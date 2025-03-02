SPECIAL: LG xboom by will.i.am Audiokomponenten mit KI-optimiertem Sound

Klotzen, statt kleckern lautete das Motto von LG auf der diesjährigen LG Convention im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Der weltweit erste transparente OLED-TV mit 4K Wireless-Signalübertragung, das gesamte Line-up der 2025er OLED-Fernseher sowie Premium-LCD-TVs mit Zero Connect Box und bis zu 100" Bilddiagonale waren im Gepäck und erregten große Aufmerksamkeit. Doch damit nicht genug, denn auch Audio-Neuheiten gab es erstmals auf deutschem Boden zu entdecken.

Hier standen ganz klar die neuen LG xboom-Audiomodelle im Fokus, die in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Rapper will.i.am entstanden sind. Künstliche Intelligenz sitzt auch hier in den Geräten, um für eindrucksvolle Musikerlebnisse und kraftvolle Bässe zu sorgen.

xboom by will.i.am

LG xboom Grab und LG xboom Bounce

Die neue Serie umfasst aktuell die Bluetooth-Lautsprecher LG xboom Bounce, LG xboom Grab und LG xboom Stage 301, außerdem die neuen True Wireless-In-Ear-Kopfhörer LG xboom Buds. Zentrales Element ist die AI Sound-Funktion, die Inhalte analysiert und den Klang automatisch anpasst. Dabei gibt es auch eine AI Calibration Funktion, die den Klang optimiert, je nachdem, wo der Speaker im Raum platziert wurde. Ebenfalls neu ist, dass man als Anwender erstmals per Knopfdruck direkt auf Infotainment-Inhalte der RAiDiO.FYI-Plattform von will.i.am zugreifen kann, die vom AI Radio Host individuell zugeschnitten sind.

Klanglich wurden alle Geräte mit einem zusammen mit will.i.am kreierten Signature Sound ausgestattet. Integrierte Hochtöner arbeiten mit Breitbändern zusammen, beides hergestellt vom dänischen Treiberhersteller Peerless.

Visuell unterstützt die AI Lightning-Funktion die xboom-Speaker. Mehrfarbige Lichteffekte werden dabei mit dem Takt der Musik synchronisiert. Für höhere Pegel gibt es die Möglichkeit, Audioinhalte mittels LE Audio Auracast-Support auf mehreren xboom-Lautsprechern gleichzeitig wiederzugeben. Ohne Auracast ist dies ebenfalls möglich, ein xboom-Lautsprecher fungiert dann als Master-Einheit für die Party Link-Funktion.

xboom Bounce

LG xboom Bounce

Schräg von oben

Detailansicht

Rückseite

Der xboom Bounce führt die Audioproduktlinie 2025 an. Der portable Bluetooth-Lautsprecher bringt 40 Watt Leistung mit und ist als 2.1-Soundsystem mit einem 9,3 x 5,3 cm-Woofer sowie zusätzlicher Passivmembran ausgestattet. In Kombination mit dem Dual-Dome-Hochtöner soll ein räumlicher Stereosound mit präzisen Höhen, erweiterter Klangbühne, Klarheit und Tiefe generiert werden.

Am integrierten Gurt kann man den Bounce tragen oder aufhängen. Der Lautsprecher ist nach IP67-Standard wasser- und staubgeschützt und soll eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden bieten. Die Ladezeit liegt bei weniger als 3 Stunden. Natürlich lässt sich der xboom Bounce per App steuern. Integriert ist Bluetooth 5.3 (SBC/AAC) und Auracast-Support.

Die Abmessungen lauten 31,7 x 14,3 x 13,6 cm, das Gewicht beträgt 1,42kg. Den xboom Bounce gibt es ab April zur UVP von 229 Euro.

xboom Grab

LG xboom Grab

Bedienelemente, Ansicht von schräg oben

Im vertikalen Zustand von oben

USB-C Ladeslot

Ebenfalls transportabel, aber nochmals kompakter ist der xboom Grab. Der schlanke Speaker kann sowohl liegend als auch stehend verwendet werden. Dank der kleinen Dimensionen passt der xboom Grab beispielsweise auch in Getränkehaltern von Fahrrädern, Autos oder Camping-Stühlen. An Bord sind zwei Passivradiatoren und ein 8 x 4,5 cm-Woofer sowie 30 Watt Gesamtleistung. Auch der Grab ist IP67-zertifiziert und hat Bluetooth 5.3 (SBC/AAC) sowie Auracast-Support und App-Kompatibilität integriert. Die Akkulaufzeit soll hier 20 Stunden betragen, die Ladezeit ebenfalls unter 3 Stunden liegen.

