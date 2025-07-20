SPECIAL: Sharp präsentiert neue DAB-Radios mit Bluetooth, Farbdisplay und integriertem Akku

Sharp präsentiert mit DR-P530 und DR-P540 zwei neue Radiogeräte der „Osaka“ Familie, die mit Technologien wie BestTune und SlideShow ausgestattet sind.

Mit BestTune kann man FM-, DAB- und DAB+ Signale empfangen, alle Stationen werden in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst. Zusätzlich werden auch jeweils das beste Signal ausgewählt und doppelte Einträge entfernt. Der integrierte Senderspeicher hat Platz für 120 Stationen, jeweils 40 BestTune-, 40 DAB- und 40 FM-Sender.

Sharp DR-P530

Seitlich schräge Ansicht

Mit 2,4-Zoll Farbdisplay

Rückseite

Beide Modelle verfügen über einen integrierten Li-Ionen-Akku und werden über USB-C geladen. Der DR-P530 läuft 15 Stunden und das DR-P540 ermöglicht eine Betriebszeit von 12 Stunden. Das größere Modell ist mit 6-W-Stereolautsprechern und der DR-P530 mit einem 3-W-Monotreiber ausgestattet.

Alle Infos werden auf dem 2,4-Zoll-Farbdisplay der Osaka Radios angezeigt. Mit der SlideShow-Technologie werden Zusatzinformationen von DAB+ Stationen empfangen und Albencover, Wetterinfos und Nachrichten angezeigt. Auch Bluetooth 5.3 und ein 3,5mm Kopfhöreranschluss sind integriert.

Sharp DR-P540

Elegantes Erscheinungsbild

Rückseite

Praktische Bedienelemente obenauf

Preis und Verfügbarkeit

Das Sharp Osaka DR-P530 Radio ist ab sofort für 85 Euro UVP erhältlich.

Das Sharp Osaka DR-P540 Radio ist ab sofort für 99 Eur UVP erhältlich.

Sharp DR-P540 in Lifestyle-Umgebung

Special: Philipp Kind

Fotos: Sharp

Datum: 20.07.2025

