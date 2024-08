SPECIAL: Neue HiFi-Elektronik SA40 und PA40 von IOTAVX mit Vorbesteller-Aktion

Bei IOTAVX und HifiPilot bahnt sich Neues an: Zum 31. Juli 2024 kommen zwei neue HiFi-Elektronik-Komponenten vom beliebten britischen Hersteller.

Der IOTAVX SA40 ist ein neuer Stereo-Vollverstärker, der sich mit seiner umfangreichen Anschlussbestückung und einer hohen Verarbeitungs- und Materialqualität durchsetzen will. Neben Bluetooth-Integration und verschiedenen digitalen Anschlüssen bringt er auch Eingänge für MM- und MC-Tonabnehmer für den direkten Plattenspieleranschluss mit. Modernste Technik soll hier mit traditioneller audiophiler Wertschätzung einhergehen.

Mit der IOTAVX PA40 bringt man zusätzlich eine besonders kraftvolle und zuverlässige Endstufe auf den Markt, die mit einer breiten Palette von Lautsprechern mit hoher Dynamik und Präzision zusammenarbeiten soll. Eine sehr robuste Konstruktion, der Fokus auf maximale, unmittelbare Leistungsbereitschaft und eine kultivierte Klangwiedergabe sollen die Komponente auszeichnen und zum idealen Partner für anspruchsvolle Audio-Setups machen.

Identisch zu den Vorgängern SA3 und PA3 können SA40 und PA40 zusammen im Mono-Modus betrieben werden, um jeweils einen Lautsprecher mit der doppelten Leistung zu versorgen.

20% Rabatt bei Vorbestellung

Direkt zur Ankündigung gibt es eine Vorbesteller-Aktion mit attraktivem Preisvorteil für alle, die sich im Zeitraum vom 26. April bis einschließlich 30. Juni für die neuen IOTAVX-Komponenten bereits vorab entscheiden. Die Modelle können ab sofort mit einem Rabatt von 20% vorbestellt werden. Die offizielle Auslieferung erfolgt dann ab dem 31. Juli 2024.

IOTAVX SA40 und IOTAVX PA40 können einzeln bestellt werden, aber auch ein Paket mit beiden Komponenten hat HifiPilot geschnürt.

Hier gehts es direkt zur IOTAVX Vorbesteller-Aktion bei HifiPilot mit allen Infos:

Die neue Elektronik im Test

Vorab gleich die Information, dass sich die Geräte bereits bei uns in der Redaktion zum Test eingefunden haben. In Kürze werden wir sowohl den Vollverstärker als auch die Endstufe in separaten Testberichten ausführlich beschreiben und unsere Eindrücke aus der Praxis schildern können. Der Testbericht zum SA40 wird voraussichtlich schon in der kommenden Woche veröffentlicht. Daher hier nur ein kurzer Überblick über die Features der neuen IOTAVX-Geräte.

IOTAVX SA40

IOTAVX SA40 Stereo-Vollverstärker

Der neue Stereo-Vollverstärker zur UVP von 999 Euro (Vorbesteller-Preis: 799 Euro) liefert 2 x 300 Watt und will sich als flexible Schaltzentrale mit hochwertigem inneren Aufbau etablieren. Ein großer Ringkerntransformator bildet für die hohe Leistungsfähigkeit die Basis. Neben hoher Kraft soll auch enorme Präzision geboten werden. Der Vorverstärkerausgang ermöglicht es, den SA40 auch als reine Vorstufe zu nutzen. Gebrückt in Kombination mit dem PA40, werden im Mono-Modus satte 600 Watt pro Lautsprecher zur Verfügung gestellt.

Rückseite

Beim inneren Aufbau wurde nicht zuviel versprochen

Außerdem gibt es aber auch einen Amp In-Eingang. Damit kann man den Stereo-Vollverstärker praktischerweise auch als reine Endstufe verwenden oder aber einen externen DSP einschleifen. Vielfältige digitale und analoge Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Darunter auch XLR-Eingänge. Wie eingangs erwähnt, werden sich Plattenspieler-Freunde über den Phono-Eingang freuen, der nicht nur MM- sondern auch MC-Tonabnehmer unterstützt. Dazu gibt es einen praktischen HDMI ARC-Slot sowie Bluetooth 5.0. Die Flexibilität wird weiter durch die Möglichkeit erhöht, zwei Lautsprecherpaare anzuschließen und auch ein Subwoofer Pre-Out ist vorhanden.

Mit einer raffinierten Klangregelung kann man den Verstärker an die spezifischen Gegebenheiten des Raumes und dem persönlichen Geschmack anpassen. In 1-dB Schritten können Bässe und Höhen um bis zu 10dB erhöht oder verringert werden. Auch eine Balance-Steuerung mit einer Einstellbreite von jeweils 10 Stufen nach links oder rechts ist an Bord.

Technische Daten: IOTAVX SA40

IOTAVX PA40

IOTAVX PA40 Stereo-Endstufe

Auch hier ein Blick auf den Trafo - weitere Detailbilder im Testbericht

Die IOTAVX PA40 Endstufe ist regulär zum Preis von 799 Euro (Vorbesteller-Preis: 639 Euro) erhältlich. Auch hier setzt der Hersteller freilich auf einen audiophilen Aufbau mit großem Ringkerntrafo und eine hohe Leistungsfähigkeit mit 2 x 300 Watt. Als Mono-Endstufe werden bis zu 600 Watt bereitgestellt.

Der große Trafo, Herzstück der Komponente, garantiert laut Hersteller eine stabile und rauscharme Stromversorgung. Selbst bei hohem Pegel soll hier stets maximale Kontrolle, Präzision und Souveränität gewahrt bleiben.

An Anschlüssen stehen sowohl konventionelle Cinch-Schnittstellen als auch XLR-Eingänge zur Verfügung. Auch hier kann man zwei Lautsprecherpaare anschließen und ein Subwoofer-Vorverstärkerausgang komplettiert das Anschlussangebot.

IOTAVX PA40 Technische Daten

Links zu den neuen Produkten bei HifiPilot

Auf Seite 2 gibt es noch einige weitere Pressebilder der beiden Neuzugänge im IOTAVX-Sortiment!

