamic wider, indem er Tradition und innovative Features miteinander verbindet." Dabei spielt man auf das moderne, zugleich zeitlose Design an, das hochwertige Elemente mit gezieltem Understatement verbindet.

Drei lieferbare, elegante Farbviarianten

Der AVENTHO 100 ist in den Farben Schwarz, Braun und Cream zu haben - und sieht in jeder dieser Farbvarianten ausgesprochen attraktiv aus. Weil der On-Ear-Kopfhörer darüber hinaus faltbar und mit gerade einmal 220 Gramm besonders leicht ist, eignet er sich als der perfekte Reisebegleiter und findet zusammengefaltet nahezu in jedem Gepäck Platz.

Ein starker Begleiter

Ohrpolster/Ohrmuscheln im Detail

Trotz seines geringen Gewichts geht der AVENTHO 100 keine Kompromisse bei Klang- und Materialqualität ein. Die Gabel wird aus Aluminium gefertigt, und die feinverarbeiteten Textilkabel stehen für feine Ästhetik und unterstützen gleichzeitig die robuste Bauweise des Gehäuses. Die Ohrpolster lassen sich problemlos austauschen, was den Anspruch von beyerdynamic, den Themenkomplex Nachhaltigkeit sowie lange Nutzungsdauer ebenfalls zu fokussieren, unterstreicht.

Hochwertiges Finish und gut gepolsterter Kopfbügel

Das Innenleben der Polster besteht aus Memory-Foam, wodurch sie sich den Ohrmuscheln des jeweiligen Trägers perfekt anpassen und einen maximalen Tragekomfort sicherstellen, der auch durch den sorgfältig gepolsterten Bügel nochmals optimiert wird.

Hohe Akkulaufzeiten und Schnellladefunktion

Der Akku des AVENTHO 100 überzeugt durch enorm lange Laufzeiten. Eine komplette Akkuladung steht für bis zu 60 Stunden Hörefreude (ohne ANC) und bis zu 40 Stunden mit ANC. Ferner genügt schon eine Ladezeit von 15 Minuten mittels der integrierten Schnellladefunktion, um bis zu 15 Stunden Musik hören oder über den Kopfhörer zu telefonieren. Verschiedene Konnektivitätsoptionen besitzt der AVENTHO 100 ebenfalls: Zu den Features gehören Google Fast Pair, als Bluetooth-Standard kommt die moderne Variante 5.4 zum Einsatz (inklusive Multipoint).

Für das neueste Mitglied der AVENTHO-Familie konnte bereits ein großer Erfolg verbucht werden: Denn neben dem kürzlich erfolgten Launch stand auch die Verleihung des renommierten Red Dot Awards auf dem Programm – bei der der AVENTHO 100 zu den prämierten Produkten zählt.

Verfügbarkeit und Lieferumfang

Eleganter On-ear-Kopfhörer in gewohnt hoher beyerdynamic-Qualität - hier in schwarzer Variante

Und hier die besonders schicke braune Version

Der kabellose On-Ear-Kopfhörer AVENTHO 100 ist ab sofort im Online-Shop auf www.beyerdynamic.de, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich Im Lieferumfang enthalten sind ein 3,5-mmAUX-Kabel, ein USB-C-Ladekabel sowie ein stilvoller Tragebeutel mit Kordelzug.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: beyerdynamic Presse

Datum 12. Juli 2025