PREVIEW aus dem nu audio store Salzburg: Aktivlautsprecher-Set Nubert nuJubilee 50 - schlanke Säule, voller Sound

Bei unserem zweiten Besuch im nu audio store Salzburg hatten wir die Gelegenheit, in die Nubert nuJubilee 50 hineinzuhören. Anlässlich der fünf Jahrzehnte, die es die schwäbische Manufaktur aus Schwäbisch-Gmünd die Lautsprecher- und Elektronik-Welt bereichert, wurde das Master-/Slave-Aktivlautsprecherpaar, wahlweise in hochwertigem weißen oder schwarzen Schleiflack, aus der Taufe gehoben. Die Nubert nuJubilee 50 wird für 950 EUR direkt bei Nubert auch auch in Salzburg im Store verkauft. Man muss allerdings schnell sein, denn insgesamt nur 500 Paar, also 250 Paar weiße und 250 Paar schwarze Sets der beiden Klang-Säulen, die technisch auf der klangstarken und ausgereiften Nubert nuPro SP-500 basieren, werden aufgelegt.

Charakteristische Formgebung

Finish im Detail, saubere Lackierung

Logo

Sockel

Durch die Abmessungen von lediglich 15,5 cm Breite, 94,3 cm Höhe und 24 cm Tiefe lässt sich das Lautsprecherpaar problemlos unterbringen. Unter beiden Boxen ruht ein Sockel, der zum einen als Design-Merkmal dient, zum anderen den Jubiläums-Boxen einen sicheren Stand verleiht. Die Front wirkt clean und aufgeräumt, die Chassis sind sauber eingepasst. Die Lackierung ist akkurat aufgetragen, und auch die kritischen Gehäuseecken sind tadellos verarbeitet. Optional lässt sich das nuJubilee 50 Set noch durch einen aktiven Subwoofer, gern auch mit Nubert nuConnect trX-Funk-Modul, aufrüsten.

Fernbedienung

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Oberer Bereich

Unterer Bereich

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung mit hochwertiger Metalloberfläche ist eine "gute Bekannte" und macht die Bedienung wirklich einfach. Kleiner Nachteil: Direkt an der nuJubilee 50 gibt es kein Display, nur LEDs, die zum Beispiel Auskunft über die aktuell gewählte Höhe der Lautstärke geben.

Auch die Bedienung direkt am Master-Lautsprecher ist möglich

Auch die verschiedenen auswählbaren Klang-Modi (2 Wide Modi, einmal 50 Prozent, einmal 100 Prozent, Voice + Modus für optimale Stimmverständlichkeit plus neutraler Modus) werden mittels der LEDs angezeigt. Mittels des Dreh-/Drück-Reglers direkt an der nuJubilee 50 lässt sich der Lautsprecher auch direkt am Gerät steuern.

Anschlussterminal

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Die Verbindung der Master-Box, in der die Elektronik und die Anschlusssektion verbaut ist, erfolgt per Kabel mit der Slave-Box. Features der nuJubilee 50 umfassen Bluetooth, Dolby Audio sowie DTS und Bluetooth 5.0 inklusive aptX HD, aptX Low Latency und AAC sowie SBC. An Anschlüssen steht auch HDMI eARC für eine einfache Verbindung zum Smart-TV mit an Bord. Auch einen klassischen optischen und einen klassischen koaxialen Digitaleingang gibt es. Die nuJubilee 50 erzielt schon "pur", also ohne zusätzlichen aktiven Subwoofer, 41 Hz (- 3dB) als untere Grenzfrequenz.

Bassreflexöffnung hinten

Hochtöner und zwei der 116 mm Tiefmitteltöner

Die Nubert nuJubilee 50 ist als 2,5 Wege-Bassreflex-System konstruiert und bringt als Bestückung einen 25 mm Hochtöner mit Seidenkalotte, sowie vier 118 mm Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Membran mit. Die Dauerleistung pro Lautsprecher liegt bei 160 Watt, die Impulsleistung bei 240 Watt. Um für Nachdruck im normalen Wohnzimmer zu sorgen, reichen diese Daten defintiv aus.

