TEST: Teufel MYND - Nachhaltiger Bluetooth-Lautsprecher mit bestechendem Klang

Ganz neu bei Teufel im Programm ist der nachhaltige Bluetooth-Lautsprecher MYND. Der Kaufpreis liegt bei 249,99 EUR, und an Farben stehen Warm Black, Warm White, Light Mint und Wild Berry zur Verfügung.

Farbauswahl

Das Gehäuse des im charakteristischen Design gehaltenen Geräts besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff, zudem setzen die Berliner Sound-Experten im Inneren auf einen modularen Aufbau. Dazu passt, dass man den eingebauten Akku auch austauschen kann. Teufel geht aber noch einen Schritt weiter und macht sämtliche Schaltpläne und Spezifikationen öffentlich zugänglich. Der kompakte aktive Lautsprecher kann daher sogar noch nachträglich von Usern um Funktionen erweitert und, wenn doch in seltenen Fällen Probleme auftauchen, ohne Schwierigkeiten repariert werden. Der MYND präsentiert sich recht robust, der Kunststoff wirkt eher einfach, nicht edel.

Spezielle Struktur des Gitters vor den Treibern

Detailverarbeitung, Teil 1

Detail-Finish, Tell 2

Teufel-Fähnchen

Anzeige

Die Passungen sind alle exakt, die Verschraubung wirkt solide. Ein kleines Fähnchen verrät an einer Seite das Konzept hinter dem MYND: "Robust. Repair. Recycle" steht darauf zu lesen.

Unterseite

Rückseite mit großem "MYND"-Logo

Mitgelieferter Tragegurt

Hier wird der Tragegurt durchgeführt

Der MYND ist als 2.1 System mit Waveguides für einen laut Teufel "breiten, natürlichen Stereo-Sound" konzipiert. Teufel verwendet einen langhubig ausgelegten Tief-/Mitteltöner und eine Passivmembran für die Unterstützung des Bassbereichs. Im Inneren arbeiten DSP-gestützte Class D-Verstärker mit hoher Effizienz. Auch bei deutlich gehobenem Pegel, so verspricht der Hersteller, soll der Klang nahezu verzerrungsfrei sein. Der schon angesprochene, austauschbare Akku hält sehr gute 40 Stunden durch (bei mittlerer Hörlautstärke). Aufgeladen wird mittels USB-C (im Sinne der Umweltfreundlichkeit kein Ladekabel und kein Ladegerät im Lieferumfang, hier kann man bestehendes Zubehör verwenden) und mit 20V/3A-Anlieferung, das vollständige Aufladen dauert rund 80 Minuten, was absolut in Ordnung geht. Zudem gibt es eine USB-C-Powerbank-Funktion und kann so ein Smartphone bequem laden.

Anzeige



Seitliche Ansicht

Ansich der anderen Seite mit USB-C-Slot und 3,5 mm Miniklinken-Buchse

Damit auch widrige Bedingungen dem MYND nichts anhaben können, ist er nach IP67 zertifiziert (gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen). Zusätzlich vorhanden ist eine "Party Link"-Funktion, mit der sich mehrere MYND in Reihe schalten lassen. Steuerbar ist der MYND mittels der Teufel Go-App, die beispielsweise Klanganpassungen, die Aktivierung des eben erwähnten Party Link-Modus sowie einen Battery-Care-Modus bietet. Die Bluetooth-Version 5.3 ist integriert, ebenso Google Fast Pair. Die Verwendungsmöglichkeiten gehen aber noch weiter, am Notebook/PC fungiert der MYND als externe Soundkarte, und auch ein klassischer 3,5 mm Miniklinken-Audioanschluss fehlt nicht.

Bedienelemente oben

Oben auf dem Device befinden sich elementare Bedienelemente, die Tasten sind gummiert und lassen sich angenehm verwenden.

Anzeige

