XXL-SPECIAL: Live-Eindrücke - Samsungs Top 8K Neo QLED 8K-Serie QN900B und die 11.1.4-Kanal-Soundbar Q995B

Die 2022er Neo QLED 8K-Top-TV-Serie hört auf den Namen QN900B. Die TVs sehen sehr edel aus und bieten ein technisches Maximum an Ausstattung, wie z.B. extrem helle Panels, eine überaus präzise Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung und einen Highend-Prozessor der neuesten Generation.

Zunächst die Preise:

QN900B

65 Zoll: 5.699 EUR (jetzt 300 EUR Cashback)

75 Zoll: 7.699 EUR (jetzt 400 EUR Cashback)

85 Zoll: 10.999 EUR (jetzt 500 EUR Cashback)

Cashback-Aktion gilt noch bis 27. März.

Hier die Highlights.

Nochmals gesteigerte Qualität durch die "Quantum Matrix Technologie Pro"

Samsung hat laut eigenen Angaben die 2021er Neo QLED-Technologie weiter optimiert. Die "Quantum-Matrix Technologie Pro" (2022er Version) steuert das Backlight noch präziser an, was dem Schwarzwert, dem Detailkontrast und dem Kontrastumfang zugute kommt. Der 2022er "Neural Quantum Prozessor 8K ermöglicht eine detailgenaue Aufbereitung jedes Quellmaterials. Anstelle von einem einzigen neuralen Netz greift der Prozessor auf Daten von nicht weniger als 20 neuralen Netze zu, damit auch ein rechenintensives 8K Bild in jedem Detail optimiert werden kann. Zuvor waren es 16 neuronale Netze. Weiterhin gibt es nun eine 14-Bit-Verarbeitung (zuvor 12-Bit) in Bezug auf die Helligkeitsstufen, von 4.000 Helligkeitsstufen auf gigantische 16.000 Helligkeitsstufen, gerade für den HDR-Betrieb sehr interessant: Es können deutlich mehr Details wiedergegeben werden.

Dynamisches Bild mit breitem Blickwinkel

Ein erstes kurzes Kennenlernen mit dem Q900B dokumentiert die Fortschritte nach wenigen Minuten: Das Bild wirkt umgemein plastisch, was natürlich auch am "Real Depth Enhancer" liegt, der Bild-Objekte im Vordergrund besonders hervorhebt, während sich an den Objekten im Bildhintergrund nichts ändert. Die exzellent dargestellten Farb- und Helligkeitsnuancen sind hervorzuheben. Die 2022er Neo QLED 8K-Serie QN900B sammelt weiter fleißig Punkte: Mit einem enorm breiten Blickwinkel, der sich weiter verbessert im Vergleich zu 2021 präsentiert. Auch, wenn man sich im sehr ungünstigen Blickwinkel befindet, gibt es weder störende Helligkeitsdifferenzen noch Farbverfälschungen.

Vielschichtiges, plastisches Bild

Sofern wir es bei den Bedingungen vor Ort beurteilen können, macht der Schwarzwert einen herausragenden Eindruck. Genauere Feststellungen kommen später im Test. Die hohe Farbbrillanz ist hervorzuheben, natürlich liefen die TV-Modelle auf einem Bildmodus, der Kontrast und Farbsättigung deutlich betont, zu viel für den Filmfreund. Der greift lieber auf den sauber abgestimmten Filmmaker Mode zurück und erhält ein gewaltiges, authentisches und von natürlichen Kontrastverläufen geprägtes Bild. "Ultimate 8K Dimming Pro" ermöglicht eine außerordentlich präzise Ansteuerung der ultrakleinen LEDs fürs Backlight.

Interessant für Nachteulen: Der "Augenkomfort-Modus" von Samsung nimmt die lokalen Zeiten für den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang als Basis, damit aufgrund dieser Werte die Bildschirmeinstellungen angepasst werden. Des Weiteren werden Helligkeit und Farbsättigung nach Sonnenuntergang reduziert, um die Augen des Betrachters zu schonen und um sich entspannen zu können. In unserem später folgenden Test werden wir exakt darauf eingehen.

