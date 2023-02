XXL-TEST: Panasonic TX-42LZW984 (2022) - bildstarker 4K OLED-TV im kompakten Format

Der Panasonic TX-42LZW984 (2022) wird derzeit für Marktpreise ab rund 1.300 EUR angeboten. Bei Panasonic steht er mit 1.599 EUR auf der Website. Viel Geld für einen 4K OLED-TV mit 42 Zoll Diagonale. Aber wie man es von Panasonic kennt, wird auch stets eien außergewöhnlich gute Bildqualität mit einer umfassenden, sinnvollen Ausstattung kombiniert. Im Falle unseres Testkandidaten steht hier zunächst der performante Studio HCX Bildprozessor mit Künstlicher Intelligenz im Datenblatt. Der Prozessor verfügt über einen "Auto AI" Modus, der das eingehende Signal zunächst anaylisiert und anschließend entsprechend anpasst. Auto AI kennt die korrekten Parameter z.B. für Kino- oder Sportinhalte, und führt sie entsprechend durch. Zudem ist der OLED-Fernseher vollgestopft mit Sensoren. Diese erkennen nicht nur die Helligkeit des Raums, sondern ebenfalls die Farbtemperatur des Umgebungslichts - daher wird das Bild stets mit maximaler visueller Natürlichkeit angepasst, wenn man beispielsweise in der Nacht mit warmem Licht fernsieht. Da der LZW984 ein OLED-TV mit selbstleuchtenden Pixeln ist, gehören ein hervorragender Schwarzwert und eine realistische Farbwiedergabe zu den Vorzügen.

Wie es sich für einen Panasonic TV gehört, unterstützt auch der LZW984 alle gängigen HDR-Normen: HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG und HLG Photo, damit bleibt kein Wunsch offen. Auch der von führenden Hollywood-Bildexperten und Regisseuren ins Leben gerufene Filmmaker Mode fehlt nicht. Hinzu kommen zahlreiche weitere Bild-Modi, so z.B. ISF-Betriebsarten für Tag oder Nacht. Speziell für Netflix-Inhalte verfügt der LZW984 überdies über den Netflix Calibrated-Modus, sodass beim Programm des Video-Streaminganbieters stets eine exzellente Bildgüte offeriert werden kann.

Weiterhin zu den Features gehört eine weitere Panasonic-Spezialität: Der sogenannte Penta-Tuner mit flexiblen Empfangswegen. Neben dem obligatorischen DVB-C/DVB-T2/DVB-S2 Doppeltuner kommen noch TV>IP und IPTV als weitere Empfangswege hinzu. Später erläutern wir die Funktionsweise des Tuner-Systems noch genauer.

Klanglich bietet der TX-42LZW984 ein "Cinema Surround Pro" genanntes Lautsprechersystem, das, wie heute üblich, auch Dolby Atmos unterstützt. Die Gesamtleistung beträgt 2 x 15 Watt. Es gibt zudem verschiedene Ton-Betriebsarten.

Der LZW984 läuft unter My Home Screen 7.0, das sich einfach handhaben lässt und durch Flexibilität glänzt. Im weiteren Verlauf des Berichtes gehen wir natürlich noch genauer aufs Panasonic-eigene Betriebssystem ein. Alexa und Assistant sind direkt integriert.

Gamer dürfen sich ebenfalls über den TX-42LZW984 freuen. Denn an Bord befindet sich der Game Mode Extreme. In Verbindung mit den HDMI 2.1 Terminals des TVs mit dem Support für HFR und VRR und mit der Kompatibilität zu AMD FreeSync Premium werden hier die Wünsche vieler Gamer erfüllt. Dank des Game Control Boards kann man Game Settings schnell und komfortabel vornehmen. Wird die Spielekonsole mittels HDMI mit dem Fernseher verbunden, zeigt das Game Board wichtige Informationen und man hat Zugriff auf die Game-Einstellungen.

Verarbeitung

Rückseite

Rückseite unterer Bereich - Standfuß

Detail obere Ecke

Detailansicht, Bedienelemente

Stromanschluss

Seitenansicht oberer Bereich

Seitenansicht unten

Obere Ecke vorne

Standfuß vorne

Detailansicht

Leiste unterhalb des Panels

Zweite Ansicht

Der Panasonic OLED-TV kommt in klassischem Design daher und ist insgesamt sehr solide verarbeitet. Dank der handlichen 42" Bilddiagonale kann man das Gerät auch recht gut alleine aufbauen. Vier Schrauben für den Standfuß und vier Schrauben für die Rückseite sorgen für hohe Standfestigkeit des kompakten OLED-Flaggschiffs. Die Stelle, an der der Fernseher mit dem Standfuß verschraubt wird, wird noch mit einer Kunststoffblende versteckt. Im Gegensatz dazu gibt es für die seitlichen und rückseitigen Anschlüsse keine Abdeckungen und auch kein vorgesehenes Kabelmanagement, was wir für einen Fernseher im Premium-Segment ein wenig schade finden. Wird der TV vor einer Wand platziert, ist dies natürlich viel weniger tragisch, als wenn man ihn frei im Raum aufstellen möchte. Die Bautiefe ist für einen OLED-Fernseher mit ca. 6,5 cm schon stattlich und da es sich mit 42" um eine eher kleine Bilddiagonale handelt, zieht sich diese Tiefe auch nahezu über das komplette Gerät. Die Optik ist wie erwähnt klassisch geradlinig, auch der Standfuß zeigt sich mit klarer Formensprache. Die Abdeckung des Fußes besteht aus Kunststoff, der sich ganz solide anfühlt und mit einer geschliffenen Alu-Oberfläche versehen ist. Auch die untere Leiste mit Panasonic-Logo und Status-LED ist aus Kunststoff gefertigt und in schwarz gehalten. Der Rahmen ist dünn und macht einen wertigen Eindruck, das Spaltmaß hin zur Glasoberfläche über dem Panel ist gering und überall gleichmäßig.

Anschlüsse

Anschlüsse seitlich

Anschlüsse rückseitig

WLAN und Bluetooth sind integriert, hinzu kommen vier HDMI 2.1 Eingänge mit HDCP 2.3. Zwei davon sitzen hinten, die anderen beiden sind an der Seite untergebracht. Folgende HDMI 2.1 Funktionen werden unterstützt: eARC (Eingang 2), ALLM (Auto Low Latency Mode,, alle vier Eingänge), VRR (Variable Refresh Rate,, Eingang 1 und 2), 4K HFR (High Frame Rate, Eingang 1 und 2), AMD Freesync Premium (Eingang 1 und 2). Hinzu kommt 3 x USB (1 seitlich, 2 hinten, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), zwei CI Plus Interfaces (Version 1.4, ECP) und ein hinten untergebrachter analoger Videoeingang. Ein seitlicher Kopfhörerausgang lässt sich auch zum Subwoofer-Out umschalten. Ein optischer Digitalausgang ist ebenfalls vorhanden. Ergänzt wird das alles von den Anschlüssen für den DVB-S2/DVB-C/DVB-T2-Tuner.

