SPECIAL: Neue Bluetooth-Lautsprecher im Groß- und Kleinformat von JBL

JBL hat den Flip in neuester, sechster Generation vorgestellt. Im Grunde bleiben die US-Amerikaner ihrer Linie treu, sowohl innen als auch außen gibt es dennoch einige Neuerungen am populären Bluetooth-Lautsprecher. Darunter zum einen neue Farben, ein neues Logo-Design, neue Materialien - und den Sound haben die Entwickler laut JBL ebenfalls optimiert.

Der Flip 6 ist mit IP67 mit einem Wasser- und Staubschutz versehen und eignet sich so auch für Outdoor-Aktivitäten. Der Akku erlaubt bis zu 12 Stunden Spielzeit. Aus akustischer Sicht wurde die Audiokonfiguration des JBL Lautsprechers überarbeitet. Es gibt nun einen separaten Hochtöner, außerdem einen Tieftöner in Racetrack-Bauweise plus zwei zusätzliche Passivradiatoren. Dank PartyBoost-Funktion kann man mehrere JBL Bluetooth-Speaker miteinander koppeln.

„Wir freuen uns, den neuesten Bluetooth-Lautsprecher der beliebten JBL Flip-Serie, den Flip 6, präsentieren zu können. Neben dem neuen Logo-Design ist der JBL Flip 6 noch leistungsfähiger als seine Vorgänger und mit der neuesten JBL-Soundtechnologie ausgestattet“, so Dave Rogers, Präsident der HARMAN Lifestyle Division. „Neben den beliebtesten Features des vorherigen JBL Flip 5, wie PartyBoost und dem innovativen Racetrack-Treiber, bringt der Flip 6 einen separaten Hochtöner und zwei passive Radiatoren mit, um der Musik neue Tiefe und Kraft zu verleihen.“

Key Features in der Übersicht:

Tieftöner in Racetrack-Form

Zwei Passivradiatoren

Separater Hochtöner

JBL PartyBoost-Funktion

12 Stunden Akkulaufzeit

Bluetooth 5.1

IP67 Wasser- und Staubschutz

Erhältlich in 9 Farben

Insgesamt kein bahnbrechendes, aber solides Produkt-Update. Der Flip 6 ist ab November 2021 zur UVP von 139 Euro verfügbar. In insgesamt neun Farben: Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green oder Squad.

JBL PartyBox 710

Apropos Party, mit der PartyBox 710 und PartyBox 110 bringt JBL auch neue, groß dimensionierte Bluetooth-Speaker inklusive LED-Lichtshow auf den Markt. Beim großen Modell setzt man auf 800 Watt Gesamtleistung und insgesamt fünf Lichtvarianten, die sich entsprechend dem Sound synchronisieren. Hier agiert eine Kombination aus einer 8-fache RGB-Animation, Stroboskoplichter und Projektionslichter. Mit der PartyBox-App kann man individuelle Lichtshows gestalten, die Wiedergabe per Fernbedienung steuern oder DJ-Soundeffekte hinzufügen. Robuste Räder und ein entsprechender Griff sorgen laut Hersteller für Mobilität.

Key Features in der Übersicht:

800 Watt Ausgangsleistung

Räder und Griff für den Transport

Lichtshow mit Projektions- und Stroboskoplichtern, Farblauf-Strobe, Sternenlicht, Clublicht; synchron zum Takt der Musik

2x 2,75-Zoll-Hochtöner

2x 8-Zoll-Woofer, optimierte Bassreflexöffnung

IPX4

Gitarren- und Mikrofoneingänge

Bluetooth

USB-Eingang

True Wireless Stereo auf Knopfdruck: Zwei Lautsprecher kabellos miteinander verbinden

JBL PartyBox-App-Support

Die JBL PartyBox 710 ist ab Oktober 2021 zur UVP von 749 Euro bzw. 869 CHF erhältlich.

JBL PartyBox 110

Mobiler ist man mit der kleineren PartyBox 110. Auch sie verfügt über eine integrierte Lichtshow mit 8er-RGB-animation und einem pulsierenden weißen Stroboskoplicht. Ein neues Bedienfeld kommt ebenfalls zum Einsatz, andernfalls kann man die PartyBox-App zur Steuerung des Lautsprechers verwenden. Die kompaktere Version liefert 160 Watt Ausgangsleistung, ist IPX4-zertifiziert und spielt für 12 Stunden. Per True Wireless Stereo können auch hier zwei Modelle miteinander gekoppelt werden.

Key Features in der Übersicht:

160 Watt Ausgangsleistung

12 Stunden Akkulaufzeit

Dynamische Lichtshow

Gitarren- und Mikrofoneingänge

IPX4

Bluetooth

USB-Eingang

True 'Wireless Stereo

JBL PartyBox App-Support

Die JBL PartyBox 110 ist bereits seit Juli erhältlich. Die UVP beträgt 359 Euro bzw. 429 CHF.

