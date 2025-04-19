SPECIAL: Over-Ear-Kopfhörer Teufel Real Blue NC 3 - der ideale Alltagsbegleiter für alle Jahreszeiten

Nicht nur zu Ostern braucht man einen zuverlässigen, praktischen mobilen Begleiter für akustische Freuden an jedem nur denkbaren Ort und Platz. In unserem Testbericht konnte der Teufel Real Blue NC 3 richtig überzeugen. Direkt im Online-Shop der Berliner Sound-Experten gibt es den sauber verarbeiteten Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung zum absolut fairen Preis und wahlweise in den Farben Night Black, Steel Blue und Silver White. Alternativ kann man den klangstarken Kopfhörer in den verschiedenen Teufell Flagship-Stores auch selber ausprobieren - und sich dabei auch vom enormen Tragekomfort und dem hervorragenden Sitz auf dem Kopf überzeugen lassen.

In drei Farben erhältlich

Nichts wurde beim Teufel Real Blue NC 3 dem Zufall überlassen, und so begann die Umsetzung des Konzepts eines preislich fair kalkulierten, zugleich enorm leistungsstarken Over-Ear-Kopfhörers bereits mit den belastbaren, überraschend fein auflösenden 40 mm Linear-HD-Treibern. Diese stehen für einen kräftigen, doch nie überzogenen, sondern immer homogenen, sehr gut ausbalancierten Klang.

40 mm messende Linear-HD-Treiber arbeiten im Real Blue NC 3

Die Bluetooth-Version 5.3 inklusive AAC steht für eine ressourcenschonende Verbindung zum Smartphone oder Tablet. Wahrhaft Gigantisches schafft der eingebaute Hochleistungsakku: Akkulaufzeiten von bis zu 98 (!) Stunden ohne ANC und bis zu 59 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung sind nur mit dem Terminus "sensationell" zu umschreiben. Wenn man vor dem Langstreckenflug vergessen hat, aufzuladen - kein Problem, der Teufel Real Blue NC 3 schafft es trotzdem, der akustisch überzeugende Unterhaltungs-Manager an Bord zu sein. Und muss man doch mal zügig nachladen, steht eine Schnelllade-Funktion bereit.

ANC-Hardkey

Praktisch ist übrigens der für die ANC-Funktionen zuständige Hardkey direkt am Real Blue NC 3. Hier kann man komfortabel zwischen der aktiven Geräuschunterdrückung, dem Transparenzmodus und dem neuen Koversationsmodus wechseln. Die Ausstattung des Real Blue NC 3 umfasst zudem auch eine Auto Pairing-Funktion, Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair.

Wer mit der Bahn reist oder den ganzen Tag in der Stadt unterwegs ist und unterwegs auch zahlreiche Telefonate führen müss, ist beim Berliner Multitalent ebenfalls richtig aufgehoben. Denn Features wie das von den Teufel-Ingenieuren selbst entwickelte Dynamore Call oder das ENC-Mikrofon sichern, was wir auch direkt nachvollziehen konnten, eine ausgezeichnete Qualität bei Telefongesprächen, auch wenn es mal etwas windig draußen zugeht.

Betriebsmodi über App anwählbar

Zahlreiche DSP-Betriebsarten sind verfügbar

Während Teufel noch vor einiger Zeit entweder keine App bot oder aber eine eher schlecht als recht "zusammengebastelte" Lösung, ist die Teufel Go-App mittlerweile richtig gut geworden und hat uns absolut überzeugt. Rasch findet die App den Real Blue NC 3 und verbindet sich mit ihm. Über die App kann man bespielsweise die ANC-Funktionalität einfach bedienen, aus verschiedenen DSP-Modi wählen oder auch einen Auto-Off-Timer stellen und eine Multipoint-Verbindung aktivieren.

Real Blue NC 3 im Case

Case

Es ist ein Leichtes, den Real Blue NC 3 zusammenzuklappen und für den sicheren Transport ins mitgelieferte, optisch schicke und sehr gut verarbeitere Case zu stecken.

Zubehör

Im Zubehör enthalten sind ein USB-C-Ladekabel, ein 3,5 mm Miniklinkenkabel für den kabelgebundenen Einsatz und ein Karabinerhaken, mit dessen Hilfe man das Case einfach z.B. außen am Rucksack befestigen kann.

Top-Kopfhörer zum fairen Preis

Bilanzierend ist der Teufel Real Blue NC 3 ein im höchsten Maße praktischer, gut verarbeiteter, hervorragend klingender Over-Ear-Kopfhörer, der mit seiner effektiven ANC-Funktion, dem passend abgestimmten Transparenzmodus, der komfortablen App-Steuerung und vor allem auch mit den überragend langen Akku-Laufzeiten auftrumpfen kann - somit ist er ein erstklassiger mobiler Begleiter in allen akustischen Lebenslagen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher, Teufel PR

Datum: 19. April 2025