Klang

Die nuJubilee 50 im nu audio store Salzburg

Gehörte Titel:

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Resonance, Boris Blank

Oxygene, Part 8, Jean-Michel Jarre

No Goodbye, Paul Kalkbrenner

Nothing Else Matters, Jungle Cruise-Version

Land Of Confusion, Genesis, Disturbed-Cover

Till Tomorrow, Till Brönner & Yello

The Good Life, Till Brönner

The Look Of Love, Diana Krall

Moonraker, Shirley Bassey

Queen, Radio Gaga, 2011er Remaster

Die Nubert nuJubilee 50 besitzt eine sehr klare und für die schmalen Säulen auch fundierte Darstellung. Natürlich, bedingt durch die Bauform, sind die nuJubilee 50 keine „Wunder des Tiefgangs“. Aber sie haben einen durchaus kräftigen und spürbaren Bassbereich, der zudem mit sauber ausgeformten Konturen auftritt, wie man zum Beispiel bei Paul Kalkbrenners „No Goodbye“ heraushören kann. Die Wide-Schaltung ist gerade in der sehr maßvoll, zugleich effektiv definierten, ersten Position wirklich gut zu verwenden. Ohne ein erkennbares Maß an störenden Verfärbungen und Verfälschungen wird ein hörbares Plus an authentisch wirkender Räumlichkeit offeriert.

Auch bei Titeln wie "Resonance" oder "Oxygene Part 8" ist der gebotene Eindruck an räumlicher Weite und Tiefe ausgezeichnet. Die Preisklasse der nuJubilee 50 merkt man daran, dass bei höherem Pegel die Differenzierung in den hinteren musikalischen Ebenen etwas abnimmt. Für knapp 1.000 Euro aber wird eine mehr als nur solide Leistung geboten - das schicke, charakteristische Säulen-artige Design hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Klangqualität. Auch anspruchsvolle Frauenstimmen wie von Diana Krall, charakteristische Männerstimmen wie von Freddie Mercury, Pianoeinlagen bei „The Look Of Love“ oder hochklassiges Trompetenspiel von Till Brönner kommen tadellos heraus.

Wird es heftig die beim Disturbed Cover von „Land Of Confusion“, bleiben die nuJubilee auch bei höherem Pegel gelassen und werden nicht zu schrill. Die Jungle Cruise Version von „Nothing Else Matters“ wird für diese Preisklasse überragend präsentiert. Gleichzeitig merkt man hier aber auch, dass teurere aktive Boxen noch mehr dynamische Breite, noch mehr Entschlossenheit bei dynamischen Sprünge und noch mehr Fundament bieten. Die ausführlichen Bewertungen der einzelnen Titel folgt dann im finalen Test.

Erstes Fazit

Die schlanken und eleganten Nubert nuJubilee 50 liefern für 950 EUR eine ausgezeichnete Vorstellung ab. Basierend auf den bewährten und anerkannt guten Nubert nuPro SP-500 wird eine tadellose technische Ausstattung geboten, die auch Decoder für Dolby und DTS sowie einen HDMI eARC-Anschluss umfasst. Da sich die nuJubilee 50 in einer sehr fairen Preisklasse befindet und zudem auch noch ordentlich Leistung an Bord ist, belässt es der schwäbische Traditionshersteller bei einer klassischen Kabelverbindung zwischen Master- iund Slave-Box. Akustisch drehen die schlanken Säulen richtig auf: Kräftiger Bass, klare Stimmverständlichkeit, tadellose räumliche Ausprägung. Nuberts Wide-Funktion ist eine willkommene Optimierung für mehr Räumlichkeit. Während Stufe 2 nach unserem Geschmack etwas zu intensiv agiert und der Klang nicht mehr so harmonisch wirkt, gefällt uns die erste, schwächere Stufe hervorragend.

Preview und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 21. März 2025

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