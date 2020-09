SPECIAL: Portabler Neuzugang der Harman Kardon Citation-Familie

Der Harman Kardon Citation 200 bereichert das Portfolio der kabellosen WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher der Citation Serie. Anspruchsvolles Design, moderne Technologie und erstaunlich authentischer Sound stehen bei den edel wirkenden Komponenten im Fokus. Der Citation 200 soll leistungsstark, intelligent und mobil sein und eignet sich sowohl für den Betrieb im Haus als auch Outdoor.

Der Harman Kardon Citation 200 ist mit einem 1" großen Hochtöner, einem 5" Mitteltöner und zwei Passivradiatoren ausgestattet, um die Bässe noch etwas tiefer und voluminöser realisieren zu können. Als mobiler Lautsprecher bringt er einen Akku mit, der 8 Stunden Wiedergabezeit ermöglichen soll. Eine schlanke unnd kompakte Ladeschale sorgt für die Aufladung des Stromspeichers, er kann aber auch einfach via USB-C aufgeladen werden.

Harman Kardon betitelt den Look der Citation Serie selbst als "skandinavisches Design" und der Citation 200 gliedert sich mit seinem eleganten Stoffüberzug und dem schicken Tragegurt hier nahtlos ein. Der Kvadrat-Akustikstoff kommt auch hier zum Einsatz und ist für eine einfache Reinigung speziell beschichtet. Funktionalität beweist er mit der IPX4-Zertifizierung, er ist also spritzwassergeschützt.

Mit dem Google Assistant lassen sich Musik, Podcasts oder Nachrichten über den Harman Kardon Citation 200 per Sprachbefehl wiedergeben. Neben Chromecast ist auch AirPlay an Bord, auf über 300 Musik-Streaming-Dienste kann man laut Angaben des Herstellers zugreifen. In Verbindung mit weiteren Citation-Lautsprechern kann man ein Multiroom-System erstellen, eine simultane Wiedergabe des gleichen Titels auf allen Lautsprechern oder einzelne Playlisten für jeden Raum sind natürlich möglich.

Der Harman Kardon Citation 200 ist ab September für eine unverbindliche Preisempfehlung von 349 EUR in Deutschland und Österreich sowie für 339 CHF in der Schweiz verfügbar. Der Lautsprecher ist in den Farben Wintergrau und klassischem Schwarz erhältlich.

