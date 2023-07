XXL-SPECIAL: Teufel präsentiert REAL BLUE PRO mit über 40 Stunden Akkulaufzeit, ANC und individueller Klanganpassung

Keine Kompromisse verspricht Teufel beim neuen Premium Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit regelbarem Active Noise Cancelling, Transparenzmodus und der von Teufel entwickelten Dynamore Headphones-Technologie für eine besonders breite Stereobühne. Der bisher klangstärkste Teufel-Kopfhörer soll mit bis zu 44 Stunden Akkulaufzeit daherkommen, ohne ANC sollen sogar bis zu 56 Stunden möglich sein. Darüber hinaus kann man ihn auch kabelgebunden als passives Headphone verwenden, wenn der Akku mal leer sein sollte.

Außerdem mit dabei ist die personalisierte Klanganpassung von Mimi Hearing Technologies, die Hördefizite ausgleichen kann und für jeden Hörer ein indiviuelles Klangprofil erstellt. Nur die besten Technologien und Bauteile setzt Teufel, den eigenen Angaben nach, beim REAL BLUE PRO ein und erzielt damit ein besonders eindruckvsolles akustisches Erlebnis.

Teufel REAL BLUE PRO

Sound? Typisch Teufel! Überall und immer!

Als täglicher Begleiter sieht Teufel den REAL BLUE PRO kompromisslos in Leistung und Funktion. Ob Filmton, Musik, Gaming, Podcast, Hörbücher - der 44mm große HD-Treiber liefert, schenkt man den Entwicklern aus Berlin Glauben, einen sehr ausgewogenen, kultivierten Klang mit detaillierten Höhen und trockenem Tiefbass.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten und Features findet man in der Teufel Headphones App. Per Equalizer kann man hier den Klang weiter personalisieren oder auch diverse Voreinstellungen für Musikgenres oder Sprache wählen. Hier wird auch die individuelle Klanganpassung, powered by Mimi Hearing Technologies, durchgeführt und das Hörprofil abgespeichert.

Seitenansicht in Titanium Gray

Detail an der Ohrmuschel, das Teufel-T

Die Teufel-eigene Dynamore-Technologie wurde 2017 vorgestellt und kommt inzwischen in zahlreichen Lautsprechersystemen zum Einsatz. Im REAL BLUE PRO findet sie erstmals in einem Kopfhörer Verwendung. Dynamore Headphones erweitert das Klangpanorama und die Stereobühne spürbar und soll das Gefühl vermitteln, den Klang über echte Lautsprecher zu hören. Die Technologie lässt sich in der Teufel Headphones App aktivieren und abschalten. Darüber hinaus ist Dynamic Bass für eine ausgewogene Tieftonperformance auch bei geringer Lautstärke integriert.

In der App kann auch der Mimi Hörtest durchgeführt werden. Dabei wird die persönliche Hörleistung beider Ohren separat ermittelt. Insbesondere in den höheren Frequenzbereichen lässt das Hörvermögen mit steigendem Alter nach. Anhand der Anhand der Messwerte erstellt die Mimi Hearing Technologie ein persönlich angepasstes Profil, mit dem sich das Klangerlebnis deutlich hörbar verbessern kann.

Ansicht der Bedienelemente und Anschlüsse

Adaptives ANC

Drei Intensitätsstufen bringt Teufels beste Geräuschunterdrückung mit. Dabei sollen Umgebungsgeräusche in der stärksten Stufe nahezu komplett ausgeblendet werden. Neben den typischen Geräuschen im Straßenverkehr bzw. das Brummen der Turbinen im Flugzeug sollen auch nervig klackernde Tastaturen oder die lautstark Kaffee mahlende Maschine im Büro ausgelöscht werden.

Im ebenfalls integrierten Transparenzmodus hingegen kann man Umgebungsgeräusche sehr gut wahrnehmen. Die Umgebung wird sogar noch verstärkt, so dass es sich anfühlt, als würde man gar keinen Kopfhörer tragen.

