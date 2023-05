XXL-SPECIAL: Yamaha auf der High End 2023 - R-N2000A Netzwerkreceiver + Boxen, Luxus-Kopfhörer und exklusive Produktneuheiten

Yamaha präsentiert verschiedene Highlights aus dem Portfolio auf der High End 2023, die vom 18. bis 21. Mai in München stattfindet: Darunter Kopfhörer der Spitzenklasse und äußerst hochwertige Streaming-Komponenten.

R-N2000A

NS-2000A

Der letztes Jahr erstmalig vorgestellte Netzwerk-Receiver R-N2000A und den dazu passenden Standlautsprechern NS-2000A gehörem dazu, und mit dem

YH-5000SE bringt Yamaha einen ultraleichten High-End Kopfhörer der absoluten Top-Liga in die bayerische Landeshauptstadt.

YH-5000SE

Neben weiteren Produktneuheiten, welche erst auf der Messe enthüllt werden, erwarten Messebesucher am 20. Mai eine exklusive Hi-Res-Listening-Session. Yamaha Artist und Jazz Schlagzeuger Wolfgang Haffner stellt zusammen mit dem Streaming Anbieter Qobuz sein neues

Album vor.

Starten wir mit dem YH-5000SE – Kopfhörer der Spitzenklasse, handgefertigt in Japan.

Luxus-Qualität bis ins Detail

Vom Bau der Orthodynamic-Treiber bis hin zur präzisen Montage aller Einzelteile: Yamaha ehrt den außergewöhnlichen High-End-Kopfhörer mit einer exklusiven Fertigung in geschichtsträchtigen Räumen. Das Werk Kakegawa von Yamaha ist weltweit bekannt für exklusive Flügel, Klaviere sowie Audiokomponenten und ist daher der perfekte Ort, um das Kopfhörer-Flaggschiff-Produkt des Unternehmens herzustellen. Um zu garantieren, dass jedes Gerät höchsten Ansprüchen gerecht wird, unterliegt jeder einzelneSchritt im Produktionsprozess strengen Qualitätskontrollen und wird von ausschließlich von Mitarbeitern mit enormer Erfahrung präzise durchgeführt. Das Ergebnis ist ein Kopfhörer, der nicht nur technisch brillant, sondern auch beim Finish Maßstäbe setzt ist. Gekrönt wird die Hingabe zum Produkt durch die stolze Vergabe der Nummer 5000 im Produktnamen - diese Zahl hat bei den Japanern Tradition und findet sich z.B. auch bei den Top-HiFi-Bausteinen.

In Japan gefertigt: Der Orthodynamic-Treiber

Der beeindruckende Frequenzgang von 5 bis 70.000 Hertz gewährleistet eine fesselnde Wiedergabe auch kleinster Einzelheiten. Die Membran, speizell für den YH-5000SE entwickelt, ist das Ergebnis extensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Natürlich werden auch Kabel der Premiumklasse mitgeliefert

Bilanzierend greift der YH-5000SE auf die aktuelle Version des Orthodynamic-Treibers zurück. Untergebracht ist die High Technische-Konstruktion in einem ultraleichten Magnesium Gehäuse, das sich luxuriös gepolstert an den Kopf schmiegt.

R-N2000A und NS-2000A – Tradtion und Moderne perfekt vereint

R-N2000A, wahlweise in schwarzer oder silberner Variante zu haben

Fernbedienung

Weitere Komponenten mit außergewöhnlicher Klasse sind der R-N2000A Netzwerk-Receiver und die dazugehörigen Standlautsprecher NS-2000A. Die Kombination aus moderner Streaming-Technologie und konstruktiven Details der Flaggschiff-Serie 5000 ermöglicht ein Hörerlebnis auf Spitzen-Niveau, das Besuchern der High End ermöglicht wird.

Innenleben

ESS-Referenz-DAC

Aufwändige, mehrlagige Chassis-Konstruktion

Der ESS Sabre 9026 Pro Chip sorgt für eine besonders exakte Digital-Analog-Wandlung und das analoge Referenzdesign der Schaltungen für eine perfekte Klangqualität.

Silberne Variante - links das YPAO-Einmessmikrofon

Die optische Gestaltung der Komponenten ist inspiriert von bekannten HiFi-Klassikern, lässt die goldenen Zeiten des High-End-Audio auferleben und fügt sich nahtlos in nahezu jedes Wohnambiente ein.

Hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

HDMI-ARC-Verbindung zum TV

Rückseite komplett

Der Yamaha R-N2000A Netzwerk-Receiver begeistert durch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und Funktionen im Sinne größtmöglicher Flexibilität. Neben den zwei analogen Eingängen und dem CD-Eingang ist der Receiver auch mit einem Phono-Vorverstärker ausgestattet. Auch digitale Quellen werden entsprechend berücksichtigt. Der Receiver verfügt über zwei optische Digitaleingänge, einen koaxialen Digitaleingang und einen USB-B-Eingang, die direkt auf den ESS Sabre Wandlerchip zugreifen. Modern und smart gibt er sich dank des ebenfalls vorhandenen HDMI-ARC-Eingangs. Vervollständigt wird das umfassende Sortiment von einem separaten Subwoofer-Ausgang. Für eine optimale Anpassung des Klangs an die verwendeten Lautsprecher und an die akustischen Verhältnisse im Hörraum sorgt Yamahas automatisches Einmess- und Room EQ-System YPAO. Um einzumessen, wird das im Lieferumfang enthaltene empfindliche Mikrofon am Hörplatz aufgestellt, es folgen verschiedene Testtöne, im Anschluss die präzise Berechnung für die Anpassung des Frequenzgangs im Sinne einer bestmöglichen Akustik.

Natürlich ist der elitäre Netzwerk-Streaming-Receiver mit Yamahas Multiroom- und Streaming-Plattform MusicCast ausgestattet. Die einfach zu handhabende App stellt einen breiten Funktionsumfang zur Verfügung, der natürlich auch den einfachen Zugriff auf relevante Musik-Streamingdienste wie Spotify, Tidal oder Qobuz ermöglicht.

