SPECIAL: LG 4K OLED evo TV G2 in 83 Zoll - erste Eindrücke von Verarbeitung und Bildqualität

Speerspitze bei den 4K OLED TVs des Hauses: LGs neue OLED evo Gallery Edition G2 Serie ist (ab dem zweiten Halbjahr 2022) in 97 sowie zuvor schon in 83 (ab April), 77 (ab März), 65 und 55 Zoll (ab April) im Sortiment. LG verbaut in diesem edel gestalteten 4K OLED evo-TV ein Display mit besonders hoher maximaler Helligkeit. Die enorme Bildhelligkeit, und das auch noch bei einem 83 Zoll-TV, bei dem es aufgrund der schieren Größe schwieriger ist, einen hellen, kontrastreichen Gesamteindruck zu bekommen, haben wir uns schon live anschauen können.

Key Technology: LG OLED evo

Der 83-Zöller ist, wie eingangs erwähnt, der derzeit größte G2-OLED, die gigantische 97-Zoll Variante wird später nachgeschoben. Mit enormem Farb-Facettenreichtum macht der 83-Zöller ebenfalls auf sich aufmerksam. Diesen verbindet er, typisch OLED, mit einem enorm breiten Blickwinkel.

Plastisches Bild

Hohe Farbtreue

Auch, wenn man im ungünstigen Winkel zum TV-Screen steht, bekommt man ein gleichmäßig helles, farblich authentisches Bild serviert. Die räumliche Tiefe und die visuelle Gesamtbrillanz sind Faktoren, so bilanzieren wir nach dem ersten kurzen Kennenlernen (natürlich lief LGs eigenes Material), scheinen nochmals zugelegt zu haben. Gerade auch die enorme Plastizität des Bildes ist hervorzuheben.

Mit Filmmaker Mode

Neben zwei ISF-Betriebsarten ist unter anderem derf Filmmaker Mode bei den Bildprogrammen zu finden, aber es gibt auch z.B. für Sport-Übertragungen einen eigenen Bildmodus. HDR-Unterstützung von HDR10, HLG und Dolby Vision IQ gehören ebenfalls dazu. Auch 2022 verzichtet LG auf den Support von HDR10+ oder HDR10+ Adaptive. Für den passenden Klang zum Bild setzt LG auf ein 4.2 Soundsystem, Dolby Atmos-kompatibel, mit 60 Watt. Zudem sind die G2-Fernseher Bluetooth Surround Ready.

Anzeige

Rahmen oben

Rahmen unten

Saubere Verarbeitung

Im Inneren bei allen G2-OLEDs arbeitet der Alpha 9 Prozessor der mittlerweile fünften Generation. Er bietet 4K High Frame Rate-Support, AI Upscaling und vierstufige Rauschunterdrückung. Die AI-Funktionen des flach bauenden OLEDs, den man praktisch nahtlos an der Wand befestigen kann, umfassen AI Picture Pro auf Deep Learning-Basis, AI Brightness Control, AI Sound Pro inklusive Audio-Upscaling auf bis zu 7.1.2, AI Acoustic Tuning und AI Genre Selection. Als Sprachassistenten sind LG ThinQ, Google Assistant, Amazon Alexa vorhanden.

Zudem gibt es eine Hands Free-Funktionalität und die 2022 neu eingeführte Always Ready-Funktion. Alle G2 Modelle laufen unter dem 2022er webOS-System inklusive Home Dashboard und Magic Remote. Die Geräte sind, wie auch bisher, kompatibel zu Apple AirPlay 2 und Apple Home Kit.

Bei den Gaming-Features wird HGiG unterstützt, zudem sind VRR und ALLM vorhanden. Ebenso arbeiten die G2-TVs mit Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Grafik-Lösungen optimal zusammen, für beste Gaming-Qualitäten. Die Konnektivität umfasst 4 x HDMI 2.1 mit eARC und SIMPLINK-Support, 3 x USB, WLAN, LAN sowie Bluetooth 5.0.

G1 von 2021

G2 von 2022

Insgesamt tritt die G2-Serie noch schicker, noch detailverliebter hinsichtlich des Designs auf, dies beweisen die optischen Differenzen zur G1 Serie von 2021. Schon diese war gapless an der Wand zu befestigen, mit dem neuen, edleren Rahmen aber macht sich der G2 noch besser, gerade im hochwertigen Wohnambiente. Dass die Bildgüte, unseren kurzen bisherigen Eindrücken nach, auch weiter optimiert wurde, gerade in den Belangen visuelle Brillanz und Plastizität, muss ebenfalls Erwähnung finden.

Zum Schluss noch die Preise und Verfügbarkeit (97 Zoll-Modell - hier werden Preis und Verfügbarkeit später bekannt gegeben):

OLED83G29LA, ab April, 8.999 Euro

OLED77G29LA, ab März, 5.999 Euro

OLED65G29LA, ab April, 3.599 Euro

OLED55G29LA, ab April, 2.499 Euro

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 07. März 2022

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: 4K OLED-TV