SPECIAL: Polk Audio stellt neues Soundbar-Topmodell MagniFi Max AX SR mit Atmos und DTS:X vor

Polk Audio präsentiert mit der MagniFi Max AX SR seine neue Flaggschiff-Soundbar mit Dolby Atmos und DTS:X. Kompakt und dennoch leistungsstark soll es Filmen, TV-Sendungen, Musik und Games einen immersiven, mehrdimensionalen Dolby Atmos- und DTS:X-Sound verleihen. Für das lebendige Klangerlebnis zeichnet laut Hersteller ein Array mit elf Treibern mit dediziertem Center-Kanal, nach oben abstrahlenden Höhenlautsprechern und die patentierte Stereo Dimensional Array (SDA)-Technologie von Polk verantwortlich. Das Topmodell von Polk Audio bringt zusätzlich einen kabellosen Subwoofer sowei zwei kabellose Surround-Lautsprecher mit. Musikstreaming, benutzerdefinierte Klangmodi und eARC-TV-Konnektivität komplettieren die Ausstattung des Neuzugangs im Soundbar-Portfolio.

„Die MagniFi Max AX SR basiert auf 50 Jahren Expertise im Lautsprecherdesign und stellt die bisher beste Soundbar von Polk dar“, so Frank Sterns, Präsident von Polk Audio. „Mit den von Polk patentierten Technologien Stereo Dimensional Array (SDA) und Voice Adjust füllt die MagniFi Max AX SR jeden Raum mit außergewöhnlichem Klang, ohne ihn mit mehreren Lautsprechern auszustatten. Zusammen mit dem integrierten kabellosen Musik-Streaming entsteht der ultimative All-in-One-Entertainment-Hub.“

Soundbar einzeln

Anschlüsse auf der Rückseite

Die MagniFi Max AX SR ist, prinzipiell obligatorisch für ein Topmodell mit Dolby Atmos- und DTS:X-Support, mit nach oben abstrahlenden Lautsprechern (Upfiring-Speaker) versehen, um die Höheneffekte authentisch abbilden zu können. Dabei hilft die patentierte SDA-Technologie der vierten Generation und soll Übersprechen zwischen den Ohren eliminieren, um eine besonders breite und authentische Klangbühne zu realisieren, die sich über die Soundbar hinaus ausdehnen und den ganzen Raum ausfüllen soll. Polk verspricht, dass die Präzision bei der Lokalisation der Effekte sehr punktgenau und naturgetreu gegeben sein soll.

Subwoofer in Aktion

Einzelansicht

Untenrum unterstützt der Wireless Subwoofer mit 10" großem Chassis, die Surround-Lautsprecher sind im Lieferumfang enthalten. Die Polk SR2 Wireless-Surround-Speaker sind konventionelle Rears und strahlen direkt ab.

Insgesamt sind drei EQ-Modi integriert, namentlich Film, TV und Musik. Diese sollen die Basswiedergabe, die Klarheit und das Klangbild der MagniFi Max AX SR für jede Hörsituation mit nur einem Knopfdruck optimieren. Auch einen Nachtmodus gibt es, um die Nachbarn im Bedarfsfall zu schonen und mit der VoiceAdjust-Technologie soll es auch beim spektakulären Action-Kracher keine Verständigkeitsprobleme bei Dialogen und Unterhaltungen geben. Hinzu kommt beim neuen Polk-Flaggschiff die BassAdjust-Technologie, die eine Anpassung der Tieftonwiedergabe der Soundbar und des Subwoofers für eine sehr homogene Bassperformance vornimmt.

Platzierung eines Surround-Lautsprechers

Die Polk Audio MagniFi Max AX SR unterstützt WiFi-Streaming über Apple AirPlay 2, bringt Chromecast mit und kann mit Spotify Connect umgehen. Auch jeden "Works with Alexa"-fähigen Musikdienst kann sie wiedergeben und ist mit Bluetooth ausgestattet. Die Soundbars der MagniFi AX-Serie können auch für Multiroom-Anwendungen miteinander gekoppelt werden.

Die Einrichtung soll keinen Anwender vor Probleme stellen. Drei 4K-fähige HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang sind an Bord. An den Fernseher kann die Soundbar per HDMI eARC oder ARC angeschlossen werden, ein HDMI-Kabel befindet sich im Lieferumfang. Zusätzlich steht ein optischer Eingang zur Verfügung.

Bedienelemente

Display vorne

Mitgelieferte Fernbedienung

Gesteuert wird das Topmodell entweder direkt mit den stationären Bedienelementen am Gerät, mit der mitgelieferten Fernbedienung oder auch mit den meisten TV-Fernbedienungen. An der Soundbar ist praktischerweise in OLED-Display integriert, welches Einstellungsmöglichkeiten anzeigt und automatisch die LEDs dimmt, wenn es nicht benutzt wird. Die MagniFi Max AX SR ist zudem Roku TV-kompatibel für eine sehr einfache Konfiguration und Bedienung. Die Soundbar kann auf Sideboard oder Tisch vor dem TV platziert werden und natürlich ist auch eine Wandmontage möglich.

Die MagniFi Max AX SR (UVP: 899 EUR) ist ab Oktober 2022 direkt bei PolkAudio.com sowie bei autorisierten Polk-Fachhändlern erhältlich.

Special: Philipp Kind

Bilder: Polk Audio

Datum: 26.09.2022

Tags: Dolby Atmos