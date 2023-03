TEST: Sharp Tokyo DR-P420 - Portables Digitalradio mit DAB+/FM-Tuner und Bluetooth Unterstützung

Von der Sharp Consumer Electronics Deutschland GmbH ist unser neuestes Testsample. Beim Sharp Tokyo DR-P420 handelt es sich um ein digitales und portables Radio. Das Digitalradio ist für schlanke 32,99 EUR bei Amazon erhältlich. Neben unserer schwarzen Testvariante, gibt es das Digitalradio noch in den Ausführungen Blau, Pink oder Weiß. Zusätzlich zum klassischen FM- sowie DAB/DAB+ Tuner unterstützt das kompakte Radio ebenfalls kabelloses Musikstreaming vom Smartdevice dank der Bluetooth 5.0 Konnektivität. Für die Wiedergabe von FM/DAB stehen jeweils 20 Senderspeicher zur Verfügung. Dynamic Range Control ist für an Bord, werden aber nicht von allen Sendern übertragen. Mit DRC wird die Differenz zwischen den lautesten und leisesten Geräuschen gesteuert. Das Radio verfügt über ingesamt drei Komprimierungsstufen. Um den Namen Portable gerecht zu werden, kann das digitale Sharp Radio mit vier Batterien vom Typ AAA 1,5 V betrieben werden. Dadurch soll eine netzungebundene Wiedergabezeit von bis zu 16 Stunden garantiert ewrden. Kleiner Hinweis, die Batterien befinden sich nicht im Lieferumfang. Ebenso lässt sich das kompakte Radio am normalen Stromkreis betrieben. Ein USB-Kabel befindet sich im Lieferumfang, ein Netzadapter fehlt allerdings und muss käuflich erworben werden. Die Audioleistung gibt der Hersteller mit 2 Watt an. Kling zunächst nicht sonderlich viel, das Gerät ist aber äußerst kompakt. Dazu aber gerne später mehr in unserer Klangwertung.

Gute Verarbeitung für den günstigen Kaufpreis

Das Gehäuse des digitalen Radio ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt und ist, für den günstigen Kaufpreis, sehr sauber verarbeitet. Die Frontansicht des Radio zeigt sich aufgeräumt und klar gegliedert. Im linken Teil ist der Lautsprecher untergebracht. Das Kunststoffgehäuse ist in diesem Bereich perforiert, so dass die Schallwellen ungehindert nach außen dringen können, der Treiber aber geschützt ist. Im rechten Teil der Frontansicht befinden sich die zahlreichen Bedienelemente sowie ein mehrzeiliges und einfarbiges Punktmatrixdisplay.

Damit portable Radios oder Bluetoothlautsprecher im Schwimmbad oder auch bei einem leichten Regenschauer sich nicht gleich in die ewigen Jagdgründe verabschieden, besitzen diese in der Regel, einen effektiven Schutz vor Umwelteinflüssen. Nach unserem Wissensstand verfügt das Sharp Radio aber hier nicht über entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, so dass man in eher widrigen Umgebungen auf die Komponente achten sollte.

Der Speaker wird von schwarzem Kunststoff geschützt

Punktmatrixdisplay in der Detailansicht

Wie bereits erwähnt sitzt im rechten Teil der Front ein Display. Das zweizeilige Punktmatrixdisplay informiert via Laufschrift über den gewählten Eingang, den Interpreten sowie Titel und bietet weitere Zusatzinformationen. Das Display ist gut ablesbar und zudem dimmbar.

Eine Etage tiefer sind die Bedienelemente des Sharp Tokyo untergebracht. So finden wir hier einen Taster für das Ein- und Ausschalten des Radios. Während der Wiedergabe können mittels dieses Tastedndie unterschiedlichen Eingänge ausgewählt werden. Darauf folgt ein Taster für das starten bzw. pausieren der Wiedergabe. Auch dieser Button hat eine Doppelfunktion: Während der DAB/FM-Wiedergabe kann durch betätigen dieses Tasters der Sender abgespeichert werden. Insgesamt stehen hier 20 Speicherplatz für FM-Sender sowie 20 Speicherplätze für DAB/DAB+ Sender zur Verfügung. Nachfolgend sind zwei Taster für einen Suchlauf nach Sendern, ein Skippen bei der Wiedergabe oder für die Senderauswahl untergebracht.

Mittels der Info-Taste gibt das Digitalradio weitere Auskünfte, wie z.B. die Senderfrequenz, die Wiedergabequalität, die Uhrzeit sowie Datum und ob das Radio mittels USB-Kabel oder Batterien betrieben wird. Die Tasten 1 bis 3 sind für die eigenen Favoriten reserviert, für das abspeichern der Lieblingssender.

Rechts neben den Bedienelementen befinden sich ein multifunktionaler Dreh-/Drückregler. Damit kann die Lautstärke erhöht bzw. verringert werden und wird dieser bei der Eingangswahl z.B. gedrückt, wird der ausgewählte Eingang oder Sender gewählt. Der Drehregler hat erstaunlicherweise, in Anbetracht der Preisklasse, eine sehr gute Rasterung und lässt sich dadurch sehr gut dosieren.

Bedienelemente im Detail

Die Rückseite des portablen Radios

Wenden wir uns nun der Rückseite des Sharp Tokyo DR-P420 zu. Die Rückseite präsentiert sich im gleichen Farbton wie die Front und die Seitenwangen in Schwarz matt. Im oberen Teil befindet sich eine Teleskopantenne, diese sollte während der DAB/FM- Wiedergabe immer vollständig ausgezogen sein, um den bestmöglichen Klang zu gewährleisten. Wird die Antenne nicht benutzt, kann diese auf der Rückseite fixiert werden.

Integrierte Teleskopantenne

Anschlusssektion auf der Rückseite

Auf der Rückseite des Sharp Tokyo befindet sich weiterhin eine Micro-USB Buchse, um das Radio am Stromnetz zu betreiben. Ein passendes Kabel befindet sich im Lieferumfang. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich das Batteriefach, welches ingesamt vier Batterien vom Typ AAA 1,5 V, aufnimmt. Im Batteriebetrieb sind Wiedergabezeiten von bis zu 16 Stunden möglich. Weiterhin befindet sich auf der Rückseite eine 3,5 mm Stereoklinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers.

Batteriefach geöffnet

