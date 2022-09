XXL-SPECIAL: Audio-Technica auf der IFA 2022 - Kopfhörer, Plattenspieler und Mikrofone

Bei Audio-Technica in der Halle 1.2 standen zahlreiche Neuheiten und interessante Produkte. Wir steigen bei den Kopfhörern, genauer gesagt bei den TWS-Modellen ein. Hier werden der ATH-CKS50TW oder der ATH-SQ1TW, beide im eleganten Case untergebracht.

Kopfhörer und Gaming-Headsets

ATH-CKS50TW

ATH-SQ1TW

Die beiden Modelle unterscheiden sich durch die verwendeten Treiber. Die sind beim ATH-CKS50TW größer (9 mm) für eine besonders gute Basswiedergabe. Preislich liegt der ATH-SQ1TW bei 89 EUR und der ATH-CKS50TW bei 169 EUR.

Den ATH-SQ1TW gibt es in vielen Farben

Den ATH-SQ1TW gibt es in zahlreichen Farben (Licorice, Blueberry, Caramel, Popsicle, Cupcake, Popcorn) und er schafft ordentliche 6,5 Stunden mit einer Ladung. Weitere 13 Stunden, also 2 x volle Ladungen, befinden sich im Case. Zudem gibt es eine Schnelllade-Funktion. Die TWS sind nach IPX4 spritzwassergeschützt, weisen 5,8 mm Treiber auf und sind über Touch-Flächen bedienbar.

Anzeige



Sehr lange Akkulaufzeiten sprechen für den ATH-CKS50TW

Was gibt es zu den ATH-CKS50TW noch zu sagen? Satte 20 Stunden (!) Akkulaufzeit mit einer Ladung sind absolut genial. Die schon erwähnten 9 mm Solid Bass-HD TWS Treiber sind für besonders kräftige Bässe zuständig. Die TWS sind kompatibel zu Sony 360 Reality Audio mit einem IPX4 Zertifikat versehen. Qualcomm cVc Generation 8.0 steht für eine optimierte Mikrofonleistung und somot für klare Verständlichkeit bei Telefonaten. Google Fast Pair ist ebenfalls mit an Bord. Für die Steuerung vorhanden ist die Audio Technica Connect App. Laut Website gibt es auch einen Noise Cancelling-Modus, der durch Hardkey-Tastendruck oder via App aktiviert werden kann.

Preisgünstiger, schicker Bluetooth On-Ear-Kopfhörer: Der ATH-S220BT

Wahlweise in weißer oder schwarzer Variante

Ohrmuscheln außen mit Audio Technica-Logo

Zudem zeigt Audio-Technica eine Seltenheit heutzutage:Einen On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer, in zeitloser Optik und kompakt gehalten, natürlich Platz sparend zusammenklappbar. Der ATH-S220BT kommt auf schmale 69 EUR und soll durch einen dynamischen, klaren Klang überzeugen. Die Verarbeitung wirkt fürs Geld überzeugend, auch die Haptik ist prima. Die lange Akkulaufzeit (mehr als 60 Stunden) ist ebenfalls hervorzuheben. Nur 180 Gramm wiegt der On-Ear-Kopfhörer, bedingt durchs geringe Gewicht stört er auch beim langen Tragen nicht. Kompatibel ist der Kopfhörer mit den Sprachassistenten Apple Siri und Google Assistant.

Anzeige

ATH-GDL3

Es folgen zwei Gaming-Headsets, eines in geschlossener und eines in offener Bauweise. Der ATH-GDL3 kommt auf 139 EUR und bietet dank der offenen Bauweise einen luftigen Klang mit sauberer Tiefenstaffelung.

Offene Bauweise

Mit 220 Gramm ist das Gaming-Headset besonders leicht. Für die einfache Bedienung des Headsets sind Funktionen wie ein abnehmbares Mikrofon, ein integrierten Lautstärkeregler und ein Stummschalter vorhanden. Die 45-mm-Treiber des komfortablen Headsets stehen für einen souveränen Klang.

Anzeige

Bequeme Ohrpolster

Hier nochmal im Detail

Das Gaming-Headset wird mit zwei abnehmbaren Kabeln geliefert: ein 3,0 m langes Kabel mit 3,5 mm Mikrofon- und Kopfhörerstecker für den Anschluss an den Computer und ein 1,2 m langes Kabel mit einem 3,5 mm TRRS-Stecker zum Anschluss an PS5, Xbox Series X und andere Spielekonsolen.

ATH-GL3 - geschlossenes Gaming-Headset für 119 EUR

Die geschlossene Variante kommt mit einem abnehmbaren Bügelmikrofon, einem integrierten Lautstärkeregler und einem Stummschalter zum Kunden. Kompatibel mit PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Laptops, PCs und anderen Geräten ist das ATH-GL3 ein preislich faires, sauber verarbeitetes Gaming-Headset mit solide klanglichen Eigenschaften.

Ohrmuscheln außen

Das Over-Ear-Gaming-Headset soll laut Audio-Technica eine hervorragende Geräuschisolierung bieten. Die 45-mm-Treiber stehen für einen vollen, kräftigen und exakten Klang. Mit einem flexiblen, abnehmbaren High-Fidelity-Gaming-Mikrofon und einem Gewicht von weniger als 230 Gramm bietet das leichte Headset eine akkurate Kommunikation und erlaubt es Gamern, stundenlang bequem zu streamen.

Das kabelgebundene Gaming-Headset wird mit zwei abnehmbaren Kabeln geliefert: ein 3,0 m langes Kabel mit 3,5 mm Mikrofon- und Kopfhörerstecker für den Anschluss an den Computer und ein 1,2 m langes Kabel mit einem 3,5 mm TRRS-Stecker zum Anschluss an PS5, Xbox Series X und andere Spielekonsolen. Ohrpolster und Kopfbügel können abgenommen und ausgetauscht werden.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2 3

Tags: Audio-Technica