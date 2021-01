News

Netflix erhöht Preise in Deutschland

Netflix erhöht in Deutschland seine Abo-Preise. Damit vollzieht der Streaming-Dienst auch in Deutschland die Preiserhöhung, die bereits im Sommer 2020 in Österreich erfolgte. Die Netflix-Abo-Preise ändern sich sowohl für Neu- als auch Bestandskunden. Lediglich der Netflix Basis-Tarif in SD-Auflösung wird unverändert für 7,99 EUR angeboten. Bei den anderen Abo-Varianten ändern sich die Preise folgendermaßen:

Netflix Standard (HD): 12,99 EUR statt 11,99 EUR

Netflix Premium (Ultra HD & Dolby Atmos): 17,99 EUR statt 15,99 EUR

In den USA hatte Netflix die Preise bereits im Herbst 2020 erhöht. Die letzte Preiserhöhung in Deutschland gab es im Frühjahr 2019. Im Sommer 2020 hatte Netflix außerdem den kostenlosen Testmonat gestrichen.

