SPECIAL: Besuch bei Hegel - Innovation trifft auf Flexibilität, Agilität und den Mut, anders zu sein

15.10.2025 (Carsten Rampacher)

Hegel Firmenportrait Historische Produkte Eingangsbereich

Hegel ist ein zwar kleiner, aber dafür besonders innovativer Hersteller von hochklassigen Vollverstärkern, Vorverstärkern, Endstufen, CD-Playern, Phonostufen, D/A-Wandlern und Rack Mount-Verstärkern. Heute sind wir in der norwegischen Hauptstadt Oslo und haben die Ehre, sozusagen „das Herz von Hegel“, nämlich den Hauptsitz der Firma, im fünften Stock des Osloer Forschungsparks, zu besuchen. Hegel ist dort seit über acht Jahren, und das gesamte sonstige Gebäude dient als Forschungslabor für Materialtests.

Gleich beim Eingang stoßen wir auf einen Raum, in dem sich sozusagen die Geschichte des norwegischen HiFi-Unternehmens befindet: Viele Devices aus der facettenreichen Firmengeschichte sind hier gelagert, hinzu kommen Frühwerke des Firmengründers, die sich vor der Tür zum „Archiv“ befinden.

Hegel Firmenportrait Historische Produkte Lager

In einem Raum befindet sich eine große Anzahl historischer Hegel-Produkte

Hegel Firmenportrait Historische Produkte Auswahl

Vielleicht kommen die Schätze eines Tages in ein Hegel-Museum?

Hegel Firmenportrait Historische Produkte Auswahl Mit P20 Prototyp

Seit 1998 existiert das Unternehmen

Anzeige

Hegel Firmenportrait Historische Produkte Auswahl Kompakte Geraete

Hier eine Auswahl kompakter DACs

Hegel Firmenportrait Historische Produkte Fk250 Poster

Hegels erster Verstärker

Hegel Firmenportrait Erster Verstaerker Der Geschichte Von Hegel

Der erste Hegel-Verstärker - Front

Hegel Firmenportrait Erster Verstaerker Der Geschichte Von Hegel Seite

Ein weiteres Werk aus der "Frühzeit"

Auch ausgefallene Exponante wie ein „Graffiti-Hegel“ oder, dann im Haupt-Hörraum, Hegel-Produkte in teils durchaus ausgefallenen Farben können wir inn der Firmenzentrale bewundern.

Hegel Firmenportrait Historische Produkte Sonderedition

"Graffiti-Hegel"

Anzeige


Hegel blickt mittlerweile auf eine durchaus längere Geschichte zurück und wurde im Jahr 1998 von Bent Holter, der heute noch CEO und Besitzer der norwegischen HiFi-Schmiede ist, gegründet. Schon als Teenager reparierte Bent Elektronik, und sah damals schon deutlich die zahlreichen Schwachpunkte, die er bei seinen eigenen Hegel-Produkten natürlich tunlichst vermeiden wollte. Gehen wir in den folgenden Abschnitten näher auf die Firmengeschichte ein.

Wenden wir uns der Geschichte detaillierter zu. Die "Hegel-Story" begann 1988 an der technischen Universität in Trondheim, Norwegen. Ein begabter Student namens Bent Holter fasste den Entschluss, neue Ansätze auszuarbeiten, wie man das Layour von Transistoren, die in Verstärkern verwendet werden, optimieren kann, damit man existierende Probleme bei traditionellen HiFi-Verstärkern eliminieren kann. Als größtes Problem hat Holter schnell den Themenbereich "Verzerrungen" ausfindig gemacht. Dass sich im Verlauf der Signalverstärkung, teilweise sogar in deutlichem Ausmaß, Verzerrungen hinzugesellen und die Klangqualität spürbar herabsetzen, wollte Bent nicht akzeptieren.

Hegel Bent Holter

Bent Holter ist Gründer und CEO von Hegel

Er wollte sich bei seiner Arbeitsweise von konventionellen Ansätzen komplett freizumachen, und begann, die heute als "Hegel Sound Engine" bekannte Technologie zu entwickeln. Der Name "Hegel" hat übrigens nichts mit dem berühmten Philosophen gleichen Namens zu tun. Vielmehr spielte der Student in einer Musik-Formation namens "The Hegel Band", so entstand der Name für seine HiFi-Brand. Für diese Band baute Bent überdies die Verstärker in Eigenregie. Um seine Projekte zu finanzieren, kam Geld von Telenor, einer bedeutenden Marke aus dem Telekommunikations-Segment. 

