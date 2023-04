XXL-SPECIAL: Dalis Phantom-Einbaulautsprecher - Vorstellung des gesamten Portfolios

Eine immer wichtigere Rolle beim dänischen Lautsprecher-Experten Dali nehmen die Einbaulautsprecher der Marke ein. Nicht nur, dass direkt im dänischen Hauptquartier das Entwicklungsteam verstärkt wurde, auch das Produkt-Portfolio wächst stetig weiter. Damit stellen sich die Dali-Einbaulautsprecher nahezu jeder Herausforderung: Vom extrem kompakten Decken-Speaker bis zur "Standbox in der Wand" ist alles möglich. Verschiedene Serien mit unterschiedlichen Konzepten stehen zur Verfügung - Grund genug für uns, das ganze Sortiment in diesem Special näher vorzustellen.

Hier finden Sie direkt beim Hersteller Informationen zu den Einbaulautsprechern der Phantom-Serien.

Zwei Arten von Einbaulautsprechern

Es finden sich zwei unterschiedliche Arten von Einbaulautsprechern, zahlreiche Modelle können aber für beide Zwecke verwendet werden.

Decken-Einbaulautsprecher

Phantom E-60 Decken-Einbaulautsprecher

Die kompakteren Modelle der Dali Phantom-baureihe lassen sich ohne großen Aufwand in die Hohlräume von Raumdecken integrieren. Sie beschallen die entsprechenden Flächen von oben und ersetzen damit konventionelle Lautsprecher, die viel mehr Platz benötigen. Ob ein einzelner Lautsprecher in sehr kleinen Räumen, Stereo-Paare, Höhenlautsprecher in 3D-Audio-optimierten Heimkino-Installationen oder sogar zahlreiche Speaker in Fluren, größeren Räumen oder Verkaufs- und Büroflächen – diese Modelle erweisen sich als äußerst flexibel.

Wand-Einbaulautsprecher

Phanom M-250,ideal für den Wandeinbau

Mit den Phantom S- und M-Modellen bietet Dali echte ausgewachsene HiFi-Systeme an, die Platz sparend und optisch sauber in Wände eingebaut werden können. Ob ein Stereo-System oder eine mehrkanalige Heimkino-Konfiguration – diese Schallwandler beeindrucken mit einer akustisch starken Musik- und Film-Performance bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf.

Kommen wir zu den verschiedenen Merkmalen der Phantom Serie.

Breitwinklige Abstrahlung

Sämtliche Dali-Lautsprecher sind für eine überdurchschnittlich breitwinklige Abstrahlung des Schalls ausgelegt. Auf diese Art und Weise ist es gewährleistet, dass nicht nur an der Hörposition - also exakt mittig vor den Boxen - ein optimales Hörerlebnis möglich ist Somit ist der Hörer deutlich unabhängiger, was die Auswahl des Hörplatzes angeht, zudem kann man auch mit mehreren Personen hervorragend hören.

Von Dalis firmeneigener Philosophie profitiert auch die Phantom S Serie, deren Lautsprecher stets bündig mit den Wänden montiert sind. Aufgrund des breiten Abstrahlwinkels ist die perfekte Hörposition nicht auf einen oder wenige Plätze genau im so genannten „sweet spot“ zentral gegenüber der Lautsprecher beschränkt - vielmehr entsteht der Stereoeindruck nahezu im gesamten Raum. Ganz gleich, ob das Audiosignal den Hörer auf direktem Weg erreicht oder als Reflexion von den verschiedenen Flächen im Raum, ist stets eine gleichbleibend ausgezeichnete Audiowiedergabe sichergestellt.

Durch die gleichmäßige Verteilung des Schalls im gesamten Raum entsteht somit an nahezu jeder Stelle ein gleichmäßiger, tonal ausgewogener, räumlich authentischer und facettenreicher Klangeindruck.

Flaches Gehäuse

Dank den lediglich 100-103 mm tiefen Gehäusen lassen sich die Phantom S & M Einbaulautsprecher ohne Schwierigkeiten in die meisten Wände integrieren und können flexibel für alle Stereo- Center-, Surround- und Deckenkanäle eingesetzt werden.

SMC-Technologie

SMC-Pulver

Das von Dali entwickelte pulverförmige Magnetmaterial SMC (Soft Magnetic Compound) ist aus vielen Lautsprecherserien der Dönen bekannt und eliminiert praktisch vollständig die normalerweise vom Magnetantrieb des Lautsprechers verursachten Verzerrungen.

Das pulverförmige Magnetmaterial SMC (Soft Magnetic Compound) verbindet eine enorme magnetische Leitfähigkeit mit einer extrem geringen elektrischen Leitfähigkeit. Das hat zur Folge, dass sich störende Hysterese- Effekte und Wirbelströme rund um das Polstück erheblich reduzieren. Natürlich bleiben die gewünschten Eigenschaften eines guten Magnetsystems in vollem Umfang bestehen.

Das von Aluminiumringen eingefasste SMC-Polstück sowie eine große vierlagige Schwingspule ermöglichen zu praktisch jedem Zeitpunkt und bei praktisch jeder Belastung optimal kontrollierte Membranbewegungen, äußerst geringe Verzerrungen und eine hohe Belastbarkeit. Die verlustarme Sicke, die spezielle Struktur der Konusmembran und die vergleichsweise kleine und nach außen gewölbte Staubschutzkappe sind auf eine vielschichtige Mitteltonwiedergabe ausgelegt. Aufgrund dieser konstruktiven Merkmale konnten die Dali-Ingenieure eine enorme Bandbreite im Wiedergabe- Frequenzgang, eine präzise sowie kontrollierte Basswiedergabe und eine verfärbungsfreie, authentische Mittelton-Wiedergabe realisieren.

Passivradiator:

In den Spitzen-Modellen der Serie stellen große Passivmembranen aus Karbonfasern, wie sie bereits im High End-Subwoofer DALI SUB P-10 DSS zum Einsatz kommen, eine nachdrückliche Basswiedergabe sicher.

Starten wir mit den einzelnen Baureihen.

Phantom S

Die Dali Phantom S-Serie ist eine Premium-In-Wall-Audio-Lösung. Durch den Einsatz hochklassiger Lautsprecher-Technologien und einer hervorragenden Materialqualität sowie Verarbeitungsgte werden hier Maßstäbe gesetzt.

Für Dali typisch ist der Tieftöner mit Holzfaser-Membran, der mit einer verlustarmen Sicke samt dem überragenden SMC-Magnetdesign ausgestattet ist.

Das 20 cm Basschassis ist sowohl für die Bass- als auch für die Mitteltonwiedergabe optimiert. Um die bestmögliche Basswiedergabe bei den beiden größeren Modellen der Serie zu gewährleisten, hat Dali den Tieftöner mit einer 25 cm großen Passivmembran kombiniert.

Phantom S: Hybrid-Hochtonmodul, Holzfaser-Membran, Bass-Chassis

Zudem verfügen die Phantom S-Modelle über das ebenfalls für Dali-Topmodelle typischen Hybrid-Hochtonmodul. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus einem ultraleichen Bändchenhochtöner für die perfekte Darstellung auch feinster Nuancen und um einen Kalottenhochtöner für die optimale Anpassung an den Mitteltonbereich.

Phantom S: Terminal

Das extrem flache Gehäusedesign passt in beinahe jede Wand. Alle Modelle sind um ein drehbares Hybrid-Hochtonmodul herumkonstruiert, wodurch sie für jede Audioanwendung bestens zu verwenden sind - sei es Stereo, Center-Kanal oder Surround.

Dali Phantom S - die Modelle

Phantom S-280

Phantom S-280

Mit einer € 4.999 (UVP in Deutschland pro Stück) ist der S-280 ein echtes Topmodell, bei dem praktisch keine Kompromisse eingegangen wurden. Der 1,53 m hohe, 53 cm breite, jedoch lediglich 10 cm flache Lautsprecher sorgt mit einem um 90 Grad drehbaren Hybridhochtöner für eine Kombination aus Auflösungsvermögen und Flexbilität.

Sowohl die Kalotte als auch das Bändchen arbeiten in ihren Übertragungsbereichen komplett linear, demnach ohne störende Resonanzen oder Pegelspitzen. Das Hybrid-Hochtonmodul beeindruckt auch extrem anspruchsvolle Härer durch die außergewöhnlich gleichmäßige sowie breite horizontale Abstrahlung. Sogar die Montageplatte für das Hochtonmodul wurde in Hinsicht auf eine optimale horizontale Abstrahlung optimiert.

S-280 mit Grill

Eine enorm tief liegende Resonanzfrequenz, eine exzellente maximale Belastbarkeit plus außergewöhnliche Reserven für einen hohen Schalldruck und sehr große Auslenkungen sind die Eigenschaften des Dali-Kalottenhochtöners. Das Dali-Bändchen erweist sich als ein echter Meister in der horizontalen Abstrahlung hoher Frequenzen und als perfekter Partner für die schon oberhalb von 2 kHz einsetzende Hochtonkalotte.

Zwei 200 mm große Tiefmitteltöner und zwei zusätzliche 250 mm große Passivmembrane stellen eine exzellente Präsentation des Tief- und Mitteltonbereiches sicher. Verglichen mit einem traditionellen 165 mm-Chassis bietet der hochleistungsfähige Tiefmitteltöner volle 70 % mehr Membranfläche und ist daher in der Lage, weitaus mehr Luft in Bewegung zu versetzen und demnach Frequenzen aus dem Basskeller mit dem passenden Nachdruck wiederzugeben. Natürlich offeriert das Chassis auch eine detailreiche und ausgewogene Mitteltonwiedergabe. Um eine bestmögliche Basswiedergabe mit dem Phantom S-280 zu ermöglichen, baut Dali zusätzlich noch zwei 250 mm große Passivradiatoren ein, die auf der Passivmembran des firmeneigenen High-End-Subwoofers SUB P-10 DSS aufbauen. Mit dem identischen Aluminiumkorb, der weichen Sicke und dem hochwertigen Karbonfaser-Konus sind die Passivradiatoren der Phantom S-280 für eine tief hinabreichende und kraftvolle Basswiedergabe zuständig.

