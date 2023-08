Klangeindrücke Hegel H600, Hegel Viking, KEF Blade One Meta

Wir haben die neuen Hegel Komponenten H600 und Viking bereits heute Vormittag ausführlich vorgestellt. In einer Kette zusammen mit den KEF Blade One Meta. Nun fragen wir uns: Wie klingt diese Kombination? Teilweise haben wir von CD, aber auch aus dem Netzwerk gehört, der H600 und die Blade One Meta waren demnach immer im Einsatz.

Bei „ Tired & Awake“ (Hidden Orchestra) bewundern wir, wie gut & schnell hier jedes akustische Elemente auf den Punkt gebracht wird - unglaublich präzise, wohl dosiert, findet jedes kleine Detail den Weg ins gesamte Klangbild. Sehr dynamisch, sehr lebendig, sehr realistisch. Die Akustik brilliert in Weite und Tiefe.

„The Foggy Dew“ von den Chieftains ist der zweite Titel, den wir hören. Eine grandiose Stimmwiedergabe mit einer schier unglaublichen Präsenz im Hörraum erzeugt Gänsehaut bei uns. Praktisch jede vokale Einzelheit kommt heraus, aber auch das instrumentale Timing sorgt für Erstaunen. Alles, wirklich alles kommt nicht einfach nur heraus, sondern wirkt so exakt, wie man es vom sprichwörtlichen „Schweizer Uhrwerk“ kennt.

Nun folgt der dritte Track. Es handelt sich um „Heroes“ von Sven Ratzke - und erneut sind wir komplett gefesselt von der unglaublichen vokalen Präsenz, die diese Kette erzeugt. Die exakt definierten Piano-Einlagen mit klar erkennbarer Anschlagdynamik sind ein weiteres Highlight.

Nummer vier, „Easy“ von Emily Nicolas, untermauert die außergewöhnlichen Qualitäten des H600 ein weiteres Mal. Er stellt den Blade One Meta immer so viel höchst exakt aufbereitete Energie bereit, dass diese für eine dreidimensional ausgeprägte akustische Dichte sorgen, gepaart mit großartiger Präzision, dass man sofort in den Bann der Musik gezogen wird. Höchst komplexe Bässe oder die anspruchsvolle Stimmfarbe bringen diese Komponenten niemals in Verlegenheit, auch nicht bei hohem Pegel im großen Saal.

Track 5, Maschine 1.0 (Eelke Kleijn) beeindruckt uns mit dem extrem standfesten Bass, einer feinen Differenzierung bei den Effekten und mit einer natürlichen, echten Tonalität. So wird jede Sekunde des Tracks zu einem unvergesslichen Erlebnis - denn dadurch, dass jedes Element vom Timing her perfekt gesetzt ist, hört man komplett, nachdrücklich und zugleich exakt.