Die QN900B Serie offeriert Quantum HDR4000 (85 und 75 Zoll, 65 Zöller mit Quantum HDR3000). Zu erwähnen wäre die Kompatibilität zu Dolby Atmos plus den neuen "Top Channel" Lautsprechern. In Zusammenarbeit mit einer kompatiblen Samsung Soundbar kann man Q Symphony verwenden - 2022 in selektierten Soundbar-Modellen sogar mit drahtloser Dolby Atmos Übertragung zwischen TV und Soundbar. Schon ohne eine zusätzliche Soundbar beeindruckt das Lautsprechersystem der Top-Serie: Ein 90 Watt starkes 6.2.4 Kanal-Lautsprechersystem wurde hier verbaut.

Erwähnenswert auch der Object Tracking Sound Pro (OTS Pro). Mit Hilfe von Audio-Positionierung und Szenen-Analyse folgt das System den Bewegungen von Objekten auf dem Bildschirm - Bild und Ton passen somit perfekt zueinander. Auch ein eigener Center-Kanal ist vorhanden.

Rahmen oben

Rahmen unten

Standfuß

Kennzeichen der QN900B Baureihe ist auch der "Infinity Screen" mit maximaler Display-Fläche (99 Prozent, bei der darunter liegenden Serie QN800B ist der Rahmen im Betrieb etwas breiter). Die "Attachable Slim One Connect Box & One Cable Solution" (ultrakompakte, separate Anschlussbox, die direkt am TV-Standfuß hinten oder separat untergebracht werden kann) sorgt für Flexibilität bei der Aufstellung der QN900B Serie. Die TVs mit dem eleganten, sehr gut verarbeiteten Rahmen sind bezüglich der Gehäusetiefe überall identisch - daher kann man den noblen 8K Fernseher ideal auch an der Wand befestigen.

Ultraflache Attachable Attachable Slim One Connect Box

Hinterer Bereich

Die Kompatibiltät zu HDR10, HDR10+ Adaptive und HLG der QN900B Baureihe sowie eine sehr gering Eingabeverzögerung von 6 ms. Integriert sind Amazon Alexa und Google Assistant sowie ein DVB-C/DVB-S2/DVB-T2 Doppeltuner. 4 HDMI-Eingänge, 1 optischer Digitalausgang, ein Ethernet Slot, ein CI+ Einschub, einmal USB-C zum Kameraanschluss, WiFi 6, BT 5.2 und 3 x USB umfassen die Anschlussbestückung. Die HDMI 2.1 Funktionen umfassen 8K@60 Hz, 4K@120 Hz, VRR, HDR10+, ALLM, und selbstverständlich HDMI-eARC.

Anspruchsvolle Gamer bedient Samsung z.B. mit dem Ausstattungsmerkmal Daher "Motion Xcelerator Turbo Pro". Die souveräne Bewegtbild-Darstellung in 4K/144 Hz Qualität auf dem Screen beeindruckt mit den sauberen, enorm scharfen Bilder und einer exakten Bewegungswiedergabe. Aufgrund der Kompatibilität zu AMD FreeSync Premium Pro vermeiden die QN900B TVs störendes Bildruckeln und Screen Tearing weitestgehend. So wird ein intensives Gaming-Erlebnis auch bei HDR-Spielen realisiert. Die Latenz ist enorm niedrig, das ist ebenfalls ein für Gamer sehr wichtiger Faktor. Zusätzliche Features umfassen den Super Ultra Wide Game View, den Dynamic Black EQ und Game Motion Plus. Kompatibel zu HGiG und ALLM sind die Samsung 8K Topmodelle natürlich auch.

Q995B

Soundbar und Wireless Rears

Mit dabei auf unseren Fotos ist die 11.1.4 Soundbar Q995B, die Wireless Dolby Atmos, DTS:X und Samsungs Q Symphony Technologie unterstützt. Nicht weniger als 22 integrierte Lautsprecher und 656 Watt Gesamtleistung stehen im Datenblatt.

4.0.2 Lautsprecher für hinten

Die Wireless Rears wirken hochwertig

Subwoofer

Kabellose, hochwertig verarbeitete 4.0.2 Surroundlautsprecher, natürlich wireless eingebunden, befinden sich im Lieferumfang, ebenso wie der passende aktive Wireless-Subwoofer. Space Fit Sound 2, integriertes Amazon Alexa sowie Apple AirPlay 2 Support, Bluetooth, WLAN und HDMI-eARC sind weitere Features.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 17. März 2022