Die Schallwände verfügen über einen Aluminiumrahmen, der in die Ein- bauöffnungen eingesetzt wird und einen eleganten, nahezu bündigen Übergang zwischen den Lautsprechern und der Wand ermöglicht. Die flachen Abdeckungen werden mit unsichtbaren Magneten fixiert. Die rückwärtige Gehäusekammer besitzt einen stabilen MDF-Rahmen, an dem die Montagehalterungen und die Anschlussterminals angebracht sind. Auch die Rückseite des Gehäuses wird aus einer MDF-Platte gefertigt, die zudem mit einer hochwertigen Vinylfolie bezogen ist. Die Lautsprecherchassis sind in einer schwarz gestrichenen MDF-Schallwand unterbracht. Dank dezenter weißer Abdeckungen sieht man praktisch nichts, hört aber dafür umso mehr.

Der S-280 gibt bei +_- 3db Frequenzen zwischen 48 Hz und 25 khz wieder. Die Empfindlichkeit gibt Dali mit 89 dB an (2,83V/1m). Üppig fallen die 112 dB maximaler Schalldruck aus. Verstärker mit einer Leistung von 40 bis 400 Watt pro Kanal können zusammen mit dem Phantom S-280 Einbaulautsprecher betrieben werden. Die Nennimpedanz beträgt 6 ohm.

Phantom S-180

Der S-180 kommt auf € 2.999 (UVP in Deutschland pro Stück) und setzt auf den 20 cm Tiefmitteltöner (mit Holzfasermembran) in Verbindung mit einem 25 cm Passivtreiber. Ergänzt wird das Set-Up durchs Hybrid-Hochtonmodul. Dies ermöglicht es dem PHANTOM S-180 einen ausgezeichneten Tiefgang sowie eine kräftige Basswiedergabe, aber natürlich auch einen kristallklaren, zugleich angenehmen Hochtonbereich. Bei allen Qualtäten im tieffrequenten Bereich zeigt sich der S-180 als einrelativ kompakter Lautsprecher, der sich ebenso gut als Front- oder Center-Lautsprecher einbringen kann.

Phantom S-180

Der Phantom S-180 ist mit einem sehr flachen Gehäuse ausgestattet, das sich mit wenig Aufwand und ohne bauliche Veränderungen in die meisten Standard-Wände einbauen lässt. Die Entwicklung dieses Gehäuses war in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. Bei der vorgesehenen Einbautiefe von nur 103 mm musste basierend auf den Abmessungen der Lautsprecher das perfekte Gehäusevolumen für die Tiefmitteltöner gefunden werden. Die Schallwände besitzen einen Aluminiumrahmen, der in die Einbauöffnungen eingesetzt wird und einen praktisch komplett bündigen Übergang zwischen den Lautsprechern und der Wand ermöglicht. Die flachen Abdeckungen werden mit unsichtbaren Magneten fixiert, wodurch sich die Lautsprecher diskret in jedes Wohnambiente einfügen.

Phantom S-180 von hinten

Die rückwärtige Gehäusekammer hat einen stabilen MDF-Rahmen, an dem die Montagehalterungen und die Anschlussterminals angebracht sind. Die Rückseite des Gehäuses besteht ebenfalls aus einer MDF-Platte, auf die eine hochwertige Vinylfolie aufgebracht wurde. Die Lautsprecherchassis sind in einer schwarz gestrichenen MDF-Schallwand montiert.

Der Phantom S-180 sollte so in die Wand integriert werden, dass sich sein Bändchenhochtöner in Ohrhöhe der sitzenden Zuhörer befindet. Um dies auf komfportable Art und Weise zu realisieren, hat Dali das Hybrid-Hochtonmodul in diesem Modell um 180 Grad gedreht auf dem Kopf stehend eingebaut. So lassen sich die Lautsprecher perfekt auf gleicher Höhe wie der TV-Bildschirm montieren statt unterhalb des TV-Monitors.

Ein weiterer Grund, warum Dali den Hybridhochtöner bei diesem Modell anders herum als sonst verbaut hat, ist die möglichst nahe Platzierung der Hochtonkalotte am Tiefmitteltöner. Auf diese Art und Weise ist ein nahezu perfekter Übergang vom Mitteltöner auf die tiefsten von der Kalotte wiedergegebenen Frequenzen sichergestellt. Der Abstand zwischen den beiden Chassis ist so gewählt, dass sich die von ihnen abgestrahlten Frequenzen optimal summieren und mit dem von der Frequenzweiche vorgegebenen Pegel genau überein stimmen.

Auch bei einer horizontalen Anbringung des Phantom S-180 - für die Wiedergabe des Center-Kanals - sollte sich das Hochtonbändchen unbedingt in Ohrhöhe und oberhalb der Kalotte befinden. Nur dann ist die für das Bändchen typische überaus weitwinklige Abstrahlung aller sehr hohen Frequenzen gewährleistet. In der vertikalen Ebene, in der der Abstrahlwinkel des Bändchens prinzipbedingt eingeschränkt ist, beeindruckt die unterhalb des Bändchens platzierte Hochtonkalotte mit ihrem hervorragenden Abstrahlverhalten.

Der Phantom S-180 arbeitet Frequenzen zwischen 49 Hz und 25 kHz ab, kommt auf eine Empfindlichkeit von 89 dB (2,83V/1m) und hat eine Nennimpedanz von 6 Ohm. Beachtliche 109 dB bezrägt der Maximal-Schallpegel. Verstärker mit einer Kanalleistung von 40 bis 200 Watt können angeschlossen werden.-

Phantom S-80

Phantom S-80

Der kompakte und trotzdem leistungsstarke Phantom S-80 für € 1.999 (UVP in Deutschland pro Stück) ermöglicht mit seinem 20 cm Tiefmitteltöner in Zusammenarbeit mit dem drehbaren Hybrid-Hochtonmodul eine detalreiche sowie saubere Wiedergabe bei jeder Art von Quellmaterial. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen eignet sich der Phantom S-80 perfekt für die Platzierung in Ihrem Heimkinosystem - als Front-, Center-, Rear- oder Höhenlautsprecher. Das kompakteste Modell der Serie bietet eine optimale Balance zwischen herausragender Klangqualität und einer flexiblen Platzierung. Die Kombination des 200 mm Tiefmitteltöners mit dem drehbaren Hybrid-Hochtonmodul liefert ein hochauflösendes und gut definiertes Klangbild einschließlich einer erstaunlich kraftvollen und tiefen Basswiedergabe.

Schon das kleinste Modell der Phantom S Familie bietet dank des integrierten 200 mm großen Tiefmitteltöners und eines optimal auf das Chassis abgestimmten, nur 103 mm tiefen Gehäuses ein erstaunlich voluminöses Klangbild, wie man es sonst nur von Standlautsprechern gewöhnt ist. Dank seiner vergleichsweise kompakten Abmessungen lässt sich der Phantom S-80 in allen Kanälen eines Stereo- oder Heimkinosystems als Front-, Center-, Surround- oder Deckenlautsprecher verwenden. Zahlreiche Dali-Technologien wie die charakteristischen, rot schimmernden Holzfaser-Membranen, verlustarme Sicken, stabile MDF-Schallwände, das drehbare Hybrid-Hochtonmodul und das innovative Magnetsystem mit SMC-Polstück ermöglichen es dem S-80, eine hervorragende akustische Güte zu realisieren.

Phantom S-80 von hinten

Der eigens für die Phantom S Modelle entwickelte Tiefmitteltöner ist so spezifiziert, dass er sowohl den Mitteltonbereich als auch tiefe Bässe überragend wiedergeben kann. Zusammen mit dem Hybrid-Hochtöner wird ein ausgewogenes, harmonisches und detailreiches Klangbild ermöglicht. Der Phantom S-80 besitzt ein ausgesprochen flaches Gehäuse, das sich ohne bauliche Veränderungen schnell in die meisten Standard-Wände integrieren lässt.

Die Schallwände verfügen über einen Aluminiumrahmen, der in die Ein- bauöffnungen eingesetzt wird und einen eleganten, nahezu bündigen Übergang zwischen den Lautsprechern und der Wand sicherstellt. Die flachen Abdeckungen werden mit unsichtbaren Magneten fixiert, wodurch sich die Lautsprecher diskret in jedes Wohnambiente einfügen. Die rückwärtige Gehäusekammer verfügt über einen stabilen MDF-Rahmen, an dem die Montagehalterungen und die Anschlussterminals befestigt sind. Die Rückseite des Gehäuses besteht aus einer hochfesten MDF-Platte, die mit einer hochwertigen Vinylfolie veredelt wurde. Die Lautsprecherchassis sind in einer schwarz gestrichenen MDF-Schallwand montiert.

Auch der Phantom S-80 sollte so in die Wand integriert werden, dass sich sein Bändchenhochtöner in Ohrhöhe der sitzenden Zuhörer befindet. Um einfach zu realsieren, hat Dali in diesem Modell die Hochtoneinheit um 180 Grad gedreht auf dem Kopf stehend eingebaut. So lassen sich die Lautsprecher perfekt auf gleicher Höhe wie der TV-Bildschirm montieren statt unterhalb des TV-Monitors. Ein weiterer Grund, warum Dali den Hybridhochtöner bei diesem Modell anders herum als sonst integriert hat, ist die möglichst nahe Platzierung der Hochtonkalotte am Tiefmitteltöner. Durch diesen konstruktiven Kniff ist ein optimaler Übergang vom Mitteltöner auf die tiefsten von der Kalotte wiedergegebenen Frequenzen möglich. Der Abstand zwischen den beiden Chassis ist so gewählt, dass sich die von ihnen abgestrahlten Frequenzen optimal summieren und mit dem von der Frequenzweiche vorgegebenen Pegel exakt zusammenpassen.

