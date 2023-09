IFA 2023: Marantz präsentiert Hightech-Slimline-Receiver Stereo 70s mit HDMI-Beschaltung und Heos-Modul

Auf der IFA in Berlin präsentiert Marantz in der Expert-Halle gerade eine interessante Neuheit: Hierbei handelt es sich um den Stereo 70s Slimline-Receiver. Der Preis liegt bei 1.000 EUR. Der Zweikanal-Receiver mit eingebautem Heos-Streaming-Modul ist eigentlich der Nachfolger vom Marantz NR1200. HDMI ist mit an Bord (von den insgesamte sechs HDMI-Inputs sind drei 8K/4K/120Hz-fähige HDMI-Eingänge dabei, plus ein Ausgang, der auch über ARC verfügt), und sogar das neue HD-GUI sowie der schon legendäre Assistent für die erste Einrichtung fehlen nicht.

Slimline trifft hochwertiges Marantz-Design

Ein DAB+ und ein FM-Radiotuner sind ebenso an Bord. Marantz hat erstmals bei einem Slimline-Modell die hauseigene HDAM-Technologie für beste Klangqualität eingebaut.

Im Inneren arbeiten HDAM-Module

Genau diese Bauteile sorgen für den typischen Marantz-Sound, den Kenner & Fans lieben, und den man nun auch mit dem Stereo 70s genießen kann. Besondere Klangreinheit und Rauscharmut sind die hervorstechenden Tugenden des neuen Stereo 70s. An Leistung stehen 2 x 135 Watt bereit, und es finden sich Lautsprecher A/B-Anschlüsse sowie Vorverstärkerausgänge.

Display

Anzeige



Bedienelemente

Auch eine Verbindung zu Bluetooth-Kopfhörern inklusive Lautstärkeregelung ist in der umfangreichen Feature-Liste enthalten. Wir freuen uns bereits auf den ersten Test.

Special: Carsten Rampacher, Vincent Rampacher

Fotos: Oksana Fritz

Datum 01. September 2023

Tags: IFA 2023