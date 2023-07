News

Horror-Thriller "Talk To Me" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Talk To Me" auf Ultra HD Blu-ray. Der australische Horror-Thriller über eine Hand-Skulptur, die eine Tür zur Geisterwelt eröffnet, läuft ab dem 27.07.2023 in den deutschen Kinos und wird am 08.12.2023 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Talk To Me (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,39:1 (4K, Dolby Vision, HDR10), 2,39:1 (1080p)

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

24-seitiges Booklet

Kinotrailer