Der xboom Grab ist 25,5 x 11,7 x 12,5 cm groß und wiegt nur rund 700g. Erhältlich ist der Speaker ab April für 169 Euro.

xboom Stage 301

LG xboom Stage 301

Seitliche Ansicht

von Oben

Den xboom Stage 301 sieht LG vor allem für Street Music, Karaoke und jede Art von Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen vor. Der robust wirkende Stage 301 soll auch größere Räume mittels 6,5-Zoll-Woofer und zwei 2,5-Zoll-Mitteltöner mit kraftvollem Sound beschallen. Er bringt einen Griff mit, lässt sich leicht transportieren und ist flexibel positionierbar. Das IPX4-Zertifikat attestiert Wasserbeständigkeit. Zudem verfügt der Bluetooth-Lautsprecher über einen austauschbaren Akku (4.700 mAh) mit bis zu 11 Stunden Laufzeit.

Das 2.1-Soundsystem wird bei Stromanschluss mit satten 120 Watt Leistung versorgt, im Akkubetrieb stehen noch 60 Watt zur Verfügung. Integriert ist wieder Bluetooth 5.3 (SBC/AAC), Auracast-Support und App-Kompatibilität. Es werden per Multipoint bis zu 2 Geräte und per Party Link bis zu 10 Geräte in Kombination unterstützt.

Die Abmessungen des Stage 301 betragen 38,5 x 41,5 x 35,2 cm und das Gewicht liegt bei 6,5kg.

Der xboom Stage 301 ist ab April zur UVP von 329 Euro erhältlich.

xboom Buds

LG xboom Buds

In weiß von der Seite

Die LG xboom Buds in Schwarz

xboom Buds von oben

Die xboom Buds sollen durch ihr besonderes Hook-Design für besonders sicheren, aber komfortablen Sitz im Ohrkanal sorgen. Integriert sind hier leichte 10mm Graphen-Treiber, die für einen klaren, ausgewogenen Klang mit kräftigen Bässen sorgen sollen. Das dünne und gleichzeitig aber sehr strapazierfähige Graphen verbessert die Belastbarkeit und soll auch die aktive Geräuschunterdrückung für ein intensiveres Hörerlebnis unterstützen. Auch ein Ambient Mode (Transparenzmodus) ist verfügbar.

Die xboom Buds sind IPX4-wasserbeständig und mit LE Audio Auracast kompatibel. Auch die gleichzeitige Verbindung mit mehreren BT-Quellen ist möglich. Die Akkulaufzeit der xboom Buds beträgt inklusive Nachladung aus dem Case bis zu 30 Stunden, nur die In-Ears halten bis zu 10 Stunden durch. Die Ladung der Ohrhörer soll unter 1 Stunde möglich sein, beim Case beträgt die Ladezeit 2,5 Stunden.

Die LG xboom Buds sind bereits für 129 Euro in Schwarz und Weiß erhältlich.

xboom XL7T und xboom XL5T

LG xboom XL5T und XL7T

xboom XL5T Bedienelemente

XL5T, XL7T und XL9T im Größenvergleich

Schließlich erweitert LG noch das Partylautsprecher-Sortiment um die beiden xboom-Modelle XL7T und XL5T. Der kleine der beiden bietet 200 Watt und ist als 2.1-System mit drei Treibern ausgeführt. Zwei Hochtöner mit 2,5 Zoll und ein Woofer mit 6,5 Zoll sind hier an Bord. Multicolor-Beleuchtung, IPX4-Zertifikat, App-Kompatibilität und ein Handgriff für einfachen Transport sind integriert. Auch Wireless Party Link wird unterstützt. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller 12 Stunden, das Laden soll 3,5 Stunden dauern.

Die Abmessungen des XL5T betragen 28,9 x 57 x 28 cm und das Gewicht 11,2kg.

Der größere XL7T rechts

XL7T oben

Detailverarbeitung

Der größere XL7T bietet 250 Watt und ist ebenfalls ein 2.1-Soundsystem mit drei Treibern. Die beiden Hochtöner sind mit 2,5 Zoll identisch groß, der Woofer mit 8 Zoll größer bemessen. Beim XL7T gibt es einen ausziehbaren Handgriff und integrierte Rollen für einfachen Transport. Neben der RGB Multicolor-Beleuchtung gibt es zudem ein programmierbares LED-Display. Wireless Party Link, IPX4-Zertifikat und App-Support bringt natürlich auch der größere Party-Speaker mit. Die Akkulaufzeit gibt LG hier mit 20 Stunden an, die Ladezeit soll bei rund 3,5 Stunden liegen.

Der LG xboom XL7T ist 31 x 70 x 31,6 cm groß, das Gewicht beträgt 15,5kg.

Der LG xboom XL5T ist ab April für 399 Euro und der LG xboom XL7T ebenfalls ab April für 599 Euro erhältlich.

Special: Philipp Kind

Datum: 02.03.2025