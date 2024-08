SPECIAL: Metz blue MOE7001 - neue QLED-Serie von Metz blue mit Roku TV ab sofort in 43, 50 und 65 Zoll erhältlich

METZ blue bringt eine neue Baureihe hochwertiger 4K QLED-TVs mit integrierter Roku TV-Plattform auf den Markt - die Serie MQE7001. Die gelungene Kombination aus moderner Smart-Technologie und hervorragender Bildqualität in 4K Ultra-HD-Auflösung sorgt ab sofort in 43, 50 sowie 65 Zoll für Begeisterung - da kann man vor der Fußball-EM noch zugreifen, um dann alle Spiele in überragender Güte genießen zu können.

Moderne Ausstattung und flexible Streaming- sowie Live TV-Optionen

In 4K-Ultra-HD-Auflösung mit ausgezeichneter Helligkeit und mit facettenreicher Farbwiedergabe stellen sich die smarten Fernseher der METZ blue-Serie MQE7001 jeder Herauaforderung. Dank derUnterstützung für die HDR-Standards HLG, HDR10, HDR10+™ und Dolby Vision™ zeigen sich die TVs auch bei High Definition Range-Inhalten in Bestform. Die Modellfamile wird übrigens zum Ende des zweiten Quartals 2024 noch um ein weiteres Modell im beliebten 55 Zol-Format erweitert werden.

Die smarte Roku TV-Oberfläche erlaubt eine höchst komfortable Bedienung und den einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten sowie auf klassisches Live-TV. Alles ist nahtlos integriert, was auch das Look & Feel steigert. Neben einem intuitiven Home Screen, kanalübergreifender Suche sowie der Unterstützung aller gängigen Sprachassistenten ergänzen sich der MQE7001 und die kostenfreie Roku App sowie die anwenderfreundliche Fernbedienung optimal. Ganz gleich, ob Live-TV oder der Lieblings-Streamingdienst - hier ist man immer ausgezeichnet aufgestellt.

Sehr attraktiver Fernseher in jedem Wohnambiente

Anzeige

Die Modelle der MQE7001-Familie verfügen über eine umfangreiche Ausstattung und lassen sich per LAN und WLAN ins Heimnetzwerk einbinden. Für lineares Fernsehen steht ein Triple-Tuner für Satellit, Kabel und Antenne bereit, dem eine CI+ Schnittstelle für Pay-TV zur Seite steht. Über drei HDMI-Eingänge finden externe Geräte Anschluss. Über zwei USB-Anschlüsse und einen hierüber angeschlossenen, geeigneten Datenträger unterstützt der MQE7001 zudem zeitversetztes Fernsehen.

Die MQE7001-Serie beweist auch akustisch enorme Flexibilität und unterstützt sowohl Dolby Digital, Dolby Digital Plus sowie Dolby Atmos™ als auch Surround und dts Studio Sound. Die heimische Soundanlage oder Soundbar kann zudem auch über den optischen S/PDIF-Anschluss verbunden werden.

Elegantes Design im unteren Bereich des Smart-TVs

Der zentrale Standfuß rundet das ansprechende und minimalistische Design des MQE7001 ab und erlaubt eine flexible Aufstellung auch auf schmalen Sideboards. Der METZ blue MQE7001 ist ab sofort in den Bildschirmdiagonalen 43, 50 und 65 Zoll verfügbar.

Preise und Verfügbarkeiten:

43MQE7001Z: 499,- Euro UVP

50MQE7001Z: 549,- Euro UVP

65MQE7001Z: 699,- Euro UVP

Die Modellgröße 55 Zoll folgt Ende Q3/2024.

Anzeige

Special: Carsten Rampacher, METZ PR

Fotos: METZ PR

Datum: 21. Mai 2024

Anzeige



Tags: 4K QLED TV