Auch bei einer horizontalen Anbringung des Phantom S-80 für die Wiedergabe des Center-Kanals ist es sehr wichtig, dass sich das Hochtonbändchen unbedingt in Ohrhöhe und oberhalb der Kalotte befindet. So ist die für das Bändchen typische überaus weitwinklige Abstrahlung aller sehr hohen Frequenzen sichergestellt. In der vertikalen Ebene, in der der Abstrahlwinkel des Bändchens prinzipbedingt eingeschränkt ist, offeriert die unterhalb des Bändchens platzierte Hochtonkalotte ein exzellentes Abstrahlverhalten.

Der Phantom S-80 gibt Frequenzen zwischen 59 Hz und 25 kHz wieder. Die Empfindlichkeit (2,83V/1m) beziffert der Hersteller mit 88 dB. Maximal schafft der S-80 108 dB Schalldruck. Verstärker, die eine Leistung von 40 bis 200 Watt (pro Kanal) aufweisen, können in Verbindung mit dem S-80 betrieben werden.

Unsere Höreindrücke: Phantom S-Serie

Die S-280 im Einsatz

Die Modelle der Phantom S-Serie konnten wir mehrmals schon hören: Mit dem S-280 als Front L/R-Lautsprecher, dem Phantom S-180 als Centerlautsprecher und für Surround und zwei Phantom S-80. In der Decke arbeiteten in unserem Setup für den Check noch zwei Phantom E-80, die wir später noch vorstellen werden. Kurz skizziert hat der E-80 einen 28 mm Gewebehochtöner sowie ein 200 mm Tiefmitteltonchassis, schafft 107 dB maximalen Schalldruck und hat 6 Ohm Nennimpedanz. Frequenzen zwischen 49 Hz und 25 kHz werden wiedergegeben. Angeschlossene Verstärker sollten 30 bis 150 Watt an Leistung pro Kanal mitbringen.

Phantom S-80 eingebaut und in Betrieb

Das Set, das wir besonders umfangreich hören konnten, wurde noch von zwei Dali K-14 Aktivsubwoofern ergänzt. Mit 335 mm Membranen und 500W Class D-Verstärker ausgestattet, passen die beiden Bass-Experten sehr gut zum Rest des Ensembles. Akustisch beeindruckend sind Standfestigkeit und Homogenität der Dali-Einbaulautsprecher. Erwartungsgemäß besonders imposant agieren die beiden S-280 vorne, die eine erstklassige Grundlage für eine mitreißende Reproduktion von Mehrkanal-Ton - Filmsound und Musikstücke - legen. Ein kultiviertes, zugleich enorm dynamisches und raumfüllendes Klangbild wird geboten, der S-180 als Center schlägt sich aber auch in Verbindung mit den riesigen S-280 sehr beachtlich. Er gibt weiblichen wie männlichen Stimmen ein differenziertes Profil, löst ungeheuer gut auf und klingt zugleich sehr angenehm. Kompakt und doch komplett aufspielend, sind die S-80 ideal für den Surroundbereich geeignet und lassen auch ein reichhaltiges Effekt-Spektrum nachhaltig aufleben. Die E-80 in der Decke betonen Height-Effekte mit klaren Strukturen und einer weitläufigen Präsentation.

Phantom M

Mit der Phantom M-Serie kann man eine lebendige sowie detailreiche Audiowiedergabe aus verschiedenen Einbaulautsprecher genießen, die unauffällig in den Wänden platziert werden können.

Die Phantom-M-Modelle vereinen bewährte Technologie, langjährige Erfahrung und viele der Eigenschaften der Phantom S-Referenzserie. Sie überzeugen durch ein schlichtes, kompakteres Erscheinungsbild bei einem ausgesprochen guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Die flexiblen Lautsprecher wurden mit Fokus auf den Mehrkanalbetrieb entwickelt und eignen sich gleichermaßen für die Verwendung im Front-, Center- und Surroundbereich. Natürlich aber funktionieren diese Lautsprecher auch ausgezeichnet in einem klassischen Stereo-Setup - und das mit oder ohne Subwoofer. Die M-Serie wurde zu 100 % in Dänemark entwickelt und wird in einer eigenen Fabrik hergestellt.

Die Phantom M-Modelle

Phantom M-675

Phantom M-675

Der enorm schlanke, zugleich extrem leistungsfähige Phantom M-675 kommt auf € 2.199 (UVP in Deutschland pro Stück) und eignet sich für besonders hochwertige Stereo- oder Mehrkanal-Anwendungen. Die verlust- und verzerrungsarmen Treiber kombinieren eine leichte Papiermembranen mit den für die Dänen typischen Holzfasern für eine unebene Oberfläche, die Resonanzen deutlich herabsetzt und für einen kultivierten, facettenreichen Klang steht. Das verstärkerfreundliche Design mit solidem Wirkungsgrad macht ihn zur perfekten Ergänzung für nahezu jeden Stereoverstärker oder Surround-Receiver seiner Preisklasse.

Der M-675, so argumentiert Dali, ist in Bezug auf Größe und Klangqualität eine Steigerung gegenüber den kleineren Modellen der PHANTOM M-Serie. Überdies ist er extrem vielseitig, schlank und flexibel und wurde entwickelt, um herausragenden Klang unter nahezu allen Bedingungen, bei jedem Setup sowie jeder Quelle zu liefern. Der M-675 ist die erste Wahl, wenn er in einem größeren Heimkino vertikal oder horizontal installiert wird, und eignet sich ebenso gut als Surround-Lautsprecher.

M-675 von hinten

Die steifen und zugleich leichten, hoch belastbaren Holzfasermembranen inklusive Magnetantrieb mit Dalis SMC-Technologie kommen bei diesem Modell wie üblich für den Tief- und Mitteltonbereich zum Einsatz. Sie verfügen über optimierte Gummisicken und neu entwickelte Schwingspulen für eine kraftvolle Tieftonwiedergabe und höhere Belastbarkeit. Sie werden von gleich vier 7-Zoll-Passivstrahlern, ebenfalls mit speziell angefertigten leichten Papier- und Holzfasermembranen, unterstützt. Die schon erwähnte strukturelle Steifigkeit der Membran ermöglicht eine detailtreue, klare und homogene Wiedergabe.

Woofer im Querschnitt

Der Phantom M-675 ist für die Darstellung hoher Frequenzen mit Dalis hochwertigem Hybrid-Hochtöner ausgestattet, der aus einem Bändchen-/Kalotten-Hochtöner-Paar besteht. Der Bändchenhochtöner ist exzellent hinsichtlich der horizontalen Abstrahlung von höchsten Frequenzen und ergänzt die erstaunliche Dynamik des Gewebekalottenhochtöners im unteren Teil des Hochtonbereichs. Der Gewebehochtöner mit üppigen 28 mm Durchmesser wird bei Dali im Haus gefertigt und stellt auch eine perfekte Anbindung des Hochtonbereichs an den Mitteltonbereich sicher.

Äußerst hoch entwickelte Chassis beim M-675 Einbaulautsprecher

Obwohl es sich um einen Einbau-Lautsprecher mit zahlreichen Chassis handelt, präsentiert sich der M-675 als äußerst kompakt für einen ernstzunehmenden Wandeinbaulautsprecher. Der Phantom M-675 hat eine geringe Einbautiefe von lediglich 100 mm, was die Installation weiter vereinfacht. Um ein größtmögliches Innenvolumen für die Wiedergabe tiefer Frequenzen zu schaffen, ist das Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Material gefertigt. Die vordere Schallwand und der Rand präsentieren sich in mattschwarzer Lackierung, während die schmalen Einfassungen des magnetischen und lackierbaren Frontgitters einen noch unauffälligere Einbau ermöglichen. Frequenzen von 49 Hz bis 25 kHz können bei +/-3dB dargestellt werden. Maximal möglich sind großzügige 110 dB Schalldruck. Die Empfindlichkeit liegt bei guten 90 dB (2,83V/1m). Verstärker mit 40 bis 300 Watt Leistung pro Kanal empfehlen sich als Spielpartner.

Phantom M-375

Der Phantom M-375 ist das nächste Modell. Der Einbaulautsprecher kommt auf € 1.299 (UVP in Deutschland pro Stück) und ist mit einem Hybrid-Hochtöner und drei 170 mm-Tiefmitteltönern ebenfalls gut gerüstet, um akustisch im Stereo- oder Mehrkanal-Betrieb zu überzeugen - bei maximaler optischer Zurückhaltung.

Phantom M-375 mit Grill

Typisch für ein Dali-Produkt ist wiederum die breitwinklige Abstrahlung. Schließlich gehört dies zur Firmenphilosophie. Dadurch ist gewährleistet, dass nicht nur an der Hörposition genau mittig vor den Boxen ein optimales Hörerlebnis möglich ist, was den praktischen Nutzwert deutlich erhöht - das gilt auch für die extrem geringe Bautiefe des Gehäuses, was den Installationsaufwand herabsetzt. Die nahezu bündig mit der Wand abschließenden Abdeckungen werden durch unsichtbare Magnete fixiert, damit sie sich so diskret wie möglich in das Wohnambiente integrieren.

Das Gehäuse besteht auch im Falle des M-375 aus hochdichten MDF-Platten, und die leistungsstarken Tiefmittel- und Hochtöner kommen auch bei Dalis Regal- und Standboxen zum Einsatz. Wie auch die anderen Phantom M-Modelle, wird der M-375 in Dänemark entwickelt und im Dali-eigenen Werk gebaut.

Zu den Details. In der PHANTOM M-375 kommen gleich drei 180 mm messende Konus-Chassis mit den rötlich schimmernden Holzfasermembranen mit bewusst unebener Oberflächenstruktur zum Einsatz. Eines dieser Chassis wird aktiv angesteuert, zwei weitere schwingen zur Unterstützung als Passivradiatoren mit. Alle drei besitzen eine besonders flache Konusgeometrie, um einen breiten Abstrahlwinkel und eine optimale Abstimmung auf das Gehäusevolumen sicherzustellen.

