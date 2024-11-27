XXL-SPECIAL: Teufel Christmas Guide - unsere fünf Top-Produkte in der Übersicht

Lautsprecher Teufel hat eine Menge hervorragender Lösungen parat, wenn es darum geht, am Heiligen Abend durch das richtige Präsent voll zu punkten. Fünf besonders starke Kandidaten für leuchtende Augen am Gabentisch haben wir in diesem Special für Sie zusammengetragen.

Teufel Ultima 40

"Berliner Luft" pur: Ultima 40, wahlweise in weißer oder schwarzer Variante

Die Berliner Kult-Box ist aus dem Teufel-Portfolio nicht wegzudenken. Sie verkauft sich seit Jahren blendend, weil es schlichtweg kaum einen anderen passiven Standlautsprecher dieser günstigen Preisklasse gibt, der so gut aussieht und so gut klingt.

In weiß sehr elegant

Jetzt gibt es die schicke Konstruktion auch noch zum vorweihnachtlichen Vorzugspreis, und hier sollte man definitiv zuschlagen: 299,99 EUR anstatt 499,99 EUR sind schon ein Wort. Sauber verarbeitet und mit zeitlioser Eleganz steht der Dreiwege-Bassreflex-Lautsprecher vor seinem Betrachter.

25 mm Gewebe-Hochtöner

165 mm Kevlar-Mitteltöner

165 mm Glasfaser-Tieftöner - zwei davon sind verbaut

Die Schallwand im speziellen Teufrel-Design sowie die charakteristischen Membranmaterialien sorgen für zahlreiche Merkmale, an denen man den Ultima 40 Standlautsprecher sofort erkennt. Das gilt auch für seine akustische Signatur, die klanglichen Hochwertigkeit in günstige Preisklassen bringt. Lebendig und harmonisch, bei Bedarf kräftig zupackend, deckt die Ultima 40 Standbox exakt den Sound-Rahmen ab, der vielen Anwendern elementar wichtig ist.

Terminals

Die Ultima 40 fremdelt mit keiner musikalischen Stilrichtung, von Schlagern über Rock und Pop bis zu Klassik sowie Jazz wird alles gekonnt präsentiert. Der nachdrückliche Bassbereich mit tadellosem Tiefgang ist ebenfalls sehr zu loben.

Zwei Bassreflexrohre hinten

Mit Abdeckgitter

Frequenzen zwischen 39 Hz und 20 kHz werden abgebildet, die Dauerbelastbarkeit liegt bei 120 Watt und die Empfindlichkeit bei 87 dB (2,83V/1m).

Fender x Teufel Rockster Air 2

Fender x Teufel Rockster Air 2

Pure Freude unterm Weihnachtsbaum verbreitet sich, wenn der glückliche Beschenkte den Fender x Teufel Rockster Air 2 (aktuell 649,99 EUR) im Sortiment seiner erhaltenen Präsente vorfindet. Der große Bluetooth-Lautsprecher, der mit einem zweiten Fender x Teufel Rockster Air 2 zu einem kabellos arbeitenden Stereo-Paar gekoppelt werden kann, beeindruckt schon optisch, gerade im ikonischen Fender Style mit eleganten schwarzen und silbernen Elementen.

Ikonisches Fender Design

Die Verarbeitung ist makellos, die Materialqualität liegt auf einem hohen Level. Oben sind zahlreiche Bedienelemente zu finden, die für ein einfaches Handling auch bei wenig Lichteinfall allesamt beleuchtet sind.

Bedienelemente oben

Mit einer enorm umfangreichen Anschlussauswahl und ausdauerndem Akku erfüllt der Fender x Teufel Rockster Air 2 souverän nahezu alle Ansprüche. Er bringt mit 80 Watt (RMS) zudem genug Leistung mit, und über Bluetooth können parallel zwei Devices mit dem Fender x Teufel Rockster Air 2 gekoppelt sein.

