TEST-Refresh: Teufel Ultima 40 Mk4 - der absolute Preis-/Leistungschampion bei den Standlautsprechern

Klassisches HiFi ist nach wie vor "in". Und immer mehr Menschen möchten wieder "richtig" hören, also kraftvoll-dynamischen Klang am besten aus zwei Standlautsprechern in Verbindung mit einem entsprechend geeigneten Verstärker genießen. Wer nun denkt, man müsste große Summen investieren, um hier "mitreden" zu können, der hat sich getäuscht: Denn zum Paarpreis von aktuell (Stand August 2025) 449,99 EUR offerieren die Teufel Ultima 40Mk4 bereits einen enorm aussagekräftigen und fundierten Klang. Außer in der klassischen schwarzen Variante gibt es die Ultima 40Mk4 auch in weißer Version.

Hier die weiße Ausführung

Dank einer Höhe von 106,9 cm, einer Breite von 25 cm und einer Tiefe von 35,2 cm machen die beiden Berliner Klangspezialisten ordentlich etwas her, ohne zu ausladend und unförmig daherzukommen - also genau richtig fürs auch fürs etwas größere Wohnzimmer.

Wir hatten die Ultima 40 Mk4 auch schon im großen Test

Ultima-Stoffsegel an der hochwertig auftretenden Lautsprecherabdeckung

Teufel denkt bei der Produktion der klangstarken Box auch an die Umwelt. Daher werden die Gehäuse der Teufel Ultima 40Mk4 aus FSC-zertifiziertem Holz hergestellt. Und dieses wird sehr attraktiv in Form gebracht, die Teufel Ultima 40Mk4 erweist sich als wirklich hübscher Lautsprecher mit sanft gerundeten Formen - typisch seit jeher für die Ultima 40 - und einem elegant integrierten Sockel. Eine sauber verarbeitete mitgelieferte Stoffabdeckung schützt bei Bedarf die Chassis. Nettes Detail ist das Stoffsegel mit "Ultima"-Schriftzug an der Seite. Auch der Blick auf die Rückseite lässt ausschließlich Zufriedenheit zurück: Hier finden sich hochwerig ausgeführte Bi-Wiring/Bi-Amping-Terminals mit transparenter Acrylummantelung.

Hochtöner

Mitteltöner

Doppelbass-Bestückung für eine satte, präzise Darstellung tiefer Frequenzen

Bestückt ist der Teufel Ultima 40Mk4 Standlautsprecher mit einem 25 mm-Hochtöner inklusive Waveguide. Optisch fällt sofort die silberne Gitterkonstruktion vor der Membran auf. Für die Mitten zuständig ist ein 165 mm messendes Chassis mit kupferfarbener Kevlar-Membran und Phaseplug. Die beiden Tieftöner messen ebenfalls 165 mm und besitzen Membranen aus Glasfaser. Maximal 108 dB Schalldruck können erzielt werden, das ist beachtlich.

Klanglich beeindruckt der Lautsprecher mit einem erwachsenen, dynamischen sowie kultivierten Klang. Hier haben wir keinen "Billiglautsprecher" mit monotonem, oberflächlichen Klang vor uns, sondern ein echtes "HiFi-Schnäppchen" mit einer Soundqualität, die sich hinter deutlich teureren Konkurrenten nicht versteclen muss. Ein exakter, kräftiger Bass, gut gestaffelte, glaubwürdige Mitten und klare, räumlich sauber ausgerichtete Höhen - da fehlt kaum etwas. Mit der homogenen Auslegung eignet sich der Teufel Ultima 40Mk4 Lautsprecher nahezu für alle Musikrichtungen, bei keinem Musikstil gibt es festzustellende Ausreißer nach unten. Demnach präsentieren sich die Berliner Boxen als echte akustische Universalisten.

Teufel Ultima 40Mk4 mit Abdeckungen

Wir können die Teufel Ultima 40Mk4 ein weiteres Mal nur wärmstens empfehlen. Richtig guter Sound, ein tadelloser Wirkungsgrad und eine sehr attraktive, moderne Optik zu einem unschlagbaren Kaufpreis - da kann das "Abenteuer HiFi" sofort beginnen.

Test-Refresh: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Teufel

Datum: 16. August 2025