Chassisbestückung plus verstärker Rahmen

Beim aktiv angesteuerten Tiefmitteltöner handelt es sich um eine verkleinerte Ausführung des in der Top-Serie Phantom S eingesetzten Treibers, wobei die im Durchmesser 38 mm große Hochleistungsschwingspule ohne Veränderungen übernommen wurde. Das präzise aufeinander abgestimmte Tieftöner-Trio ist somit in der Lage, tiefe Bässe bis hinab zu 57 Hertz mit dem entsprechenden Nachdruck zu präsentieren. Im Magnetsystem des Tieftöners setzt Dali auch hier wieder auf die patentierte SMC-Technologie, die sich durch minimale Verzerrungen und eine besonders dynamische und impulstreue Wiedergabe auszeichnet.

Die Phantom M-375 Lautsprecherbox ist mit Dalis hauseigenem Hybrid-Hochtöner, bestehend aus einer Hochtonkalotte und einem Bändchenhochtöner, ausgestattet, Die bewusst üppig dimensionierte 28 mm-Gewebekalotte ist für die Wiedergabe aller anliegenden Signale zwischen 2.500 und 15.000 Hertz verantwortlich. Sie wird im eigenen Haus gefertigt und offeriert neben einer exzellenten Dynamik und sehr hohen Belastbarkeit auch eine nahtlose Anbindung an den Übertragungsbereich des Tiefmitteltöners. Das außergewöhnlich leichte Gewebe ist im Vergleich zum bei den meisten anderen Kalottenhochtönern auf dem Markt verwendeten Material weniger als halb so schwer (0,060 mg pro Quadratmillimeter). Aufgrund der vergleichsweise groß dimensionierten Membran ist es dem Hochtöner möglich, bei geringerer Auslenkung einen höheren Schalldruckpegel zu erzeugen, weshalb sich die Schwingspule deutlich weniger bewegen muss. Daher werden praktisch keien Verzerrungen, auch bei enormer Lautstärke, produziert.

M-375 von hinten

Das oberhalb von 15.000 Hertz spielende Bändchen ist hinsichtlich der gebotenen horizontalen Abstrahlung hoher Frequenzen besonders talentiert und daher der ideale Partner für die Hochtonkalotte. In unseren zahlreichen Tests von Dali-Lautsprechern mit dem Hybrid-Hochtönsystem waren wir von der Räumlichkeit, der Detailfreude, der Homogenität und der Dynamik dieses dualen Hochtöners absolut überzeugt.

Wenn der M-375 für den Center-Kanal in einem Surroundsystem eingesetzt wird, lässt sich das Hybrid-Hochtonmodul praktischerweise um 90 Grad gedreht montieren. Dadurch bleibt der Bändchen-Hochtöner in einer vertikalen Position, um die ihn auszeichnende besonders breite horizontale Abstrahlung zu ermöglichen.

Der Phantom M-375 verfügt über ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Material mit einer sehr geringen Einbautiefe von lediglich 100 mm. Trotz dieser für einen hochwertigen Wandeinbaulautsprecher äußerst kompakten Abmessungen bietet der Schallwandler mit seinem hochsoliden Gehäuse und den beiden passiven Radiatoren eine kraftvolle und voluminöse Tieftonwiedergabe.

Die Schallwand und der Rand der Phantom M-375 sind mattschwarz lackiert. Damit keine Reflexionen des Projektorlichts die Wiedergabe stören, finden sich keinerlei glänzenden Flächen an der Front. Das Abdeckgitter haftet magnetisch und lässt sich bei Bedarf vollständig in der gewünschten Farbe kolorieren, damit sich die Lautsprecher unauffällig ins Wohnambiente integrieren.

Der Phantom M-375 stellt (bei +/- 3dB) Frequenzen zwischen 57 Hz und 25 kHz dar. Die Empfindlichkeit (2,83V/1m) beträgt 89 dB. 107 dB können maximal als Schalldruckpegel erzielt werden. Die Nennimpedanz liegt bei 6 Ohm, die empfohlene Verstärkerleistung pro Kanal wird mit 30 bis 180 Watt beziffert.

Phantom M-250

Phantom M-250

Nun widment wir uns der Phantom M-250 für € 899 (UVP in Deutschland pro Stück), der ebenfalls sowohl für Mehrkanal- als auch für Stereo-Anwendungen bestens geeignet ist. Das Gehäuse weist lediglich 10 cm Tiefe auf, was einem einfachen Einbau förderlich ist. Dali hat gerade beim Phantom M-250 ein besonders überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis fokussiert. Die magnetisch fixierten Abdeckungen schließen nahezu plan mit der Wand ab und lassen sich in jedem beliebigen Farbton einfärben.

Die beiden Tiefmitteltöner mit ihren 130 mm großen Holzfasermembranen sorgen dafür, dass der M-250 eine ausgewogene Mittelton- sowie – mit Unterstützung der beiden Bassreflexöffnungen – eine kräftige Tieftonwiedergabe aufweist. Die im eigenen Haus gefertigten Chassis sind besonders flach aufgebaut, damit sie der für alle Dali-Schallwandler typischen breiten Abstrahlcharakteristik entsprechen und perfekt mit dem Gehäuse harmonieren.

Im Magnetsystem des Tieftöners kommt auch beim M-250 die Dali-eigene SMC-Technologie zum Einsatz, die sich durch minimale Verzerrungen und eine besonders dynamische und impulstreue Wiedergabe auszeichnet.

Beim M-250 setzt Dali auf eine selbst entwickelte und gefertigte 28 mm Hochtonkalotte und nicht, wie noch beim M-375, aufs hauseigene Hybrid-Hochtonsystem. Die Kalotte mit einem besonders leichten Gewebe im Sinne bester Impulstreue ist für die Wiedergabe aller Töne oberhalb von 2.700 Hertz verantwortlich. eich zum bei den meisten anderen Kalottenhochtönern auf dem Markt verwendeten Material weniger als halb so schwer (0,060 mg pro Quadratmillimeter). Der Phantom M-250 bringt ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Material mit einer extrem geringen Einbautiefe von nur 100 mm mit, offeriert aber trotz dieser eine enorm lebendige Wiedergabe auch im tieffrequenten Bereich. Die Schallwand und der Rand des Phantom M-250 sind mattschwarz lackiert. Damit keine Reflexionen auftreten, gibt es keinerlei glänzenden Flächen an der Front. Das Abdeckgitter haftet magnetisch und lässt sich bei Bedarf vollständig in der gewünschten Farbe lackieren, damit sich die Lautsprecher unauffällig ins Wohnambiente integrieren.

Rückseite

Der Phantom M-250 stellt (bei +/- 3dB) Frequenzen zwischen 58 Hz und 24 kHz dar, weist 89 dB Empfindlichkeit (bei 2,83V/1m) auf und eine Nennimpedanz von 6 Ohm. Maximal können 107 dB an Schalldruck erzeugt werden. Die vom Hersteller empfohlene Verstärkerleistung wird mit 30 bis 180 Watt (pro Kanal) angegeben.

Phantom H

Overview

Hochtöner

Die Dali Phantom H-Serie umfasst Wandeinbaulautsprecher, die auf bewährte Dali-Technologie zurückgreifen können. Erkennungsmerkmal ist die spezielle Tieftonmembran, die aus einer Mischung aus Papierzellstoff und Holzfasern besteht. Das leistungsstarke, verlustarme Magnetsystem sorgt für Präzision und Timing im Tieftonbereich, während die ultraleichte Soft-Dome-Hochton- Membran eine hohe Auflösung im Hochtonbereich bietet.

Logo

Zusammen ergibt sich ein sehr kohärentes und natürliches Klangbild. Die Phantom H-Serie, so verspricht Dali, bietet echte Full-Range-Performance, ohne dass ein Subwoofer zur Bassunterstützung erforderlich ist.

Die einzelnen Modelle

DALI PHANTOM H-120

Phantom H-120

Auf € 999 (UVP in Deutschland pro Stück) kommt der Dali Phantim H-120. Er präsentiert sich als ein universeller Einbaulautsprecher für den Stereo- und den Mehrkanal-Betrieb. Kennzeichen sind Dalis Holzfaser-Membranen und ein Gehäuse aus hochdichten MDF-Platten. Natürlich strahlt auch der Phantom H-120 breitwinkelig ab. Eine einfache Installation gehört ebenfalls zum Konzept: Über spezielle drehbare Befestigungswinkel lassen sich die Einbaulautsprecher mit nur wenigen Handgriffen zuverlässig und dauerhaft fixieren. Der Phantom H-120 ist als Dreiwege-System ausgelegt, das aus einem großen 300 mm großen Tieftöner, einem 130 mm-Mitteltöner und einer 28 mm-Hochtonkalotte besteht. Die Treiber des Dreiwegesystems sind platzsparend in einer stabilen Schallwand aus massivem MDF untergebracht. Dadurch finden die Chassis solide Arbeitsbedingungen, frei von störenden Vibrationen, vor. Überdies gewährleistet die robuste Konstruktion eine optimale Integration in die Wand oder Decke.

Rückseite

Der Phantom H-120 lässt sich im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen deutlich leichter montieren: Die neu konzipierte Schallwand wird zu den Außenkanten hin dicker, wodurch sie besonders solide in der Montagefläche sitzt. Diese Konstruktion trägt auch zu einer besseren Stabilität des gesamten Lautsprechers bei. Fixiert wird der Phantom H-120 durch schwenkbare Klammern, die sich von der Schallwand aus mit einem Schraubenzieher fest verriegeln lassen.

Kommen wir zu weiteren Einzelheiten. Die Frequenzweiche wurde eigens für den Phantom H-120 konzipiert und besteht durchweg aus selektierten, höchsten Anforderungen genügenden Bauteilen.

Alle Phantom H-Serie Modelle verfügen zudem über eine Schutzschaltung. Diese bewahrt die Chassis vor einer möglichen Überlastung, wenn die Lautsprecher über längere Zeit mit sehr hohem Pegel betrieben werden. Da Einbaulautsprecher häufig so installiert sind, dass sie nicht nur das Zimmer beschallen sollen, in dem sie eingebaut sind, ist der Phantom H-120 auf diese Weise auch dann gut gesichert, wenn beispielsweise der sich im Nebenraum aufhaltende Hörer die Lautstärke kurzzeitig sehr weit aufdreht und die Lautsprecher ohne Schultzschaltung beschädigt würden. Die Schutzschaltung spricht an wie eine Sicherung, wenn ein zu hoher Strom fließt.

