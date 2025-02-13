VIDEO-SPECIAL: Technics EAH-AZ100 - TWS-Flaggschiff mit neuer Treibertechnologie, Atmos und ANC

Im Video-Review sehen wir uns die neuen True Wireless-In-Ear-Topmodelle EAH-AZ100 von Technics genauer an und klären, welche akustischen Vorteile die neue Magnetic Fluid Driver-Technologie bietet. Mit Dolby Atmos Spatial Audio und Dolby Head Tracking sind auch innovative Features für eine besonders räumliche und immersive Kulisse an Bord. Außerdem erläutern wir ausführlich die Ausstattung und zahlreichen Funktionen des TWS-Kopfhörers, der mit der umfangreichen Technics Audio Connect App oder per Touch-Bedienung komfortabel gesteuert werden kann. Tragekomfort, Freisprecheinrichtung, Akkulaufzeit und Verarbeitungsqualität stehen selbstverständlich auch auf dem Prüfstand.