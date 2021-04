Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

SPECIAL: LG Soundbar Line-up 2021 - Mehr Flexibilität, mehr Nachhaltigkeit, mehr AI

LG stellt das neue Soundbar Line-Up für 2021 vor. Einige der neuen Soundbar-Modelle werden bereits ab diesem Monat in den europäischen Märkten verfügbar sein, andere Modelle folgen erst später. "Premium-Sound, AI-Funktionen und nachhaltiges Design" sollen die Geräte bieten, außerdem mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und einer komfortablen Steuerung überzeugen. Beim Design orientieren sich die Geräte an den TV-Geräten des Herstellers und sind als ideale Ergänzung zu den aktuellen Fernsehern konzipiert.

LG DSP9YA

Kombiniert man die neuen Soundbars mit einem LG TV, soll man z.B. die Vorteile der AI Sound Pro-Funktion von diversen TVs nutzen können. Der Fernsehton wird über die Soundbar via TV Sound Mode Share wiedergegeben. Dabei wird die überlegene Audioverarbeitungsleistung von AI Sound Pro mit den leistungsfähigeren Lautsprechersystemen in den Soundbars kombiniert. Zudem sind die Soundmodi von Soundbar und TV nun identisch, Nutzer sollen ganz einfach mit der Remote zwischen der Soundbar und dem Fernseher wechseln können.

Die LG 2021er Soundbar-Modelle DSP11RA, DSP9YA und DSP8YA sind mit mehreren Sprachassistenten kompatibel, darunter Google Assistant, Amazon Alexa und Siri. Hinzu kommt AirPlay 2-Support.

HDMI eARC an Bord

LG setzt weiterhin auf die Kooperation mit Meridian Audio, so sind auch in diesem Jahr viele Modelle mit Meridian Audio Tuning und Meridian Technologie versehen. Gänzlich neu ist "Meridian Horizon". Dabei werden Zweikanal-Stereo-Inhalte zu einem immersiven Mehrkanal-Audio-Erlebnis "vermischt", um den Zuhörern unabhängig von seiner Position ein umfassendes Hörerlebnis zu verschaffen. DSP11RA, DSP9YA, DSP8YA, DSP7 und DSPD7Y verfügen über Meridian Horizon.

Alle neuen LG Soundbars dekodieren Dolby Atmos und DTS:X und sind außerdem kompatibel mit Dolby Vision. Die objektbasierten Tonformate können direkt via eARC übertragen werden. Auch HiRes Audio-zertifiziert sind viele der neuen Modelle und bieten Unterstützung für 96 kHz/24-bit. USB-Wiedergabe und Bluetooth sind ebenso integriert.

Die DSP11RA kommt mit Rear-Lautsprechern im Lieferumfang

Für eine akustische Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten sorgt "AI Room Calibration". Dabei wird mithilfe der Spatial Awareness Technologie der Raum vermessen und die Audioeigenschaften der Soundbar entsprechend justiert. AI Sound Pro sorgt zusätzlich für adaptive Klangsteuerung, um den Frequenzbereich und die Ausdehnung des Klangfeldes an das Genre des Audio-Inhaltes automatisch anzupassen.

LG nimmt beim neuen Soundbar-Portfolio auch das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. So verfolgt man einen umweltbewussteren Ansatz bei der Produktentwicklung, der Verpackung und dem Versand der Soundbars. Die 2021er Modelle sind als erste Audioprodukte der Branche mit der SGS Eco Produktzertifizierung ausgezeichnet. Bei vielen Gehäusen der Soundbars hat der Hersteller laut eigenen Angaben die in den Vorgängermodellen verwendeten Materialien durch recycelte Stoffe ersetzt. Das Modell DSP7Y verwendet einen speziellen Jersey-Stoff, der aus PET-Flaschen hergestellt wird. Jede DSP7Y bedeutet laut LG sieben weniger PET-Flaschen weniger auf Mülldeponien. DSP11RA, DSP9YA, DSP8YA und DSP7Y sind von SGS als Öko-Produkte zertifiziert.

LG DSP7

Weiterhin wurde für die gesamte Soundbar-Palette eine umweltfreundlichere Verpackung eingeführt. Diese besteht weitgehend aus recyceltem Zellstoff und weniger EPS-Schaum und Plastik.

Preise:

DSP11RA: 1.599 Euro

DSP9YA: 1.099 Euro

DSP8YA: 729 Euro

DSP7: 399 Euro

DSPD7Y: 499 Euro

Übersicht:

Special: Philipp Kind

Bilder: LG

Datum: 17.04.2021

Tags: LG