Die Verkabelung der Lautsprecherchassis ist so angelegt und befestigt, dass alle Verbindungen sicher halten und keine aus einer nicht soliden Verbindung herrührenden Geräusche entstehen können. Da die Anschlussklemmen direkt auf der Frequenzweichenplatine platziert sind, ist zudem der Signalweg so kurz wie möglich gehalten. Federklemmen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Verbindung zum Lautsprecherkabel.

Der verbaute Gewebehochtöner besitzt ein von einem großzügig dimensionierten Ferrit-Magnet angetriebenes Magnetsystem. Er ist außergewöhnlich hoch belastbar und baut die von der Schwingspule erzeugte Wärme zügig wieder ab. Im Zusammenwirken mit der enorm leichten 28 mm großen Gewebemembran ist das Chassis in der Lage, hohe Töne bis hinauf zur 25.000 Hertz-Grenze klar und vielschichtig wiederzugeben. Die optimale Platzierung des Hochtöners in der Schallwand wurde nach einer Vielzahl an Messungen und Hörvergleichen ausgesucht. Direkt neben dem Mitteltöner montiert, waren der Abstrahlwinkel der Kalotte besonders groß und tonale Verfärbungen am geringsten – zudem ließen sich die drei Chassis in dieser Konstellaton exzellent aufeinander abstimmen.

Korb des Woofers im Detail

Die aufwändig konzipierten Dali-Mittel- und Tieftöner des Phantom H-120 erfüllen ebenfalls auch stark gehobene Ansprüche. Die außergewöhnlich steifen und zugleich leichten 130 und 300 mm großen Membranen aus Papier-Holzfasergemisch bilden die Basis für die feine Auflösung im Mitteltonbereich und den fundierten Bass mit ausgezeichnetem Tiefgang. Die Membranen sind von besonders flexiblen und verlustarm schwingenden Gummisicken umgeben, wobei sowohl die Sicken als auch die den inneren Teil der Membran fixierenden Spinnen für maximalen Hub ausgelegt sind. Überdies stellen leistungsfähige Magnetantriebe ein exzellentes Ein- und Ausschwingverhalten sicher, sodass die Membranen selbst schnellen Impulsen im Audiosignal problemlos folgen können. Starke Doppelmagneten ermöglichen dabei eine hohe magnetische Flussdichte, 25 bzw. 30 mm große Schwingspulen stehen für eine hoch liegende maximale Belastbarkeit.

Flexibler Einbaulautsprecher mit gefälligem und dynamischem Klang

Der Phantom H-120 Lautsprecher stellt Frequenzen zwischen 32 Hz und 25 kHz (bei +/- 3dB) dar und erzielt üppige 112 dB Maximalschalldruck. Die Empfindlichkeit wird mit 90 dB (2,83V/1m) angegeben. Die Nennimpedanz liegt bei 4 Ohm, Verstärker mit Kanalleistungen zwischen 50 und 400 Watt können verwendet werden.

Dali Phantom H-80

Für € 499 (UVP in Deutschland pro Stück) wird der Phantom H-80 angeboten.Er besitzt einen üppigen 200 mm großen Tiefmitteltöner und liefert somit aus einer nur 30x30 cm großen Einbauöffnung in der Decke oder Wand eine extrem voluminöse und kraftvolle Basswiedergabe. Natürlich strahlt auch er gemäß der Dali-Philosophie breitwinkelig ab und greift auf bewährte Dali Lautsprecher-Technologien zurück. Das Gehäuse ist aus MDF, und Holzfaser-Membranen sichern im Tief- und Mitteltonbereich ein ausgewogenes, detailreiches Klangbild. Für den Hochtonbereich kommt eine Kalotte aus besonders leichtem Gewebe zum Einsatz. Überall sind besonders kraftvolle Magnetsysteme verbaut, die mit zur hohen Gesamt-Belastbarkeit beitragen.

Phantom H-80

Der Phantom H-80 verfügt über einen üppigen 200 mm großen Tiefmitteltöner und liefert somit aus einer nur 30x30 cm großen Einbauöffnung in der Decke oder Wand eine extrem voluminöses und kraftvolle Basswiedergabe. Die 28 mm-Hochtonkalotte übernimmt die Abstrahlung aller Frequenzen oberhalb von 2.350 Hertz. Hinzu kommen Frequenzweichen aus selektierten Bauteilen und eine Schutzschaltung, die wie eine Sicherung funktioniert und bei drohender Überlastung eingreift.

Die Treiber des Zweiwegesystems sind platzsparend in einer stabilen Schallwand aus massivem MDF fixiert. Auf diese Art und Weise werden für die die Chassis solide Arbeitsbedingungen frei von störenden Vibrationen bereitgestellt. Zudem gewährleistet die robuste Konstruktion eine perfekte Integration in die Wand oder Decke. Der Phantom H-80 lässt sich mikt wenigen Handgriffen montieren: Die speziell ausgelegte Schallwand wird zu den Außenkanten hin dicker. Durch diese Maßnahme sitzt sie besonders straff und sicher in der Montagefläche. Die Konstruktion trägt ferner zu einer höheren Stabilität des gesamten Lautsprechers bei. Fixiert wird der Phantom H-80 durch schwenkbare Klammern, die sich von der Schallwand aus mit einem Schraubenzieher fest verriegeln lassen und bei einer bis zu 70 mm starken Montagefläche eingesetzt werden können.

Rückseite

Die Verkabelung der Lautsprecherchassis ist so angelegt und befestigt, dass alle Verbindungen sicher halten und keine störenden Geräusche entstehen können. Und da die Anschlussklemmen direkt auf der Frequenzweichenplatine platziert sind, ist auch der Signalweg extrem kurz gehalten. Federklemmen stellen eine tadellose Verbindung zum Lautsprecherkabel sicher.

Im Detail

Der Phantom H-80 agiert innerhalb eines Frequenzbereiches von 46 Hz bis 25 kHz (bei +/- 3dB) und bietet eine Empfindlichkeit von 90 dB (2,83V/1m). Maximal werden 109 dB Schalldruck erzeugt. Die Nennimpedanz beträgt 6 Ohm, und Verstärker mit einer Leistung von 30 bis 200 Watt pro Kanal können angeschlossen werden.

Dali Phantom H-80 R

Für € 549 (UVP in Deutschland pro Stück) gibt es den Phantom H-80 R. Der rechteckige Einbaulautsprecher ist mit seinem aus 200 mm-Tiefmitteltöner und 28 mm-Hochtonkalotte bestehenden Zweiwegesystem der perfekte Wandeinbaulautsprecher für einen lebendigen und klaren Klang - bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf und maximaler optischer Zurückhaltung. Er eignet sich für mittlere bis große Räume und Heimkinos. Ob als Hauptlautsprecher von Stereo- oder Mehrkanalsystemen oder als leistungsstarker Effekt- und Surroundlautsprecher – er ist stets an der richtigen Stelle.

H-80R leicht schräg

Dali Holzfaser-Membranen für die Tief- und Mitteltonbereich, eine extrem leichte, große, impulstreue Kalotte mit Gewebemembran für den Hochtonbereich, starke Magnetsysteme, hochwertige Frequenzweichen, eine Schutzschaltung, eine zu den Enden hin dicker werdende Schallwand aus massivem MDF sowie eine besonders einfache Installation zeichnen den H-80 R aus. Mit Hilfe schwenkbarer Klammern geht die Installation leicht von der Hand. Fixiert wird der Phantom H-80 R durch schwenkbare Klammern, die sich von der Schallwand aus mit einem Schraubenzieher fest verriegeln lassen und bei einer bis zu 70 mm starken Montagefläche eingesetzt werden können.

H-80 R frontal

Rückseite

Der H-80 R gibt Frequenzen zwischen 46 Hz und 25 kHz wieder, weist 90 dB Empfindlichkeit auf (2,83V/1m) und erzielt maximal 109 dB Schalldruck. Die Nennimpedanz wird mit 6 Ohm angegeben. Verstärker mit einer Leistung von 30 bis 200 Watt pro Kanal können zusammen mit dem Einbaulautsprecher betrieben werden.

Dali Phantom H-60

Für € 399 (UVP in Deutschland pro Stück) ist der Phantom H-60 verfügbar. Auch dieses sehr kompakt bauende Modell setzt auf zahlreiche Dali Schlüsseltechnologien. So finden sich die Holzfasermembranen für den Tief- und Mitteltonbereich, eine extrem leichte Hochtonkalotte, kraftvolle Magnetsysteme, eine durchdachte Schutzschaltung, eine massive MDF-Schallwand sowie eine hochwertige Frequenzweiche.

H-60

Der Phantom H-60 besitzt einen 165 mm großen Tiefmitteltöner und benötigt eine nur 26x26 cm große Einbauöffnung in der Decke oder Wand. Die 28 mm-Hochtonkalotte übernimmt die Abstrahlung aller Frequenzen oberhalb von 1.900 Hertz. Zudem dauert die Montage des H-60 nicht lange: Die Schallwand wird zu den Außenkanten hin dicker, wodurch sie besonders gut in der Montagefläche sitzt. Diese Konstruktion trägt auch zu einer besseren Stabilität des gesamten Lautsprechers bei. Fixiert wird der Phantom H-60 durch schwenkbare Klammern, die sich von der Schallwand aus mit einem Schraubenzieher fest verriegeln lassen und bei einer bis zu 70 mm starken Montagefläche eingesetzt werden können.

Der Phantom H-60 gibt einen Frequenzbereich zwischen 51 Hz und 25 kHz wieder. Die Empfindlichkeit liegt bei 89 dB (2,83V/1m), die Nennimpedanz wird mit 6 Ohm angegeben. Maximal werden 107 dB Schalldruck erzielt, und Verstärker mit Leistungen zwischen 30 und 150 Watt pro Kanal können angeschlossen werden.

