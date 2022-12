VIDEO-SPECIAL: Fehlen nur noch Lautsprecher - Der Marantz Model 40n als vollwertiges Stereo-Setup mit HEOS, HDMI und Phonostufe

Nur noch Lautsprecher anschließen und schon hat man ein vollwertiges, exklusives Stereo-Setup. Der Marantz Model 40n Streaming-Vollverstärker bringt umfangreiche Netzwerk-Funktionen dank HEOS, einen hochwertigen technischen Aufbau und eine üppig bestückte Anschlusssektion mit. HDMI ist integriert und selbst Vinyl-Enthusiasten kommen dank der integrierten Marantz Musical Phono-EQ-Stufe auf ihre Kosten. Er hat somit als Einzelkomponente fast alles im Gepäck, was das Herz des anspruchsvollen Stereoliebhabers begehrt. Optisch ist er ebenfalls sehr elegant und in schwarzer oder silbergoldener Ausführung im "Modern Musical Luxury"-Design erhältlich. Im Video nehmen wir den vielseitigen Vollverstärker genau unter die Lupe. Den ausführlichen Testbericht in Textform findet man hier: Klick!

Special: Philipp Kind

Datum: 24.12.2022

Tags: Denon