Anzeige

Hegel Visit Soundengine Details

Arbeitsweise der SoundEngine in den Grundzügen dargestellt

In den frühen 90er Jahren präsentierte Bent die Sound Engine und ließ sie patentieren, 1994 folgte ein D/A-Konverter und 1996 der erste CD-Player der Marke. Innerhalb der nächsten acht Jahre wurde das Produktsortiment ausgebaut, und mehr und mehr brachten die Hegel-Komponenten auch Geld in die Kasse. In der um sich greifenden Finanzkrise hat sich Hegel nicht defensiv und kostensparend verhalten - vielmehr holte man sich hoch talentierte Ingenieure ins Team, die neue, besonders präzise D/A-Konverter zur Serienreife brachten. Im Jahr 2025 ist Hegel nun auch in Deutschland bestens etabliert, das elegante nordische Design und die hochwertige Technik stehen bei HiFi-Fans weltweit hoch im Kurs.

Hegel Firmenportrait Anders

Anders Ertzeid - wir kennen ihn nur gutgelaunt 

Insgesamt sieben Vollzeit-Mitarbeiter arbeiten im Osloer Headquarter, darunter neben Bent Holter auch Anders Ertzeid, der uns heute viel begleitet hat und der die Position des Vize Presidents für Sales & Marketing bekleidet.

Hegel Firmenportrait Entwicklung Gesamt

Blick in die Entwicklungsabteilung

Anzeige

Hegel Firmenportrait Entwicklung Werkstatt

Hegel probiert viele Komponenten aus, bis das Optimum gefunden ist

Hegel Visit Entwicklung Neu 2

Soft- und Hardware werden entwickelt und getestet

Hegel Visit Entwicklung Neu 1

Zwischendurch unterhält man sich über die neuesten Erkenntnisse 

Hegel Visit Entwicklung Neu 3

Der Check von Geräten aus der laufenden Produktpalette gehört auch dazu 

Hegel Firmenportrait Entwicklung Lager Material Komponenten

Im Regal, hinten im Bild, lagern zahlreiche Devices 

Mit der aufwändigen Entwicklung von Hard- und Software der Hegel-Devices beschäftigen sich neben dem Chef selbst auch Anton De Caspary, bereits seit mehr als fünf Jahren dabei und hauptsächlich für Software zuständig, und Joakim Jacobsen, der sowohl bei der Entwicklung von Hardware als auch bei der Entwicklung von Software mit eingreift.

Hegel Firmenportrait Prototypen Bau Innenleben

Prototypen-Bau bei Hegel

Hegel Firmenportrait Prototypen Bau Rueckseite Im Bau

Gerätefront ohne Blende

Hegel Firmenportrait Prototypen Bau Geraetefront

Massive Frontblende

Zudem arbeitet Hegel in Oslo auch an Prototypen, auch in diesen Raum durften wir hinein und konnten visuelle Impressionen sammeln.

Hegel Firmenportrait Sales Office

Im Sales Office ist immer etwas los - in der Mitte Christian Åkre

Ebenfalls zum schlagkräftigen „Team Hegel“ gehören Christian Åkre der laut Anders „alles weiß über Hegel-Produkte“, und das Multitalent Andreas Bjornstadt, seines Zeichens Sales Manager und Content Manager, aber kümmert sich beispielsweise auch um die Bedienungsanleitungen.

Hegel Firmenportrait Andreas

Andreas erklärt uns den Hegel H150

Hegel Firmenportrait Hoerraum 2

Hörraum mit 2 x KEF Blade One Meta

Hegel Firmenportrait H150 Weiss

Der neue Hegel H150

Hegel Firmenportrait Hoerraum Gitarren Und Hegel Komponenten Style

Gitarren und farbenfrohe Prototypen im Hegel-Hörraum

Hegel Firmenportrait Transistor Des Monats

Humor nach Art des Hauses Hegel: Olaf, der Transistor des Monats

Hegel Visit Ringkerntrafo

Und auch das ist Hegel: Ringkern-Trafo als Türstopper, äußerst originell

Andreas hat uns auch unzählige wertvolle Informationen während seines Vortrags im Hegel-Hörraum gegeben, in dem unter anderem auch zwei KEF Blade One Meta stehen. Dadurch kann man bei allen Hörsessions immer auf Lautsprecher zurückgreifen, die das enorme Leistungsniveau der angeschlossenen Hegel-Komponenten auch darstellen können.

Anzeige

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2

Tags:


Alle aktuellen Tests auf AREA DVD
Privacy Manager
  ZURÜCK