Dali Phantom H-60 R

Auf € 449 (UVP in Deutschland pro Stück) kommt der rechteckige Phantom H-60 R. Laut Hersteller bietet er eine perfekte Balance zwischen Größe und Leistung. Sein aus einem 165 mm großen Tiefmitteltöner und einer 28 mm-Hochtonkalotte bestehendes Zweiwegesystem sorgt dafür, dass sich der H-60 R in praktisch jeder Art der Anwendung einsetzen lässt.

Einfach zu installieren

Dalis hauseigene Holzfasermembranen, eine große 28 mm Kalotte für die Darstellung hoher Frequenzen, hochwertige Frequenzweichen, eine clevere Schutzschaltung, starke Magnetsysteme, ein minimaler Installationsaufwand und eine robuste MFD-Schallwand sind kennzeichnend. Der Phantom H-60 R liefert maximal 107 dB Schalldruck, stellt Frequenzen zwischen 51 Hz und 25 kHz dar, weist 89 dB Empfindlichkeit auf (2,83V/1m), hat 6 Ohm Nennimpedanz und ist für Verstärker mit Leistungen zwischen 30 und 150 Watt ausgelegt.

Dali Phantom H-50

H-50

Dieser Lautsprecher wird für € 299 (UVP in Deutschland pro Stück) angeboten und ist mit einem 28 mm Hochtöner sowie einem 130 mm Tiefmitteltöner ausgestattet. Er lässt sich in der Wand oder auch in der Decke einbauen und verfügt über die auch den anderen Modellen der Phantom H-Serie eigenen Dali-Schlüsseltechnologien. Eine 24x24 cm große Einbauöffnung in der Decke oder Wand vorausgesetzt, liefert er im Zusammenspiel mit der 28 mm-Hochtonkalotte ein überaus musikalisches und erwachsenes Klangbild. Er gibt Frequenzen zwischen 52 Hz und 25 kHz wieder (+/- 3dB), bringt eine Empfindlichkeit von 88 dB (2,83V/1m) mit, weist eine Nennimpedanz von 6 Ohm auf und erzielt als Maximum 105 dB Schalldruck. Er eignet sich für Verstärker mit einer Leistung von 30 bis 120 Watt pro Kanal.

Phantom K-Serie

Die K-Serie baut auf dem bewährten Konzept der Deckeneinbaulautsprecher der E-Serie auf und erweitert dieses in Bezug auf die Klangqualität.

Durch die Verwendung von Holzfasermembranen passt die K-Serie perfekt zu allen anderen Dali-Lautsprechern in einem Heimkino-Setup. Ein verbessertes Magnetsystem für den Tieftöner sorgt zudem für eine noch tiefere Basswiedergabe, so dass die Lautsprecher selbst größere Räume mit Klang füllen.

Der verstellbare Hochtöner ermöglicht es, den Klang perfekt auf die Hörposition abzustimmen, egal ob die Lautsprecher in einem Zweikanalsystem für Musik oder in einem Heimkino Mehrkanalsystem verwendet werden. Dadurch wird die Flexibilität bei der Positionierung der Lautsprecher in der Decke deutlich erhöht.

Dali hat eine optionale rückwärtige Abdeckung (Back-Can) entwickelt, die bei Bedarf am Lautsprecher befestigt wird und durch das Montageloch passt. Hierfür ist dann die neue Einbautiefe von rund 200mm zu beachten.

Die einzelnen Modelle

Phantom K-80

Phantom K-80 mit weißem Grill

Für € 549 (UVP in Deutschland pro Stück) ist der Phantom K-80 zu haben. Der für den Deckeneinbau konzipierte Zweiwege-Lautsprecher sorgt mit seiner 200 mm großen Holzfasermembran und einem optimal hierauf abgestimmten Magnetsystem auch in größeren Räumen für eine überraschend kraftvolle und kontrollierte Basswiedergabe. Der Tiefmitteltöner wurde leicht angewinkelt. Für den Hochtonbereich setzt Dali auf eine große, leichte 28 mm Gewebekalotte. Die breitwinklige Abstrahlung und der per Schalter anpassbare Klang sichern überall typische Dali-Tugenden. Mit den besonders flachen, magnetisch haftenden Abdeckungen gibt sich der Phantom K-80 optisch äußerst dezent.

K-80 ohne Grill

Über spezielle drehbare Befestigungswinkel werden die Einbaulautsprecher mit nur wenigen Handgriffen zuverlässig und dauerhaft fixieren. Dank ihrer kompakten Bauweise und des einfach zu bedienenden Kompass-Positionierungssystems sind die Lautsprecher rasch einsatzbereit. Über zwei Schalter lassen sich die Klangeigenschaften der Lautsprecher auf den jeweiligen Raum und die akustischen Gegebenheiten optimieren. Die Schalter können voneinander unabhängig eingestellt werden.

Rückseite

Rückseite mit Blackbox

Wenn man den ersten Schalter von „Normal“ auf „HF tilt“ stellt, erhöht sich der Schalldruckpegel des Hochtöners um 3 dB. Dies kann beispielsweise empfehlenswert sein, wenn einer der installierten Phantom K-80 Lautsprecher weiter entfernt von den anderen eingebaut wurde. Mit dem angehobenen Hochtonpegel empfinden die Zuhörer dann alle Systeme wieder gleichlaut und entsprechend ausgewogen und räumlich.

Der andere Schalter wirkt auf den Abstrahlwinkel des Hochtöners ein. Die Einstellung „Focus“ ist zu wählen, wenn sich die Zuhörer relativ nah an den Lautsprechern befinden. Die Schalterstellung „Distribute“ wird dageben verwendet, wenn sich die Hörposition um mehr als 25 Grad außerhalb der Achse befindet, damit auch in weiterer Entfernung von den Einbaulautsprechern eine optimale Wiedergabequalität gewährleistet ist.

Der Phantom K-80 lässt sich bei Bedarf mit einer als optionalem Zubehör erhältlichen Backbox kombinieren. Sie schützt den Lautsprecher vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz und gewährleistet zugleich eine identische Klangcharakteristik aller Lautsprecher, selbst wenn die akustischen Voraussetzungen hinter den Wänden bzw. Decken nicht auf gleichem Niveau sind. Da der Lautsprecher in Verbindung mit der Backbox keinen Schall in die Hohlräume an Decke und Wand abstrahlt, reduziert sich auch die Übertragung zu Nachbarräumen auf ein Minimum.

Der Einbaulautsprecher verfügt zudem über eine speziell konzipierte Schallwand, die zu den Außenkanten hin dicker wird und dadurch besonders fest und sicher in der Montagefläche sitzt. Diese Konstruktion trägt auch zu einer besseren Stabilität des gesamten Lautsprechers bei. Die Abdeckungen des PHANTOM K-80 wurden so gestaltet, dass sie besonders flach anliegen und sich die Lautsprecher harmonisch in die Umgebung integrieren. Zum Lieferumfang gehören zwei runde Frontabdeckungen, quadratische sind gegen Aufpreis als Zubehör verfügbar.

Der Phantom K-80 gibt bei +/- 3dB Frequenzen zwischen 48 Hz und 25 kHz wieder. Er weist 88 dB Empfindlichkeit auf (2,83V/1m) und eine Nennimpedanz von 6 Ohm. Maximal sind 107 db Schalldruck möglich. Die Nennimpedanz beträgt 6 Ohm, und es können Verstärker mit einer Leistung von 50 bis 200 Watt/Kanal angeschlossen werden.

Dali Phantom K-60

K-60 mit Grill

Und ohne Grill

Oben erwähnter Lautsprecher kommt auf € 449 (UVP in Deutschland pro Stück). Er ist mit seinem 165 mm messenden Tiefmitteltöner nicht zu groß und somit leicht zu platzieren, aber groß genug, um eine überzeugende Klangqualität zu ermöglichen. Die für Dali typischen Holzfasermembranen und ein optimiertes Magnetsystem gewährleisten eine dynamische und druckvolle Tieftonwiedergabe. Die große (28mm) und extrem leichte Gewebe-Hochtonkalotte ist etwas außerhalb des Zentrums platziert und lässt sich so neigen, dass sie direkt auf die Hörposition strahlt. Natürlich glänzt auch dieser Einbaulautsprecher wieder mit der Dali-typischen breiten Abstrahlcharakteristik. Die elegante, flache weiße Abdeckung garantiert eine praktisch unsichtbare Montage des Lautsprechers in der Decke. Das Design der Gitter ist inspiriert durch die Premium-Einbaulautsprecher der Phantom S-Serie. Als Zubehör ist ein von DALI konzipiertes Gehäuse verfügbar, das durch die Montageöffnung des Lautsprechers passt und sich so extrem einfach installieren oder nachrüsten lässt.

Rückseite

Rückseite mit Blackbox

Der Phantom K-60 verfügt über zwei Schalter, mit denen man den Klang optimieren kann. Die Schalter können voneinander unabhängig eingestellt werden. Wenn man den ersten Schalter von „Normal“ auf „HF tilt“ stellt, wird der Schalldruckpegel des Hochtöners um 3 dB erhöht. Der andere Schalter beeinflusst den Abstrahlwinkel des Hochtöners. Die Einstellung „Focus“ ist zu wählen, wenn sich die Zuhörer recht nah an den Lautsprechern befinden. Die Schalterstellung „Distribute“ empfiehlt sich hingegen, wenn sich die Hörposition um mehr als 25 Grad außerhalb der Achse befindet, damit auch in weiterer Entfernung von den Einbaulautsprechern eine optimale Wiedergabequalität gewährleistet ist.

Mit einem darstellbaren Frequenzbereich von 51 Hz bis 25 kHz (bei +/- 3dB), einer Empfindlichkeit von 87 dB (2,83V/1m), einer Nennimpedanz von 6 Ohm, maximal 104 dB Schalldruck sowie einer Eignung für Verstärker mit 40 bis 150 Watt/Kanal ist der Phantom K-60 flexibel einzusetzen.

