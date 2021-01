Angebot: Stereo-Kombination mit Yamaha R-N803D und Quadral Ascent 80 LE zum Spitzenpreis

Die Sound Brothers aus Kassel setzen den Akzent zum Wochenende: Der leistungsstarke Yamaha R-N803D Stereo-Receiver mit WLAN, allen MusicCast-Features und YPAO Raumklang-Einmessung befeuert die exklusiven Quadral Ascent 80 LE Standlautsprechern in edlem Mattlack. In Kombination wird ein explosives akustisches Feuerwerk geboten, dass selbst den anspruchsvollen Audiophilen im großen Hörraum begeistern wird. Und das Beste: Statt dem ehemaligen UVP von ingesamt 2.947 Euro werden im Sound Brothers Online-Shop lediglich 1.599 Euro fällig. Neben Schwarz ist der Yamaha Stereo-Receiver auch in Silber und die Quadral Lautsprecher auch in Weiß erhältlich.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Yamaha R-N803D in schwarz

Gerät in Silber

Rückseite

Der Yamaha R-N803D ist der erste Stereo HiFi-Receiver überhaupt, der mit dem effektiven YPAO Lautsprecher-Einmesssystem ausgestattet ist und das Gerät hervorragend auf de Gegebenheiten des Raumes anpasst und Reflexionen korrigiert. Der Receiver verfügt über exklusive 9006AS SABRE Wandler von ESS Technology und kann hochauflösende Audio-Dateien kompromisslos verarbeiten. Mit dem Pure Direct Modus wird zudem eine sehr hohe Signalreinheit sichergestellt, die Musiksignale umgehen dann den Trennverstärker sowie Tone-, Loudness- und Balance-Regelung. Der Leistungsverstärker miit ToP-ART-Konzept in Form eines symmetrischen und direkten Schaltungslayouts liefert bis zu 145 Watt pro Kanal und sitzt in einem schicken, schlichten und edlen Gehäuse mit gebürsteter Aluminium-Front.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Der HiFi-Receiver bringt exklusive audiophile Wandler mit

Gesamtansicht

Neben MusicCast und damit der gesamten Palette an Multimedia-Features des Multiroom-Systems (Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Juke, etc.) ist beim R-N803D auch Bluetooth an Bord. Über den koaxialen oder optischen Eingang kann auch der TV-Ton problemlos wiedergegeben werden. Auch ein DAB/DAB+ Tuner für klaren Digitalradio-Empfang und Anschlüsse für den Plattenspieler sind integriert.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Ascent 80 LE

Der Yamaha Stereo-Receiver darf sein volles akustisches Potential an den Ascent 80 LE Standlautsprechern von Quadral entfalten. Bei den eindrucksvollen Schallwandlern handelt es sich um 3-Wege-Bassreflexlautsprecher mit einer maximalen Belastbarkeit von 200 Watt. Dank einem Frequenzbereich von 29 bis 46.000 Hz eignen sich die Standboxen hervorragend für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio-Material, für dass auch der Yamaha R-N803D exzellent geeignet ist. Die Ascent 80 LE sind mit zwei 170mm Titanium-Polyporpylen Tieftönern, einem 135mm Titanium-PP-Mitteltöner sowie einer 25mm Alu-Kalotte im Hochtonbereich ausgestattet.

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Hier geht es direkt zum Angebot im Sound Brothers Online-Shop!

Text: Philipp Kind

Bilder: Quadral / Yamaha

Datum: 23.01.2021

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.