SPECIAL: Zwei neue Gaming-Headsets und ein überarbeiteter TWS-In-Ear-Kopfhörer von Teufel

Drei Kopfhörer-Neuheiten gibt es von Lautsprecher Teufel - genauer gesagt zwei Gaming-Headsets und ein TWS-In-Ear. Interessanteste Neuheit ist zweifellos das Gaming-Headset Zola für rund 130 EUR. Es gibt Zola in zwei Grundfarben - eine graue und eine schwarze Variante (beide oben im Bild).

Es kann auch farblich sehr bunt zugehen

In den Grundvarianten sind die "Anbauteile" dezent gehalten

Darüber hinaus bieten die Berliner hier umfangreiche Customizing-Optionen an. In der Grundkonfiguration sind die Modelle mit zur Gehäusefarbe passenden Earpads, Ohrmuschel-Außenschalen (diese sind transparent) und auch mit passendem Schaumstoff am Mikrofon bestückt. Zusätzlich erhältlich sein werden dann vielfältige, auch ausgefallene Farbkombinationen.

Grundmodell in Schwarz

Grundmodell in Grau

So hat man insgesamt 200 Variantionsmöglichkeiten, um sein individuelles Gaming-Headset zu bestellen. In den "Colour-Kits" ist zum einen der farblich zum Set passende Schutz aus Schaumstoff fürs Mikrofon enthalten, zwei Earpads und zwei "Überzieher" für die Außenschalen der Ohrmuscheln. Das Ganze wirkt hochwertig verarbeitet, die Strukturen der Stoffe für die Earpads und auch für die Polsterung des Kopfbügels wirken hochwertig. Zudem sitzt das Gaming-Headset sehr bequem - das Gewicht passt ebenfalls, das Headset erscheint weder zu schwer noch zu leicht.

Frische Farben sorgen für ein unverwechselbares Äußeres

Detail Ohrmuschel außen

Detail Bügel/Gabel

DZS Headphones X 2.0 USB-Dongle

Das Zola Gaming-Headset kommt mit Software für Windows 11 und Windows 11. Für Surround-Feeling ist überdies DTS Headphones X 2.0 integriert, plus passendem USB-Dongle (im Lieferumfang enthalten). Ansonsten kann man alles auch über die Software steuern, inklusive weiterer Einstellmöglichkeiten wie EQ oder "Magic Voice". Vorhanden beim Zola ist auch eine Inline Remote Control (Mute/Lautstärke).