Dali Phantom K-60 LP

Dieser Spezialist wird für € 399 (UVP in Deutschland pro Stück) offeriert. Die Abkürzung LP steht für "Low Profile", was bedeutet, dass der K-60 in dieser Ausführung ein ultraflacher Deckeneinbaulautsprecher mit einer Tiefe von nur 38 mm ist, der bei Installationen zum Einsatz kommt, bei denen normale Deckeneinbaulautsprecher nicht passen. Trotz dieser Spezialität, so versprechen die Dänen, erweist sich der K-60 LP auch als Einbaulautsprecher mit einer außergewöhnlich guten Klangqualität.

Ein einfacher Einbau ist auch eine Domäne des K-60 LP. Das Dogleg-Montagesystem ermöglicht die Installation in nur einem Schritt. Der K-60 LP wird einfach in den Deckenausschnitt eingesetzt und von vorne festgezogen. Das Mitglied der Phantom K-Baureihe verfügt über ein reinweißes Frontgitter, das schlanker und diskreter ist als unsere früheren Designs ist.

Alles an dem K-60 LP wurde so konzipiert, dass er Dali-typische HiFi-Qualität liefert - auch, wenn er extrem flach baut. Vom hochwertigen Treiber- und Frequenzweichendesign bis hin zur stabilen ABS-Schallwand und dem praktischen Dogleg-Montagesystem beeindruckt der K-60 LP auch Hörer mit gewissem Anspruch.

Zudem kann der Klang an den Raum angepasst werden. Die Abstrahlcharakteristik hoher Frequenzen kann das Hörerlebnis bei extremen Winkeln außerhalb der Achse beeinträchtigen. Mit dem HF-Schalter des K-60 LP kann man die hohen Frequenzen anheben, um in jeder Situation eine möglichst hohe Homogenität zu erzielen. Die Kompassmarkierungen auf der Schallwand ermöglichen eine äußerst präzise Ausrichtung der Lautsprecher.

Weitere Spezialität: Bei Einbaulautsprechern ist normalerweise eine Backbox erforderlich, um sie hinter der Oberfläche einer Wand oder Decke zu montieren - aber nicht beim K-60 LP. Dieser flache Lautsprecher lässt sich mit dem schon erwähnten Dogleg-Montagesystem schnell installieren und braucht keine Blackbox.

Der besonders leichte 25-mm-Hochtontreiber des K-60 LP mit leistungsstarkem Neodym-Magneten basiert auf der Technologie von Dalis traditionellen Gehäuselautsprecher und liefert einen fein auflösenden und akustisch angenehmen Hochtonbereich.

Der innovative 6-Zoll-Mittel-/Tieftöner definiert laut Dali das Treiberdesign neu. Die Entwicklung eines ultraflachen Lautsprechers mit HiFi-Qualität erforderte ein Umdenken auf der ganzen Linie Umdenken. Durch die Unterbringung der Schwingspule und des Magnetsystems in der Membran statt darunter und die Befestigung der Zentrierspinne an der Membran anstelle des Schwingspulenträgers vereint der unglaublich flache Aluminiumkonus-Tieftöner des K-60 LP einen großen Hub mit einem extrem flachen Profil für eine nachdrückliche Basswiedergabe.

Der Phantom K-60 LP ermöglicht die Darstellung von Frequenzen in einem Bereich zwischen 52 Hz und 26 kHz. Die Empfindlichkeit (2,83V/1m) beträgt 84 dB. Aufgrund der besonderen Voraussetzungen kann man hier natürlich nicht mit einer Empfindlichkeit zwischen 88 und 90 dB wie bei vielen anderen Phantom-Einbaulautsprechern rechnen. Die Nennimpedanz wird mit 8 Ohm angegeben, und der maximale Schalldruckpegel mit 103 dB. Die empfohlene Verstärkerleistung liegt zwischen 40 und 150 Watt.

Phantom E

Phantom E-Familie

Die Dali Phantom E-Serie ist für den Einsatz in der Decke konzipiert. Prädestiniert für den Einsatz in der Decke sind diese Schallwandler dank der kompakten Bauweise und dem einfach zu bedienenden Kompass-Positionierungssystem sorgen für ein tadelloses Klangerlebnis. Zwei diskrete Schalter bieten Optionen zur Klangeinstellung, so dass der Zuhörer das Beste aus den Lautsprechern herausholen kann. Der leicht geneigte Tieftöner und der aussermittig montierte Hochtöner bilden eine akustische Einheit und erzeugen ein realistisches Klangbild.

Dali setzt bei diesen Modellen auf eine Polypropylen-Membran. Sie ist feuchtigkeitsresistenter als das sonst verwendete Holzfasermaterial der Dali- Membranen und ermöglicht eine extrem flexible Nutzung der Phantom E-Serie in überdachten Außenbereichen oder Badezimmern. Optional kann die PHANTOM E-Serie auch mit einem quadratischen Frontgitter ausgestattet werden.

Die einzelnen Modelle

Phantom E-80

E-80

Das Topmodell der Einbau-Deckenlautsprecher ist zum Preis von € 349 (UVP in Deutschland pro Stück) erhältlich. Der runde Einbaulautsprecher ist mit einem 200 mm Tiefmitteltöner und mit einer großen 28 mm-Kalotte für den Hochtonbereich ausgestattet.

Passende Hohlräume in der Decke oder Wand vorausgesetzt, lassen sich die Modelle der Phantom E-Serie leicht in jedem Raum installieren. Die breitwinklige Abstrahlung und der per Schalter anpassbare Klang sind weitere Merkmale. Mit den besonders flachen, magnetisch haftenden Abdeckungen werden die Einbaulautsprecher in den meisten Wohnräumen nahezu unsichtbar. Über spezielle drehbare Befestigungswinkel lassen sich die Einbaulautsprecher mit nur wenigen Handgriffen zuverlässig und dauerhaft fixieren.

Wichtige Anmerkung: Die Schallwandler der Phantom E-Serie wurden zwar in erster Linie für den Einbau in Decken entwickelt, die Lautsprecher lassen sich aber auch in Wänden montieren. Aufgrund ihrer besonders kompakten Bauart und dem genial-einfachen Kompass-Positionierungssystem sind die Lautsprecher enorm zügigeinsatzbereit. Über zwei Schalter lassen sich die Klangeigenschaften der Lautsprecher auf den jeweiligen Raum und die akustischen Gegebenheiten optimieren. Der etwas angewinkelte Tieftöner und der ein wenig außerhalb der Mitte platzierte Kalottenhochtöner arbeiten optimal zusammen im Sinne eines gleichmäßigen und dynamischen Klangs. Mit an Bord: Sorgfältig konstruierte Frequenzweiche und Schutzschaltung, die bei drohender Überlastung eingreift.

E-80 von hinten

Die Treiber des Zweiwegesystems sind platzsparend in einer stabilen Schallwand aus massivem MDF fixiert. Dadurch finden die Chassis passende Arbeitsbedingungen vor und können frei von störenden Vibrationen agieren. Zudem gewährleistet die robuste Konstruktion eine optimale Integration in die Wand oder Decke.

Der Lautsprecher lässt sich mit wenigen Handgriffen montieren: Die speziell konzipierte Schallwand wird zu den Außenkanten hin dicker, wodurch sie fest in der Montagefläche sitzt. Fixiert wird der Phantom E-80 wie auch andere Phantom-Modelle durch schwenkbare Klammern, die sich von der Schallwand aus mit einem Schraubenzieher fest verriegeln lassen und bei einer bis zu 70 mm starken Montagefläche eingesetzt werden können.

Die Verkabelung der Lautsprecherchassis ist so angelegt und befestigt, dass alle Verbindungen sicher halten. Die Anschlussklemmen finden sich direkt auf der Frequenzweichenplatine, um den Signalweg extrem kurz zu halten. Federklemmen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Verbindung zum Lautsprecherkabel.

Der darstellbare Frequenzbereich (+/- 3dB) geht von 49 Hz bis 25 kHz. Die Empfindlichkeit des Phantom E-80 beträgt 89,5 dB, die Nennimpedanz liegt bei 6 Ohm. Der maximale Schalldruckpegel: 107 dB. Die empfohlene Verstärkerleistung gibt Dali mit 30 bis 150 Watt pro Kanal an.

Dali Phantom E-60

E-60 schräg mit Grill

Der Phantom E-60 wird für € 249 (UVP in Deutschland pro Stück) angeboten. Neben der Decken- ist er auch für die Wand-Montage geeignet und greift auf einen 165 mm messenden Tiefmitteltöner sowie eine 28 mm Hochton-Gewebekalotte zurück. Dank der besonders kompakten Bauart und dem unkomplizierten Kompass-Positionierungssystem sind die Lautsprecher sehr schnell einsatzbereit. Über zwei Schalter lassen sich die Klangeigenschaften der Lautsprecher auf den jeweiligen Raum und die akustischen Gegebenheiten optimieren. Der etwas angewinkelte Tieftöner und der leicht außerhalb der Mitte platzierte Kalottenhochtöner arbeiten exzellent zusammen.

Mit Polypropylen-Membran

Die Polypropylen-Membran ist besser gegen etwaige Feuchtigkeit gewappnet als die üblicherweise bei Dali zum Einsatz kommenden Holzfasermembranen. Dadurch lässt sich die Phantom E Serie noch vielseitiger einsetzen als andere Dali-Einbaulautsprecher. Optional sind für die Modelle der Phantom E Serie auch quadratische Lautsprecherabdeckungen verfügbar. Er ist ein überaus leistungs- und klangstarker Einbaulautsprecher, der bei einer Einbauöffnung mit nur 22,5 cm Durchmesser dank seines langhubigen 165 mm-Tiefmitteltöners Frequenzen bis hinab zu 52 Hertz abstrahlen kann. Oberhalb von 3.300 Hertz übernimmt die 28 mm Gewebehochtonkalotte.

Rückseite

Der Lautsprecher hat eine obere Grenzfrequenz von 25 kHz, eine Empfindlichkeit vpn 88 dB (2,83V/1m), einen maximalen Schalldruckpegel vpn 104 dB und eine Nennimpedanz von 8 Ohm. Verstärker mit einer Leistung von 30 bis 120 Watt pro Kanal können mit dem Phantom E-60 betrieben werden.