Drehbare Ohrmuscheln

Perfekt im Alltag

Über 44 Stunden soll der REAL BLUE PRO mit einer einzigen Akkuladung und eingeschalteter Geräuschunterdrückung bei mittlerer Lautstärke spielen. Ohne ANC sogar über 56 Stunden. Dank Schnellladefunktion reichen 15 Minuten Laden für sieben Stunden Musikwiedergabe aus. Im Lieferumfang befindet sich ein stabiles Transportcase. Der Kopfhörer findet darin mittels Dreh- und Faltmechanismus Platz. Die Ohrpolster bieten dank Memory-Schaum hohen Tragekomfort und auch das Kopfband liegt angenehm auf. Die Ohrpolster sind problemlos austauschbar.

Der REAL BLUE PRO ist mit Bluetooth 5.1 ausgestattet und unterstützt aptX Adaptive und AAC. Eine lippensynchrone Wiedergabe ist gegeben und es sollen Reichweiten von bis zu 30m möglich sein.

Intuitive Steuerung

Joystick und ANC-Button

Über haptische Tasten direkt am Kopfhörer und die berührungsempfindlichen Außenseiten der Ohrmuscheln kann der REAL BLUE PRO gesteuert werden. Fasst man mit der rechten Hand an die Ohrmuschel, landet der Daumen praktisch zwangsläufig auf dem Joystick-Element für Lautstärke, Titelsprung und Play/Pause. Daneben ist der ANC-Knopf untergebracht, mit dem die drei ANC-Modi und der Transparenzmodus durchgeschalten werden können. Wer möchte, kann in der App auch einzelne Modi ausblenden, so dass man per Tastendruck am Gerät schneller zum Ziel kommt.

Fingertipp-Befehle werden von den Außenseiten der Ohrmuscheln umgesetzt. Unterschiedliche Funktionen für die Betriebsarten Telefonie und Wiedergabe lassen sich über ein doppeltes oder dreifaches Tippen auslösen. Neben Play/Pause, Titelsprung, Telefonat annehmen/beenden und Anruf ablehnen stehen auch die Soundmodi Dynamore und der Transparenzmodus zur Verfügung.

Teufel REAL BLUE PRO

Preis und Verfügbarkeit

Der Teufel REAL BLUE PRO ist ab sofort in den zwei Farbvarianten Night Black und Titanium Gray im Teufel Webshop sowie in allen Teufel Stores erhältlich. Zum Lieferumfang gehören neben den Kopfhörern auch eine hochwertige Transportbox, ein USB-A auf USB-C Ladekabel sowie ein 3,5-mm-Audiokabel mit Fernbedienung.

ohrumschließender, geschlossener HD-Bluetooth-Kopfhörer der Spitzenklasse mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC)

digitales, hybrides Active Noise Cancelling, in drei Stufen anpassbar (niedrig, mittel, hoch)

Transparenzmodus für die Wahrnehmung von Außengeräuschen

leichte 44-mm-Linear-HD-Töner für eine extrem ausgewogene Klangdarstellung mit sanften, detaillierten Höhen und trockenem Tiefbass, geeignet für High Resolution Audio

einschaltbares Dynamore® Headphones für ein breites Stereopanorama wie bei echten Lautsprechern

Bluetooth 5.1 mit aptX™ Adaptive und AAC für HD-Musikstreaming von Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music und Co.; lippensynchroner Videoton

Akkuausdauer für Spielzeiten von 44 Stunden mit und bis zu 56 Stunden ohne ANC

intuitive und individuell anpassbare Bedienung über Knöpfe und berührungsempfindliche Ohrmuscheln

hochwertige Mikrofone mit digitaler Unterdrückung von Störgeräuschen ermöglichen beste Sprachqualität bei Telefonaten und Videokonferenzen

Mimi Sound Personalisierung gleicht altersbedingte Hörverluste aus, zur besseren Wahrnehmung von Details bei Sprache, Musik und Filmton

zahlreiche weitere Funktionen über die Teufel Headphones App, darunter ShareMe zum Verbinden von zwei REAL BLUE PRO mit einem Smartphone, Klangeinstellungen per Equalizer und Dynamore® sowie Individualisierung der Steuerung

kompakte Transportmaße dank Faltmechanismus und drehbaren Ohrmuscheln

besonders weiche, große Ohrpolster aus Memory-Schaum mit geringem Auflagedruck

Betrieb per Kabel möglich, sowohl aktiv als auch passiv bei leerem Akku

im Lieferumfang enthalten sind ein 3,5-mm-Kabel mit Fernbedienung, ein USB-A auf USB-C Ladekabel sowie eine stabile Transportbox

