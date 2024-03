PREVIEW: Metz blue MOD9001 - 42" OLED-Fernseher mit Google TV

Metz bietet mit dem MOD9001 aus der Metz blue Serie einen umfangreich ausgestatteten Fernseher an, der neben der gängigen 55"-Größe auch im kompakten 42"-Format erhältlich ist. Der TV läuft unter Google TV Os und bringt somit sämtliche wünschenswerten Streamingangebote, Apps und Features mit, die man von einem modernen Smart TV erwartet. Doch auch auf eine solide Basis für eine hochwertige visuelle Darstellung legt der Hersteller wert. So setzt man auf ein OLED-Panel mit 120Hz Bildwiederholrate, UHD-Auflösung, HDMI 2.1 und den Support aller gängigen HDR-Formate inklusive Dolby Vision IQ. Der TV-Tuner empfängt DVB-C/S2/T2 und ist somit ebenfalls für alles Essentielle gerüstet. Im Bereich Ton steht ein 2.1-Soundsystem auf der Haben-Seite, das mit integrierten Top-Effekt-Lautsprechern und Dolby Atmos-Unterstützung für ein räumlich eindrucksvolles Klangerlebnis sorgen möchte. Unser Testgerät, der 42MOD9001, kommt im zeitlos eleganten, minimalistischen Design daher und ist zur UVP von 1.199 Euro erhältlich.

Der Metz blue MOD9001 in 42" macht einen sehr eleganten und optisch ansprechenden Eindruck. Der Rahmen ist schmal, die untere Leiste ist mit einer dezenten Design-Struktur versehen. Links befindet sich ein kleines Metz-Logo, auf der rechten Seite verrät der Fernseher seine Kompatibilität mit Dolby Vision IQ und Dolby Atmos. Auch die Materialqualität ist gut, insbesondere der Metallfuß mit geschliffener Aluminium-Finish weist eine tadellose Haptik auf. Die Panel-Rückseite ist aus Metall, der Rest besteht aus Kunststoff und ist ebenfalls mit einer strukturierten Oberfläche versehen. Die Schnittstellen sind sauber eingepasst, eine Abdeckung zum Kaschieren der Anschlüsse oder ein Kabelmanagement gibt es aber nicht. Das OLED-Panel weist typischerweise eine sehr geringe Bautiefe auf. Da der TV aber in unserem Fall lediglich 42 Zoll misst, erstreckt sich die Elektronik des Fernsehers allerdings nahezu über die gesamte Rückseite, so dass die Bautiefe hier zum großen Teil knapp 6,5cm beträgt.

Fernbedienung

Der Standfuß hat noch eine praktische Überraschung parat und erlaubt dem Anwender das Drehen des Bildschirms um etwa 30 Grad. Die Montage ist mit wenigen Schrauben schnell erledigt. Die mitgelieferte Fernbedienung ist recht ausladend und in Kunststoff gehalten. Die Tasten weisen einen ausgezeichneten Druckpunkt auf und geben ein angenehmes Klick-Feedback. Das Layout ist übersichtlich, die Beschriftung groß und sehr gut ablesbar und es gibt zahlreiche Direktzugriffstasten, z.B. auch für Netflix, prime video, YouTube, etc. Sieht man von den Zifferntasten im unteren Bereich ab, ist die Remote auch völlig problemlos mit nur einer Hand zu bedienen.

Anschlüsse

Der Metz TV bringt die typische Anzahl von vier HDMI-Schnittstellen mit. Zwei davon sind als HDMI 2.1-Anschlüsse aktueller Spezifikation ausgeführt und nehmen z.B. 4K-Signale mit einer hohen Bildwiederholrate von 120Hz entgegen, auch eARC ist an Bord. Drei HDMI-Slots sitzen direkt nebeneinander, der vierte ist neben dem CI+ Schacht integriert. Als Alternative zu HDMI ist für die Audiosignalausgabe noch ein optischer Digitalausgang verbaut. Der Single-Tuner nimmt TV-Empfangssignale über die zwei vorhandenen Eingänge, einmal für Satellit und einmal kombiniert für Kabel bzw. DVB-T-Antenne, entgegen. Auch USB-Aufnahme bzw. Timeshift ist möglich, zwei USB-Anschlüsse sind dafür vorhanden.