Rückseite

Austauschbarer Akku

Sein souveräner, kraftvoller Klang ist der Kombination aus leistungsstarker Endstufeneinheit und belastbaren Chassis für den Hochtonbereich und den Mittelton-/Bassbereich zu verdanken.

Seitliche Tragegriffe

Er liefert einen satten Sound bei praktisch jedem Musikstil und schreckt auch dann nicht zurück, wenn differenzierte Musikstücke, z.B. aus dem Metier Klassik oder Jazz, wiedergegeben werden sollen. Er detailliert akustisch erstaunlich gut und besticht durch die homogene, in sich schlüssige Gesamtauslegung.

Stereo L2

Stereo L2 ohne Gitter

Stereo L2 mit Gitter

Wer es gern XXL und trotzdem elegant mag, akustisch zugleich auf höchste Leistungsstärke setzt, für den hat Teufel die Stereo L2 Wireless Aktiv-Standbox (aktuell 1.699,99 anstatt 1.999,99 EUR) im Programm. Der stilvolle, zeitlose Bauhaus-Stil des fein verarbeiteten Gehäuses macht sich auch im noblen Wohnambiente gut.

Sehr flexible Streaming-Eigenschaften

Die flexiblen Streaming-Fähigkeiten inklusive Apple AirPlay 2, WLAN sowie Bluetooth eröffnen eine Vielzahl an Anwendungsoptionen. Komfortabel per App steuerbar, kann man sich seine Musik-Favoriten von der Couch aus aussuchen und wiedergeben lassen.

Master-Box mit den Anschlüssen

Slave-Box

Der aufwändige Endstufen-Aufbau im Inneren mit einer RMS-Leistung von 190 Watt pro Box (Class D-Endstufen) garantiert für vollen Klang auch im großen Wohnzimmer.

Schick auch im noblen Wohnambiente

Den Stereo L ist es problemlos möglich, auch einen 40 Quadratmeter messenden Wohnraum mit genügend Nachdruck zu versorgen. Die in der Schallwand eingelassenen Hightech-Treibereinheiten garantieren eine hohe Belastbarkeit ebenso wie einen detailreichen, fundierten Sound.

CONSONO 25 CONCEPT Surround "5.1-Set"

CONCEPT 25 Surround "5.1-Set"

Grandioser Klang für kleines Geld. Klingt jetzt sehr euphorisch in Anbetracht dessen, dass es sich um ein kompaktes Sub/Sat-System handelt, bei dem sich viele fragen: Geht das tatsächlich? Wir wissen: Ja, es geht.

Super für Gaming

Sehr gut für Musik und Filmton

Frontkulisse

Denn das spielfertige 5.1-Set eignet sich richtig gut für Gaming, fürs Filme schauen und sogar fürs Musik hören in erstaunlich hoher Qualität. Die hochwertig verarbeiteten Satelliten sind sorgfältig auf eine tadellos akustische Homogenität abgestimmt.

Satellit vorn

Satellit hinten

Detail-Finish

Vier vertikal arbeitende Satelliten plus der quer liegende Center plus der aktive Subwoofer, der auch die gesamte Elektronik für den Rest des Systems in seinem Gehäuse beherbergt, sorgen für Nachdruck und Klarheit. Bequem lässt sich das System entweder per Control-Panel am Subwoofer oder mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuern, und natürlich fehlt auch Bluetooth 5.0 fürs Streaming der Lieblingsmusik vom Smartphone oder Tablet nicht.

Bedienung am Subwoofer

Oder mittels Fernbedienung

Auch die 5.1 USB-C-Soundkartenfunktion dürfte für viele ein sehr interessantes Feature sein.

