VIDEO-REVIEW: Technics -SL-40CBT - Klassische Technics Plattenspieler-DNA trifft moderne Flexibilität

Der neue SL-40CBT vereint klassische Technics-Tugenden mit zeitgemäßer Flexibilität. In unserem Video-Test zeigen wir, wie souverän sich der kompakte Bluetooth-Plattenspieler mit Direktantrieb, integrierter MM-Phonostufe und präzise gefertigtem Tonarm präsentiert.

Für 799 Euro bietet der SL-40CBT eine hochwertige Verarbeitung, eine exakt arbeitende Drehzahlregelung und eine äußerst ruhige Wiedergabe. Wir beleuchten Aufbau, Bedienung, Klangqualität und die Bluetooth-Performance – inklusive Hörtest an den Technics CX700 Aktivlautsprechern. Ob ambitionierter Einsteiger oder erfahrener HiFi-Hörer: Der SL-40CBT demonstriert eindrucksvoll, wie Technics sein legendäres Erbe konsequent in die Moderne überträgt.

Video: Philipp Kind

Datum: 02.12.2025