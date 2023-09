XXL-TEST: Lamax NoiseComfort ANC - Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung zum Schnäppchenpreis ?

Vom tschechische Elektronikspezialisten Lamax haben wir den NoiseComfort ANC Bluetooth-Wireless Kopfhörer für einen Einzeltest erhalten.

Wie der Produktname bereits erahnen lässt, handelt es sich beim Testkandidaten um einen Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Der Lamax NoiseComfort ANC kann direkt im Onlineshop des Herstellers für preisgünstige 81,37 EUR bestellt werden, und wir sind gespannt, was wir für diesen doch sehr günstigen Kaufpreis an Performance geboten bekommen. Erhältlich ist der Kopfhörer ausschließlich in einer schwarzen Variante.

Die Mikrofone für die Geräuschunterdrückung

Auf den beiden Außenseiten der Ohrmuscheln befinden sich die Mikrofone für die aktive Geräuschunterdrückung. Ein intelligenter Prozessor dämmt die Umgebungsgeräusche ein, um ohne störende äußere Beeinflussung hören zu können. Über einen Ambient Modus, um z.B. die Durchsagen am Flughafen oder in der Bahn wahrnehmen zu können, verfügt der günstige Lamax Kopfhörer leider nicht. Die aktive Geräuschunterdrückung kann aber abgeschaltet werden.

Größenverstellung im Detail

Die Designsprache des Lamax Kopfhörers zeigt sich von der schlichten und zurückhaltenden Seite. Die Kunststoffoberflächen sind sehr gut verarbeitet und auf den beiden Außenseiten der Ohrmuscheln wurde Metall verwendet. Der Werkstoff präsentiert sich schwarz lackiert und besitzt eine Oberflächenveredelung im gebürsteten Design sowie einem Lamax-Logo. Der Kopfbügel ist auf der Innen- sowie Außenseite mit Kunstleder versehen und die Polsterung der Innenseite wirkt üppig und für die Preisklasse hochwertig.

Metalloberfläche im ansprechenden Design

Die beiden Ohrmuscheln weisen innenseitig eine komfortabel wirkende Kunstleder-Polsterung auf. Für eine optimale Anpassung an die Kopfform des Trägers besitzt der NoiseComfort ANC eine Größenverstellung auf beiden Außenseiten. Eine Rasterung, die sich straff präsentiert und dadurch hervorragend angepasst werden kann, möchten wir lobend erwähnen. Für ein platzsparendes Verstauen verfügt der NoiseComfort ANC über einen Klappmechanismus. Die beiden Scharniere sind aus Kunststoff gefertigt und mit Metall versteift. So machen sie auf uns einen relativ stabilen Eindruck.

Klappmechanismus im Detail

Der Kopfbügel ist auf der Innenseite sehr gut gepolstert

Gepolsterter Kopfbügel in der Detailansicht

Zahlreiche Kabel und Adapter im Lieferumfang

Der integrierte Akku mit 1050 mAh Kapazität des NoiseComfort ANC ermöglicht eine Wiedergabedauer von bis zu 50 Stunden - bei deaktivierter Geräuschunterdrückung. Bei aktivierten ANC sind Wiedergabezeiten von bis zu 26 Stunden möglich. Für den günstigen Kaufpreis sind das ordentliche Werte.

Ladebuchse und Stereoklinkeneingang im Detail

Geht dem Akku des Over-Ear-Kopfhörer doch mal "der Saft" aus, befindet sich im Lieferumfang ein USB-Ladekabel. Ist der Akku komplett leer, vergehen bis zu 3 Stunden, bis das Device vollständig mittels USB-C Kabel geladen ist. Wie üblich, befindet sich im Lieferumfang kein Netzteil.

Transportcase im geschlossenen Zustand

Um den Kopfhörer vernünftig auf Reisen oder bei Nichtgebrauch verstauen zu können, befindet sich im Lieferumfang des NoiseComfort ANC ein Transportcase. Es ist, passend zum Kopfhörer, in Schwarz gehalten und besitzt eine Hartschalenbasis, so dass ein Sturz problemlos verkraftet wird. Auf der Oberseite befindet sich ein Lamax-Schriftzug. Das Case nimmt den Kopfhörer im eingeklappten Zustand auf und verfügt auf der Innenseite über ein Fach, in welchem sich die dazugehörigen Kabel sowie die Anleitung verstauen lassen. Ein Flugzeugadapter sowie ein Stereoklinkenkabel befinden sich ebenfalls im Lieferumfang.

Case im geöffneten Zustand

Transportcase im leeren Zustand

Lamax Schriftzug auf dem Deckel des Transportcase

Bedienelemente auf der rechten Ohrmuschel

Wenden wir uns nun der Bedienung des Over-Ear-Kopfhörers zu. Entsprechend des günstigen Kaufpreises, befinden sich am Lamax Kopfhörer keine Touch-Sensor-Bedienelemente, sondern stationäre Tastern, die sich auf beide Ohrmuscheln verteilen.

Wir beginnen unsere Erläuterungen mit den Bedienbuttons der rechten Ohrmuschel. Die beiden Plus-und Minus-Taster sind für eine Veränderung des Lautstärkepegels zuständig und werden diese lange betätigt, wird zum vorhergehenden oder darauffolgenden Titel geskippt. Beim mittleren Knopf handelt es sich um ein multifunktionales Bedienelement. Wird der Button zwei Sekunden lang gedrückt, wird der Kopfhörer eingeschaltet, und ein fünfsekündiges Betätigen bewirkt, dass der Bluetooth-Kopfhörer ausgeschaltet wird. Wird während der Wiedergabe der Taster kurz betätigt, pausiert beziehungsweise startet die Wiedergabe. Selbstverständlich verfügt der Lamax Over-Ear-Kopfhörer über eine Freisprecheinrichtung. Erfolgt ein Anruf, kann dieser mittels einer kurzen Betätigung angenommen bzw. beendet werden. Möchte man den Anruf gar nicht erst annehmen, muss der Taster eine Sekunde lang betätigt werden und der Anruf wird abgelehnt. Wird der Button zweimalig betätigt, wird der Sprachassistent des Smartdevice aktiviert.

Auch der linken Ohrmuschel befindet sich ein Bedienelement für die aktive Geräuschunterdrückung. Mittels diesem kann das ANC ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Taster haben allesamt einen guten, weil knackigen Druckpunkt.

Button für die Geräuschunterdrückung auf der linken Ohrmuschel

Gerne würden wir als nächstes Screenshots einer App präsentieren, aber leider verfügt der Lamax NoiseComfort ANC über keinerlei App-Konnektivität. Somit hat der Nutzer keine Chance, Veränderungen am Klang vorzunehmen, so wie es mittlerweile bei vielen Herstellern üblich ist. Auch etwaige Softwareupdates lassen sich dadurch nicht komfortabel aufspielen.