Anschlusssektion hinten am Sub

Downfire-Membran

Die Anschlusssektion umfasst auch HDMI-ARC. Der aktive Subwoofer mit seinem 200 mm Chassis geht bis auf 33 Hz hinunter, für Kraft & Pegelfestigkeit sorgen hochwertige Class D-Verstärker von Texas Instruments. Sie stellen pro Satellit 35 Watt und für den Subwoofer-Kanal nachdrückliche 120 Watt bereit. Der Basslautsprecher fungiert sozusagen als "AV-Verstärker" und ist auch für die Decodierung von Dolby Digital zuständig. Ebenfalls ist Teufels hauseigenes Dynamore-System an Bord, das die Klangbühne effektiv und ohne "störende Nebeneffekte" weitet.

CINEBAR LUX Surround Ambition "5.1-Set"

Mehr als eine Soundbar: Das Teufel CINEBAR LUX Surround Ambition "5.1-Set"

Elegantes, progressives Erscheinungsbild

Wer auf eine elegante Wohnraumintegration ohne groß dimensionierte, aufdringlich wirkende Standlautsprecher großen Wert legt, dabei aber weder auf eine grundsätzlich leistungsfähige akustische Performance sowie mitreißende Surround-Effekte verzichten möchte, findet im CINEBAR LUX Surround Ambition "5.1-Set" das perfekte System zum Weihnachtsfest. Die sehr schick und ebenso modern wirkende Streaming-Soundbar mit Raumfeld-Technologie bietet in Kombination mit dem kraftvollen Subwoofer ein eindrucksvolles Klangerlebnis und überzeugt sowohl bei der Musikwiedergabe als auch beim Filmton.

Beim Heimkino-Spektakel im Wohnzimmer entfalten die Surround-Lautsprecher ihr volles Potential und zeigen, dass ein Mehrkanal-Aufbau mit echten Rear-Kanälen dem virtuellen Algorithmus schlichtweg klar überlegen ist. Dank ihrer unauffälligen Größe und der Funk-Kompatibilität nehmen die Lautsprecher aber gleichzeitig kaum Platz in Anspruch und sorgen für einen aufgeräumten, sauberen Look im Wohnzimmer.

Hohe Solidität im Detail

Üppige Treiber-Bestückung mit seitlich und nach oben abstrahlenden Tönern

Die CINEBAR LUX kommt in der Variante Surround Ambition "5.1-Set" zusammen mit den EFFEKT 2 als aktive Rear-Lautsprecher sowie dem T8 Subwoofer daher. In der schlanken Soundbar selbst sorgen insgesamt zwölf Töner und neun Endstufen für räumlichen, mitreißenden und realistischen Sound mit exzellenter Sprachverständlichkeit. Für die erweiterte Bühne sind bereits Dynamore Ultra und Dynamore 3D an Bord. In Kombination mit den Upward-firing- und side-firing-Lautsprechern wird hier ein einhüllender Klang und echte Kino-Atmosphäre in Räumen mit bis zu 30 Quadratmetern realisiert.

Teufel T8 Subwoofer und

Teufel EFFEKT 2 Surround-Lautsprecher für mitreißenden Heimkino-Sound

Dazu sind umfangreiche Streaming-Features an Bord. Inklusive Spotify, Tidal, TuneIn und Bluetooth. Die Soundbar bringt natürlich einen HDMI-CEC-Ausgang mit ARC mit, ein zusätzlicher HDMI-Eingang mit 4K-Pass-Through ist ebenfalls an Bord. Auch eine Wandmontage ist problemlos möglich.

Die kompakten Satelliten "EFFEKT 2" sind echte 2-Wege-Systeme mit breiter Abstrahlcharakteristik und sorgen auch untenrum für Nachdruck im Surroundbereich. Der T8 Subwoofer ist mit einem 200mm Tieftöner aus Aluminium ausgestattet. Er kann sowohl als Frontfire- als auch als Downfire-Sub konfiguriert werden und sorgt in den tiefsten Regionen für entsprechende Unterstützung.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Lautsprecher Teufel

Datum: 27.11.2024