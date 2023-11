VIDEO: Teufel Motiv Home - Flexibler Wireless-Speaker mit hoher Leistungsfähigkeit

Motiv Home ist der neue Wireless-Lautsprecher von Teufel, der scheinbar alles mitbringt, was das Streaming-Herz begehrt. Drin steckt neben Chromecast und AirPlay 2 auch Spotify Connect und Tidal Connect. Außerdem TuneIn Internetradio und Bluetooth fehlt ebenfalls nicht. Zur Steuerung gibt es die neue Teufel Home App, mit der sich der Teufel-Speaker auch schnell und unkompliziert mit dem eigenen WLAN verbinden lässt. Für eine Teufel-typisch satte Klangperformance steckt eine 5-Kanal-Class-D-Endstufe im Gerät. Vier Vollbereichstreiber, ein mit 5 Zoll groß dimensionierter Subwoofer plus zwei Passivradiatoren setzen die hohe Leistung in Luftbewegung um. Mit 70 Watt RMS fällt diese, insbesondere für batteriebetriebene Modelle, äußerst leistungsstark aus. Dynamore Ultra sorgt zudem für eine besonders weitläufige Bühne und ausgeprägte Räumlichkeit. Im Video sehen wir uns den Neuzugang im Teufel-Portfolio genau an.

Special: Philipp Kind

Datum: 22.11.2023

Tags: Teufel