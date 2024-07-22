XXL-PREVIEW: Hisense E7NQ PRO - Üppig ausgestatter, bildstarker QLED-TV zum Schnäppchenpreis?

Hisense hat uns aus dem Portfolio der erst kürzlich präsentierten neuen QLED-Fernseher ein 55"-Modell des E7NQ PRO zur Verfügung gestellt. Der flexibel und umfangreich ausgestattete TV ist in dieser Größe für 999 Euro (UVP) erhältlich, kann aber bereits zu günstigeren Kursen am Markt ergattert werden. Der 55-Zöller ist die kleinste verfügbare Größe, auch in 65 Zoll, 75 Zoll, 85 Zoll und sogar als 100 Zoll Bildriese gibt es den TV mit Full Array Local Dimming, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, 144Hz VRR und weiteren in der Praxis relevanten Ausstattungsmerkmalen. Auch der Filmmaker Mode fehlt nicht.

Gamer nimmt man hier besonders in den Fokus. Dank HDMI 2.1-Schnittstellen werden auch ALLM und VRR unterstützt, auch Freesync Premium ist an Bord. Sogar ein FullHD-Modus mit 240Hz Bildwiederholrate steht zur Wahl. Im Spielmodus verspricht der Hersteller zudem eine maximale Latenz von 14ms und mit der Hisense Game Bar sollen passionierte Spieler alle wichtigen Features stets im Überblick behalten. Mit dem VIDAA (U7.6) Betriebssystem ist eine intuitive und reaktionsschnelle Bedienung abzusehen und auch Sprachsteuerung (VIDAA Voice oder Alexa) ist möglich. Eine neu gestaltete Launcher-Ansicht, Vorschau-Empfehlungen, Direktzugriff auf viele Streamingdienste und auch die HD+ TV App mit 6 Monate gratis Testzeitraum stehen zusätzlich auf der Haben-Seite.

Hisense Game Bar

Eine authentische Farbdarstellung sei dank Quantum Dot Colour und Hi View Engine auf Quad Core Prozessor-Basis möglich. Der integrierte adaptive Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit anhand der Umgebung an. Neben Dolby Vision IQ wird auch Dolby Atmos (und Dolby Digital Plus sowie DTS:X) unterstützt. Für authentischen Klang soll das verbaute 2.1-Audiosystem mit 40 Watt Leistung und separatem Subwoofer sorgen. Selbst eine WiSA-Zertifizierung bringt das Modell mit.

Auf dem Papier ist der Hisense 55E7NQ PRO wirklich bestens ausgestattet und bietet ein geradezu herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Kann der günstige QLED-TV mit FALD-Hintergrundbeleuchtung auch in der Praxis überzeugen, entpuppt er sich als Premium-Paket zum Schnäppchenpreis.

Anzeige



Verarbeitung

Hisense 55E7NQ PRO - Standfuß und Akzentleiste

Detailansicht Akzentleiste unterhalb des Bildschirms

Rahmen oberer Bereich rechts

Rahmen seitlich - geschliffener Alu-Look kommt ganz gut heraus

Oberer Bereich seitliche Ansicht

Anzeige



Rückseite gesamt

Hier verbirgt sich ein Subwoofer

Detailansicht Rückseite Standfuß und Stromversorgung

Eckbereich links hinten

Anzeige



rechte Ecke, Rahmenbefestigung und Metalloberfläche

Der Hisense 55E7NQ PRO ist eher einfach, aber ordentlich verarbeitet. Beim Material setzt man weitgehend auf Kunststoff, lediglich ein Teil der Rückseite ist auch aus Metall gefertigt. Im unteren Bereich wurde hier vom Hersteller ein Subwoofer integriert, der später bei der Klangwertung sicher noch interessant wird.

Die Haptik des Kunststoffs ist insgesamt nicht extrem hochwertig, aber in Ordnung und für die Preisklasse absolut angemessen. Auch die Akzentleiste mit ansprechendem Muster vorne ist aus dem Material gefertigt. Mittig gibt es noch ein Hisense-Logo, dieses ist aber sehr dezent integriert und, je nach Lichteinfall, kaum sichtbar.

Die zwei Standfüße links und rechts aus Kunststoff finden passgenau im TV Platz und jeweils mit zwei Schrauben fixiert. Insgesamt kann man, gemessen am Preis, keinesfalls meckern. Material und Verarbeitung entsprechen der Preiskategorie und sind grundsolide. Das gilt auch für die Integration der Anschlüsse, eine Kabelführung gibt es erwartungsgemäß nicht. Das Spaltmaß zwischen Rahmen und Panel-Oberfläche könnte etwas geringer und gleichmäßiger sein, das fällt allerdings auch nur demjenigen auf, der den Hisense TV genauer unter die Lupe nimmt.

Fernbedienung

Anzeige



Fernbedienung des Hisense 55E7NQ PRO

Zahlreiche Direktzugriffstasten

Design-Element an der Rückseite

Die Fernbedienung des Hisense E7NQ PRO besteht ebenfalls aus Kunststoff und ist eher konventioneller Natur. Gegenüber kompakten "Smart Remotes" ist sie eher ausladend und bietet eine ganze Reihe von Direktzugriffstasten. Auch die Nummerntasten nehmen im unteren Bereich natürlich einiges an Platz ein, erleichtern dafür aber die Passworteingabe z.B. bei der WLAN-Verbindung erheblich. Das Layout ist grundsätzlich typisch mit mittiger Positionierung des Navigationskreuzes mit mittiger OK- sowie umliegenden Options-Tasten. Auffallend sind die zahlreichen Direktzugriffstasten für Streaming-Dienste ganz oben. Die Taste "Apps" führt direkt in eine Store-Umgebung, in der man zusätzliche Applikationen herunterladen kann. In der Remote sitzt das für die Sprachsteuerung notwendige Mikrofon.

Direkter Zugriff ist möglich auf:

Disney+

prime video

YouTube

Joyn

DAZN

Rakuten TV

Netflix

Wow

Zattoo

Vidaa Channels

Anschlüsse

Anschlüsse seitlich

weitere Schnittstellen auf der Rückseite

Der Hisense 55E7NQPRO ist praxisgerecht mit vier HDMI-Anschlüssen ausgestattet. Zwei davon sind noch konventionelle HDMI 2.0-Anschlüsse, hier kann man also Signale mit einer Auflösung von 4K und maximaler Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde zuspielen. Die anderen beiden Eingänge sind HDMI 2.1-Slots (einer davon inklusive eARC), die auch 8K-Signale mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144Hz verarbeiten können. Zwei USB-Schnittstellen stehen zur Verfügung, eine als USB 2.0 und eine als USB 3.0 ausgeführt. Die schnelle Schnittstelle eignet sich für USB-Recording/PVR-Aufnahmen. Außerdem gibt es Eingänge für TV-Empfangssignale. Der Single-Tuner nimmt DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T/T2 entgegen. Dazu ist ein kombinierter AV-Eingang integriert und ein Kopfhöreranschluss (3,5mm) ist vorhanden. Auf der Rückseite ist neben dem USB 2.0-Slot noch ein optischer Digitalausgang und eine Ethernet-Schnittstelle vorhanden.

Auf Seite 2 sehen wir uns den Einrichtungsassistenten und das Menü des Hisense TVs näher an!

Anzeige