Dali Phantom E-60 S

Kostenpunkt: € 349 (UVP in Deutschland pro Stück). Der Phantom E-60 S ist ein echtes Novum, denn er ist der erste Stereo-Einbaulautsprecher von Dali und verfügt neben seinem 165 mm großen Tiefmitteltöner über zwei 20 mm-Hochtonkalotten. Seine kompakten Abmessungen empfehlen ihn für kleine bis mittelgroße Räume oder als Höhenlautsprecher im Mehrkanalbetrieb.

E-60 S

Der neue Stereo-Einbaulautsprecher Phantom E-60 S knüpft an die Erfolgsstory des Deckeneinbaulautsprechers Phantom E-60 an, verfügt aber über zwei Hochtöner mit jeweils 20 mm großen Gewebemembranen, was zu einer Stereo-Signaldarstellung und zu besonders umfangreichen Einsatzmöglichkeiten führt.

Durch einen Abstand von 144 mm zwischen den beiden Hochtönern realisiert dieser Lautsprecher eine glaubwürdige Stereo-Abbildung. Um eine rundherum gelungene Wiedergabequalität zu gewährleisten, ist der E-60S als Dual-Mono-Konstruktion mit separaten Eingängen und Frequenzweichenplatinen für jeden Kanal konstruiert. Mittels zwei Schaltern lassen sich beide Kanäle unabhängig voneinander auf die Akustik des Hörraums abstimmen.

Rückseite

Der Phantom E-60 S ist für eine Stereo-Wiedergabe in kleinen bis mittelgroßen Räumen gedacht, lässt sich aber auch hervorragend als Höhenlautsprecher in einem Mehrkanal-Heimkinosystem einsetzen. Man kann ihn in der Decke oder auch in der Wand unterbringen.

Der leicht geneigt eingebaute Mitteltieftöner und die beiden dezentral fixierten Kalottenhochtöner ermöglichen ein erstaunlich vielschichtiges, kraftvolles und ausgewogenes Klangbild. Statt einer für Dali typischen Holzfasermembran kommt auch hier ein Polypropylen-Konus zum Einsatz, der feuchtigkeitsbeständiger ist auch einen Betrieb des Phantom E-60 S in überdachten Außenbereichen und Badezimmern ermöglicht.

Der Phantom E-60 S lässt sich bei Bedarf auch mit der optionalen Dali Backbox ausstatten, die den Lautsprecher wirksam vor Feuchtigkeit, Staub sowie Schmutz schützt. Darüber hinaus ermöglicht die Backbox eine gleichbleibende Klangqualität, auch wenn die akustischen Voraussetzungen in den Einbauöffnungen hinter den Wänden bzw. Decken nicht identisch sind. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass keine Schallanteile in den Hohlräumen verloren gehen. Die Dali Backbox gehört nicht zum serienmäßigen Lieferumfang der Phantom E-60 S, kann aber als optionales Zubehör erworben werden.

Die Treiber des Zweiwegesystems sind platzsparend in einer stabilen Schallwand aus massivem MDF fixiert. Dadurch finden die Chassis ausgezeichnete Arbeitsbedingungen ohne störende Vibrationen vor. Zudem gewährleistet die robuste Konstruktion eine optimale Integration in die Wand oder Decke.

Der Phantom E-60 S lässt sich mit wenigen Handgriffen montieren: Die völlig neu konzipierte Schallwand wird zu den Außenkanten hin dicker, wodurch sie straffer und sicher in der Montagefläche sitzt. Diese Konstruktion trägt auch zu einer besseren Stabilität des gesamten Lautsprechers bei. Fixiert wird der Phantom E-60 S durch schwenkbare Klammern, die sich von der Schallwand aus mit einem Schraubenzieher fest verriegeln lassen und bei einer bis zu 70 mm starken Montagefläche eingesetzt werden können.

Die Abdeckungen der Phantom E-Serie wurden so gestaltet, dass sie besonders flach anliegen und sich die Lautsprecher harmonisch in die Umgebung integrieren. Fixiert werden sie durch zwei unsichtbare Magnete. Zum Lieferumfang gehören zwei runde Frontabdeckungen, quadratische sind gegen Aufpreis als Zubehör verfügbar.

Die Signalwege des Phantom E-60 S sind in einer Dual-Mono-Konstruktion mit separaten Eingängen und Frequenzweichenplatinen für jeden Kanal ausgeführt. Über separate Frequenzweichen für den linken und rechten Kanal sowie kanalspezifische Einstellmöglichkeiten werden die Signale vom Eingang bis zum Treiber völlig getrennt geleitet. Jede Komponente der Frequenzweiche wurde sorgfältig ausgewählt, die gesamte Konstruktion hat Dali speziell für den Phantom E-60 S entwickelt.

Der Phantom E-60 S verfügt über einen PTC-Überlastungsschutz (Polymeric Positive Temperature Coefficient Device). Dieser bewahrt die Chassis vor Überhitzung, wenn sie über einen längeren Zeitraum mit sehr lauter Lautstärke gespielt werden. Einbaulautsprecher müssen mitunter nicht nur den Raum beschallen, in dem sie montiert sind, sondern werden manchmal auch genutzt, um Zuhörer im Nebenraum zu erreichen. Wird dann die Lautstärke versehentlich auf zu hohe Werte eingestellt, können die Lautsprecher dauerhaft beschädigt werden. Das PTC-System verhindert dies, da es wie eine Sicherung wirkt, wenn der Strom zu hoch wird.

Die komplette Innenverkabelung ist fürs vorliegende Lautsprecherdesign optimiert und wird so platziert und gesichert, dass ein Klappern ausgeschlossen ist. Die Federklemmen sind im Interesse eines möglichst kurzen Signalwegs direkt auf der Frequenzweiche platziert und sorgen für eine optimale langlebige Verbindung mit dem Lautsprecherkabel.

Kurz zum Hochton-System: Die beiden ultraleichten, 20 mm großen Kalottenhochtöner werden jeweils über separate Frequenzweichen angesteuert und verfügen über kanalspezifische Einstellmöglichkeiten. Mit ihrem vergleichsweise großen Abstand der bereits angesprochenen 144 Millimetern ist in jeder Umgebung ein weitwinkliges Stereopanorama gewährleistet. Die Kompassrose am äußeren Rand hilft, den Lautsprecher optimal auszurichten.

Der Mitteltieftöner ist leicht geneigt eingebaut, was ein Anwinkeln des Systems in eine Richtung und damit eine gezielte Beschallung ermöglicht. Membran, Sicke und Magnetantrieb sind gemäß der Dali-Philosophie möglichst geringer Verluste gestaltet.

Der Phantom E-60S gibt bei +_- 3dB Frequenzen zwischen 57 Hz und 25 kHz wieder. Die Empfindlichkeit fällt sehr gut aus und liegt bei 90 dB (2,83V/1m). Die Nennimpedanz: 2 x 8 Ohm. Der maximale Schalldruckpegel beträgt 105 dB, die empfohlene Verstärkerleistung: 2 x 20 - 80 Watt. 105 dB sind als maximaler Schalldruck drin.

Dali Phantom E-50

Phantom E-50

Mit € 199 (UVP in Deutschland pro Stück) erweist sich der E-50 als außergewöhnlich preiswert. Mit einer erforderlichen Einbauöffnung von nur 20 Zentimetern Durchmesser findet der E-50 in jeder Decke und Wand mit einem entsprechenden Hohlraum Platz. Er ist ein besonders kompakter Einbaulautsprecher. Er benötigt eine Einbauöffnung von nur 19,9 cm Durchmesser. Die Kombination von einem 130 mm-Tiefmitteltöner und einem 28 mm Gewebehochtöner garantiert eine überzeugende Wiedergabe jeder denkbaren Audioquelle. Die Treiber des Zweiwegesystems sind platzsparend in einer stabilen Schallwand aus massivem MDF fixiert. Die Abdeckungen der PHANTOM E-Serie wurden so gestaltet, dass sie besonders flach anliegen und sich die Lautsprecher harmonisch in die Umgebung integrieren. Fixiert werden sie durch zwei unsichtbare Magnete. Zum Lieferumfang gehören zwei runde Frontabdeckungen, quadratische sind gegen Aufpreis als Zubehör verfügbar.

Der Phantom E-50 stellt Frequenzen zwischen 58 Hz und 25 kHz dar (bei +/- 3dB) und weist eine Nennimpedanz von 88 Ohm sowie eine Empfindlichkeit von 87 dB (bei 2,83V/1m) auf. Er erzielt maximal 104 dB Schalldruck und kann an Verstärkern mit einer Leistung zwischen 40 und 120 Watt verwendet werden.

Unser Fazit

Dali tritt beim immer wichtiger werdenden Thema Einbaulautsprecher ganz stark auf. Das Portfolio umfasst schlichtweg alles, was denkbar ist: Extrem leistungsstarke Modelle der Phantom S-Serie, die hochklassigen normalen HiFi-Lautsprechern in nichts nachstehen, preislich außergewöhnlich faire, zugleich aber extrem leistungsstarke Modelle in der Phantom M-Baureihe, flexible, klanglich trotz kompakter Abmessungen starke Schallwandler der Serien Phantom H und Phantom K sowie die universell in Decke oder Wand verwendbaren Phantom E-Modelle - die auch feuchtigkeitsbeständig sind. Highlight ist hier der Phantom E-60 S, der als Stereo-Lautsprecher konzipiert ist und somit für eine Vielzahl spezieller Verwendungsmöglichkeiten die richtige Option darstellt. Auf der ISE hat Dali zudem auch einen neuen Einbau-Subwoofer mit Verstärker vorgestellt. Nähere Informationen hierzu wird es voraussichtlich schon bald geben. Wer jetzt bereits klassische aktive Dali-Subwoofer zu den Phantom-Lautsprecher kombinieren möchte, findet auf der Dali-Website hier die komplette Übersicht der angebotenen Modelle.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Dali

Redaktion: Philipp Kind

Tags: Dali