SPECIAL: Neue Lautsprecher und Einbaugehäuse von Quadral

Quadral kündigt drei neue Produkte zum Audio-Release mit Loxone an. Es sind die ersten Ergebnisse nach der Übernahme des Lautsprecher- und Elektronikherstellers durch Loxone. Exklusive Lautsprechertechnik und moderne Konnektivität wollen die Spezialisten im Lautsprecherbau und der Gebäudeautomation vereinen. Das Portfolio wächst zunächst um einen laut Quadral revolutionären Universallautsprecher, einen Einbaulautsprecher und ein Einbaugehäuse, die wir uns etwas näher ansehen wollen.

Satellite Speaker IP64 Passive

Das erste Highlight ist der Universallautsprecher "Satellite Speaker IP64 Passive". Hierbei handelt es sich um einen wasserfestern Lautsprecher mit flexiblem Schwenkarm, der eine perfekte Winkeleinstellung für die optimale Akustik ermöglichen soll. Den Anwendungsbereich sieht der Hersteller in Bars, Restaurants, Lounges mit Außenbereichen, aber auch private Terrassen und Balkone. Auch für leicht feuchte Räume, z.B. im Keller, ist er gut geeignet und eine echte Alternative zu Wand- oder Deckeneinbaulautsprechern, die nicht in jeder Einbausituation zum Einsatz kommen können.

Die Schutzklasse des geschlossenen 2-Wege-Allrounders ist IP64, Outdoor-Einsatz also kein Problem. Der Hersteller nennt 50 Hz bis 25 kHz als Übertragungsbereich und eine Nennbelastbarkeit von 50 Watt. Der Hochtöner mit 25 mm Durchmesser ist aus Seidengewebe, der 140 mm Woofer aus Polypropylen. Der Wirkungsgrad liegt bei 83 dB. Er kann horizontal oder vertikal montiert werden und die Produktmaße betragen 216 x 150 x 142,5 mm. Empfohlen werden zwei Lautsprecher ab einer Raumgröße von über 10 m2, ab 30 m2 sollte man vier Lautsprecher einsetzen und ab 60 m2 sechs Stück.

Install Speaker 10

Nächste Neuheit ist der Install Speaker 10 Passive als Upgrade des Install Speaker 7. In diesem Lautsprecher steckt die bekannte und überaus bewährte Quadral Altima-Membran aus Aluminium, Titan und Magnesium, die auch in den hochwertigen Chromium- und Aurum-Lautsprechern verwendet wird. Der Kalotten-Hochtöner weist einen größeren Durchmesser von 32 mm auf und ist aus Titan gefertigt. Der Tieftöner ist mit 10" großzügig bemessen, konnte aber in einem Chassis untergebracht werden, das in der Regel für 8"-Lautsprecher verwendet wird und benötigt daher für den Einbau einen kleineren Ausschnitt.

Der Install Speaker 10 Passive kann in Decken, Wänden oder Möbeln eingebaut werden. Die Maße betragen 475 x 475 mm, die Einbautiefe inklusive Schallwand sind 136 mm und der Lautsprecherauslass hat einen Durchmesser von 258 mm. Die Kabelzuführung kann mit 2 x 20 mm erfolgen und das Gewicht beträgt ca. 2,5 kg. Vorgebohrte Löcher und Einfräsungen sind für eine einfache Montage bereits vorhanden. Der Übertragungsbereich des Koaxialsystems liegt bei 40 Hz bis 23 kHz, die Nennbelastbarkeit bei 60 Watt. Der Wirkungsgrad beträgt 90 dB.

Einbaugehäuse Install 10

Bei offenen Umgebungen, z.B. einer perforierten Akustikdecke, empfiehlt der Hersteller den dritten Neuzugang im Quadral-Portfolio: das Einbaugehäuse Install 10. Dies ist notwendig, da eine geschlossene Schallwand für eine gute Akustik zwingend notwendig ist, die bei geschlossenen Decken nicht gegeben ist. An der Rückwand ist Dämmmaterial aus Akustikfleece angebracht, um Reflexionen des Schalls von der Rückwand zu verringern. Das Einbaugehäuse bietet mit 18 L Innenvolumen das doppelte des Vorgängers und soll so für ein kraftvolleres Klangerlebnis sorgen. Beim Material handelt es sich um MDF, die Oberfläche ist unbehandelt.

Genaue Preisangaben wurden noch nicht gemacht und auch die Verfügbarkeit ist noch nicht klar, voraussichtlich Sommer 2023.

Special: Philipp Kind

Fotos: Quadral / Loxone

Datum: 12.02.2023

